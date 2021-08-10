Все мероприятия недели, на которых можно встретить редакторов «Афиши». А еще книги, фильмы и другие классные развлечения.

Ксения Морозова Редакторка рубрики «Города»

В пятницу 13-го схожу в клуб «1930» на одну из главных отечественных групп прямо сейчас — Ic3Peak. Буду слушать соответствующие этой дате мрачные песни на стыке трэпа и витч-хауса — с оглушительными басами, хоррор-эстетикой и женским вокалом, который балансирует между шепотом, колыбельной и истеричным криком. В субботу в Mutabor — препати фестиваля Outline. Среди участников — «Хадн дадн», Sila Sveta, Stereotactic и Максим Диденко со специальным перформансом на мейне. Самая видная из кинопремьер — мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр «Аннетт». За эту музыкальную драму о стендап-комике и оперной певице Каракс получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2021 года.

Алина Гринберг Редактор рубрики «Еда»

В последнее время я ходила в рестораны меньше обычного — не самое приятное состояние после прививок и много работы между ними сыграли свою роль. С ужасом представляю количество мест, которые нужно обойти на следующей неделе, и одновременно мечтаю о сочном салате, сырной пицце и легком коктейле с десертом впридачу. Первый ресторан, в который собираюсь сходить, — новый Found под крышей «Цветного». Там приятный интерьер, много света, который проникает через большие окна на потолке, и более 15 видов неаполитанской пиццы. Дома буду готовить холодный маття от Palais des Thés на банановом молоке со льдом и пробовать их летнюю новинку — зеленый чай с лаймом, имбирем, кардамоном и корицей. Последний должен быть идеален для теплых вечеров на природе — если получится вырваться на дачу к концу недели, прихвачу его с собой.

Владимир Завьялов Редактор рубрики «Музыка»

Я собираюсь примчать на выходные в Москву, чтобы сходить в Blanc на вечеринку «Радуга на дворе» 13 августа. В программе — Lipelis и Kito Jempere, большие электронщики с именем. Пишут, что это «комбо тысячелетия, которое ломает Shazam»: что‑то добавлять к этому кажется лишним!

Егор Михайлов Редактор рубрики «Мозг»

Пишу этот текст, находясь в Болдине, где Пушкин дописывал в карантине «Евгения Онегина» и создал много других важных текстов. Не удержался и начал-таки читать книгу Визеля про этот период в жизни поэта — безделица, но по-своему милая. А в свободное время листаю книгу разговоров великого художника Дюшана с критиком Пьером Кабанном — латаю дыры в собственном арт-образовании.

Николай Овчинникив Шеф-редактор

Я продолжаю отслушивать приятное сердцу старье. В августе исполнится 30 лет «Черному альбому» Metallica, так что я решил попереслушивать его — все-таки это важнейший то ли поворот, то ли могильный камень тяжелой музыки той эпохи. Еще, конечно, переслушиваю все прошлое творчество Канье Уэста в ожидании его альбома, который может выйти, а может и не выйти.

Любовь Сафонова Редактор рубрики «Еда»

Из последней поездки в Москву я привезла пять книжек Джеральда Даррелла. У него на каждую экспедицию за животными есть книга. Пишет он уморительно, после работы сразу бегу читать. Но особенно меня впечатлила «Моя семья и другие звери»: когда Даррелл был маленький, они с семьей жили на острове Корфу, и их вилла была полна чайками, жабами, скорпионами и маленькими ежами. А с четверга я ухожу в отпуск — возьму с собой сериал «Дарреллы», уверена, животных там тоже будет много. Попробую сделать фокаччу по рецепту Марии Дмитриевой, основательницы Kebab Masters — звучит несложно, все должно получиться. Моя мечта — научиться печь такой же вкусный хлеб, как в M2 Organic Club, La Poste и «Подписных изданиях». До отъезда хочу дойти до кофейни Gotcha за зеленым тоником, который ребята сами варят на грейпфруте, и в Ôpetit на Некрасова за вербеновой тарталеткой. Выглядит как четыре глазных яблока (по текстуре тоже похоже), а вот на вкус лимонно и очень нежно. Если вы в Москве, загляните в Plan to Drink — это неорюмочная с хот-догами на Пятницкой напротив «Марукамэ». Хот-доги там обалденные: сочные, в большой мягкой бриоши, с кучей соусов, а еще там готовят цукини фри — порция большая, а если добавить топингов, получится полноценный зожный обед. Настоек около 50 видов — их наливают не только в рюмки, но и в колбы. Не пьете? Требуйте смородиновый лимонад, он пушка.

Никита Лаврецкий Редактор рубрики «Кино»

Если все пойдет по плану, то 14 августа Кавех Захеди опубликует вторую серию четвертого сезона своего «Шоу про шоу». Это величайший веб-сериал нашего времени, саморазрушительный перформанс в прямом эфире, где автор с кристальной честностью в каждой новой серии рассказывает о создании предыдущего эпизода. За первые два сезона из‑за патологической откровенности режиссер разрушил своей брак, карьеру и не одну дружбу. Для завершения работы над третьим сезоном «Шоу о шоу» Захеди запустил краудфандинговую кампанию, о чем он рассказывает в четвертом сезоне. Он рассуждает о темной психологической стороне любых пожертвований и признается в ненависти к концепции краудфандинга. Какие новые мудрости и откровения о современности подарит зрителям следующая серия, мы и узнаем совсем скоро, если только Захеди снова не подтвердит репутацию хронического прокрастинатора и срывателя дедлайнов.