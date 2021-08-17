Арт-объект «Большая глина № 4», временно установленный у ГЭС-2, еще до открытия наделал много шума. Рассказываем еще о нескольких объектах скульптора Урса Фишера, которые он создает из самых неожиданных материалов.

«Даша» (2018)

© ursfischer.com/Stefan Altenburger

Один из любимых материалов, с которыми работает скульптор, — воск. В 2018 году на выставке в лондонской галерее Gagosian Урс Фишер поджег восковую копию Дарьи Жуковой, основательницы музея «Гараж»: главный фитиль расположился на макушке скульптуры, дополнительные — на розовом платье. «Без названия» (2011)

На 54-й Венецианской биеннале в 2011 году Фишер показал — и поджег — сразу три скульптуры-свечи. Самая интересная — копия «Похищения сабинянок» Джамболоньи, итальянского мастера XVI века. Перед скульптурой стоял восковой зритель (художник Рудольф Стингел, приятель Фишера, в масштабе 1:1) — и, конечно же, тоже горел. «Без названия (Хлебный дом)» (2004–2005)

© ursfischer.com/Stefan Altenburger

Еще один саморазрушающийся объект — дом, сооруженный из буханок хлеба, дерева и полиуретановой пены. В некоторых версиях инсталляции четырехметровое строение в духе альпийских шале («Если вы родились в Швейцарии, вы навсегда останетесь швейцарским художником», — смеется Фишер) населяли длиннохвостые попугайчики , которые понемногу расклевывали произведение искусства. «Гнилое основание» (1998)

© ursfischer.com/Stefan Altenburger

Прозрачная метафора: стена из крепких кирпичей выстроена на основании из фруктов и овощей. Когда фундамент начинает подгнивать, крепкое на вид сооружение понемногу разваливается.

«Большая глина № 4» (2013–2014)

© Глеб Леонов

Увеличенный до 12 метров и отлитый в алюминии слепок с куска глины, который Фишер мял в ладони, был выставлен в Нью-Йорке и Флоренции, а теперь временно поселился в Москве. Бесформенная махина контрастирует со строгими линиями окружающей архитектуры — и, конечно, вызывает раздражение. Арт-критик Франческо Бонами напоминает, что негативная реакция на новаторские скульптуры — вещь не новая: фонтан Четырех рек Бернини на площади Навона в Риме тоже вызвал когда‑то много споров, «а против установки „Давида“ Микеланджело на площади Синьории во Флоренции возражал сам Леонардо да Винчи». «YES» (2016)

Снова Москва, снова глина — но на этот раз настоящая. В 2016 году коллаборативный проект Фишера на все лето обосновался на площади Искусств перед зданием музея «Гараж»: волонтеры из художественных учебных заведений и простые посетители парка Горького устанавливали большие и маленькие скульптуры. Только если обычно глиняные объекты обжигаются в печи, то здесь этот финальный процесс был опущен. В результате скульптуры, которые мы привыкли воспринимать стабильными, постоянно видоизменялись — как и сейчас кусок глины, воплощение изменчивости, застыл памятником самому себе. Играя с материалом и нашими ожиданиями от него, Фишер продолжает удивлять.