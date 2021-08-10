Все мероприятия недели, на которых можно встретить редакторов «Афиши». А еще книги, фильмы и другие классные развлечения.
Редакторка рубрики «Города»
В пятницу 13-го схожу в клуб «1930» на одну из главных отечественных групп прямо сейчас — Ic3Peak. Буду слушать соответствующие этой дате мрачные песни на стыке трэпа и витч-хауса — с оглушительными басами, хоррор-эстетикой и женским вокалом, который балансирует между шепотом, колыбельной и истеричным криком.
В субботу в Mutabor — препати фестиваля Outline. Среди участников — «Хадн дадн», Sila Sveta, Stereotactic и Максим Диденко со специальным перформансом на мейне.
Самая видная из кинопремьер — мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр «Аннетт». За эту музыкальную драму о стендап-комике и оперной певице Каракс получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2021 года.
Редактор рубрики «Еда»
В последнее время я ходила в рестораны меньше обычного — не самое приятное состояние после прививок и много работы между ними сыграли свою роль. С ужасом представляю количество мест, которые нужно обойти на следующей неделе, и одновременно мечтаю о сочном салате, сырной пицце и легком коктейле с десертом впридачу.
Первый ресторан, в который собираюсь сходить, — новый Found под крышей «Цветного». Там приятный интерьер, много света, который проникает через большие окна на потолке, и более 15 видов неаполитанской пиццы.
Дома буду готовить холодный маття от Palais des Thés на банановом молоке со льдом и пробовать их летнюю новинку — зеленый чай с лаймом, имбирем, кардамоном и корицей. Последний должен быть идеален для теплых вечеров на природе — если получится вырваться на дачу к концу недели, прихвачу его с собой.
Редактор рубрики «Музыка»
Я собираюсь примчать на выходные в Москву, чтобы сходить в Blanc на вечеринку «Радуга на дворе» 13 августа. В программе — Lipelis и Kito Jempere, большие электронщики с именем. Пишут, что это «комбо тысячелетия, которое ломает Shazam»: что‑то добавлять к этому кажется лишним!
Редактор рубрики «Мозг»
Пишу этот текст, находясь в Болдине, где Пушкин дописывал в карантине «Евгения Онегина» и создал много других важных текстов. Не удержался и начал-таки читать книгу Визеля про этот период в жизни поэта — безделица, но по-своему милая. А в свободное время листаю книгу разговоров великого художника Дюшана с критиком Пьером Кабанном — латаю дыры в собственном арт-образовании.
Шеф-редактор
Я продолжаю отслушивать приятное сердцу старье. В августе исполнится 30 лет «Черному альбому» Metallica, так что я решил попереслушивать его — все-таки это важнейший то ли поворот, то ли могильный камень тяжелой музыки той эпохи. Еще, конечно, переслушиваю все прошлое творчество Канье Уэста в ожидании его альбома, который может выйти, а может и не выйти.
Редактор рубрики «Еда»
Из последней поездки в Москву я привезла пять книжек Джеральда Даррелла. У него на каждую экспедицию за животными есть книга. Пишет он уморительно, после работы сразу бегу читать. Но особенно меня впечатлила «Моя семья и другие звери»: когда Даррелл был маленький, они с семьей жили на острове Корфу, и их вилла была полна чайками, жабами, скорпионами и маленькими ежами. А с четверга я ухожу в отпуск — возьму с собой сериал «Дарреллы», уверена, животных там тоже будет много.
Попробую сделать фокаччу по рецепту Марии Дмитриевой, основательницы Kebab Masters — звучит несложно, все должно получиться. Моя мечта — научиться печь такой же вкусный хлеб, как в M2 Organic Club, La Poste и «Подписных изданиях».
До отъезда хочу дойти до кофейни Gotcha за зеленым тоником, который ребята сами варят на грейпфруте, и в Ôpetit на Некрасова за вербеновой тарталеткой. Выглядит как четыре глазных яблока (по текстуре тоже похоже), а вот на вкус лимонно и очень нежно.
Если вы в Москве, загляните в Plan to Drink — это неорюмочная с хот-догами на Пятницкой напротив «Марукамэ». Хот-доги там обалденные: сочные, в большой мягкой бриоши, с кучей соусов, а еще там готовят цукини фри — порция большая, а если добавить топингов, получится полноценный зожный обед. Настоек около 50 видов — их наливают не только в рюмки, но и в колбы. Не пьете? Требуйте смородиновый лимонад, он пушка.
Редактор рубрики «Кино»
Если все пойдет по плану, то 14 августа Кавех Захеди опубликует вторую серию четвертого сезона своего «Шоу про шоу». Это величайший веб-сериал нашего времени, саморазрушительный перформанс в прямом эфире, где автор с кристальной честностью в каждой новой серии рассказывает о создании предыдущего эпизода. За первые два сезона из‑за патологической откровенности режиссер разрушил своей брак, карьеру и не одну дружбу. Для завершения работы над третьим сезоном «Шоу о шоу» Захеди запустил краудфандинговую кампанию, о чем он рассказывает в четвертом сезоне. Он рассуждает о темной психологической стороне любых пожертвований и признается в ненависти к концепции краудфандинга. Какие новые мудрости и откровения о современности подарит зрителям следующая серия, мы и узнаем совсем скоро, если только Захеди снова не подтвердит репутацию хронического прокрастинатора и срывателя дедлайнов.
Какие еще интересные события состоятся в Москве и Петербурге?
Международная программа кинофестиваля MIEFF
Летний кинотеатр Garage Screen, 11–17 августа
В парке Горького на этой неделе можно увидеть все фильмы международной программы 6-го Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF и ретроспективу работ американского киноавангардиста Натаниэля Дорски. Тема конкурса в этом году — «Тысяча и один способ обрести дом». В нем участвуют 29 короткометражных работ из 24 стран. Среди них США, Япония, Германия, Индия, Франция, Украина, Руанда, Ливан, Таиланд, Мексика, Литва и Россия.
Новая серия скульптур — оптических иллюзий Саши Фроловой
Wynwood Hotel (Петербург), до 12 сентября
Специально для проекта в Wynwood московская художница-визионер трансформировала несколько своих скульптур из латекса в лентикулярные принты — изображения, создающие эффект глубины.
Концерт «Обе две»
«Мумий Тролль Music Bar», 13 августа, 20.00
Важная российская инди-поп-группа с большим сольником. Надеемся услышать в том числе свежий сингл «Конфетти».
Jamie Tiller All Night Long
Jameson Yard x Strelka Bar, 13 августа, 23.00–4.00
Британский диджей и продюсер выступит на «Стрелке» с пятичасовым диджей-сетом. Ждем сюрпризов: на выступлениях Тиллера все танцуют под самую неожиданную музыку, спасенную от забвения. За последние несколько лет его лейбл Music from Memory издал архивные сборники бразильской электроники и подпольного джей-попа начала 1990-х, плодотворно покопался в архивах немецкого джазового ветерана Курта Кресса, познакомил мир с летучим тропическим авант-фолком обитательницы Сан-Паулу Присциллы Эрмель и «спорадической музыкой» испанских пост-минималистов.
Popoff Kitchen Naked Lunch
District27, 14 августа, 23.00
После долгой паузы Popoff Kitchen возвращается в домашний подпольный ресторан с одним из наших любимых хеппенингов — Naked Lunch. Будут сеты от любимых резидентов Popoff — Feel Gainzbourg, Moonoton, Raumtester, Roma Ptashenko, Séxstasy, Ian Lapa, «Темный зал» и, конечно же, фетиш-дресс-код.
Концерт Zivert
Пространство «Флакон», 15 августа, 20.00
Стремительно набирающая популярность поп-певица выступит на «Флаконе» в рамках фестиваля Summer Sound.