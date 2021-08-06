В конце июня стало известно, что на въезде на Патриаршие пруды появились полицейские кордоны. По вечерам на выходных они проверяли у водителей паспорта и пускали только тех, у кого есть прописка в районе. Официальных заявлений ГИБДД не делало. Так же тихо, как появились, посты исчезли. «Афиша Daily» разобралась, что это было.

Виктория Пальгова Депутат МО Пресненский

Все жители кричали, что жить в районе тяжело, очень много машин, большой поток, с этим нужно что‑то сделать. Каждый сезон возобновляются эти баталии. В этом году, видимо, решили попробовать закрыть район и посмотреть, что будет. Насколько мне известно, это была инициатива ГИБДД. Второе лето на Патриарших стоит их десант — видимо, поэтому они решили провести такой эксперимент. Я о нем так же, как остальные, узнала из новостей, заранее муниципальных депутатов в известность не ставили. На въезде на Малую Бронную с Садового и на Спиридоновке появились знаки «Поворот запрещен». Там же стояла машина ДПС, сотрудники проверяли регистрации по пятницам, субботам и воскресеньям в вечернее время. Насколько мне известно, люди, снимающие жилье, просто говорили свой адрес, и их пропускали, веря на слово. Мы наблюдали, хорошо нам или плохо. Люди, живущие на Малой Бронной, отметили положительные моменты. Часть людей говорила, что это нарушение прав — и это действительно так, инициатива ничем не подкреплена с точки зрения закона. Но недовольных меньшинство. В целом стало тише, жители это отмечали и говорили спасибо. На мой взгляд, мера неплохая, но ее нужно правильно упаковать в правовом поле , чтобы всем было понятно, как это работает, провести опрос. Я предлагала ограничить въезд для автомобилей в район еще в 2017 году, когда стала депутатом. Мне тогда сказали, что сделать это невозможно. Хотя, думаю, можно было собрать рабочую группу, составить дорожную карту, оформить резидентские карты через МФЦ. Это было бы долго, но вот к 2021 году все было бы готово. Но тогда по этому пути не пошли, а сейчас все взяли и перекрыли. Сейчас, насколько мне известно, ограничения на въезд сняты . Никакого знака на Садовом кольце нет, машины поворачивают. Что будут делать дальше, нам тоже никто не рассказывал. И это печально, ведь муниципальный депутат — это человек, который наиболее активно поддерживает общение с горожанами.

Антон Дьяконов Живет на Патриарших три года

Появилась такая странная мода — приезжать на Патриаршие с дыркой в выхлопной трубе, ездить вокруг пруда и газовать . Водителям почему‑то казалось, что это круто. Именно эти люди, на мой взгляд, доставляли больше всего проблем — если от шума из заведений спасают закрытые окна и беруши, то от них и от мотоциклистов не помогает вообще ничего. Еще стало популярно приезжать, открывать окна автомобиля и очень громко включать музыку, будто ты находишься у пруда за городом. Я узнал об ограничении въезда из соцсетей. Сразу стало гораздо лучше, автомобилей практически не было, это минус 80% шума . Сама инициатива прекрасна, но пока работает слабо. Все было неожиданно, в один момент появились сотрудники ДПС и проверяли паспорта. Кого‑то пускали, кого‑то — нет, из‑за этого образовывались очереди, люди спорили и что‑то доказывали. Чуваки на «геликах» не понимали, почему они не могут проехать, они же тут всегда катались. Происходили регулярные скандалы, никто не знал, например, пускают такси или нет, по каким дням и в какое время ограничено движение. Понятно, что это временное решение. Невозможно держать несколько патрулей ДПС, чтобы следить за въездом в один район. Очевидно, что это должно осуществляться в автоматическом режиме. Сейчас все вернулось на свои места, снова приехали газующие, в районе вновь стало шумно. Надеюсь, из эксперимента сделают какие‑то выводы и введут уже постоянные и понятные ограничения. Я вообще за платный въезд в центр, но, наверное, имеет смысл начать с одного района.

Владимир Степанченко Создатель блога «Патриаршие» в инстаграме, телеграме и фейсбуке

В этом году потеплело рано, еще в апреле, и сразу стало понятно, что шума будет много. После сидения дома из‑за пандемии люди хотели выйти на улицы — и в первый теплый весенний день толпы ринулись на Патриаршие. Мой аккаунт «Патриаршие» в инстаграме отметили на съемках ночных гонок по району. После этого я устроил опрос, нужно ли закрывать район для посторонних. Он стал популярен, это разнеслось, заинтересовались муниципальные депутаты. А летом мы увидели, что опрос материализовался. По пятницам и выходным район закрыли для постороннего транспорта. Возможно, письмо с соответствующей просьбой направил кто‑то из жителей. В первый же день стало намного тише, это заметили все. Но эта мера, как оказалось, носит двусмысленный характер. Нет никаких правовых оснований для ограничений въезда. Были случаи, когда людей не пускали домой — где‑то полицейские были чуть более либеральными и верили на слово, а где‑то стояли стеной и требовали регистрацию. Часть жителей испугалась, что ограничение движения приведет к тому, что улица станет пешеходной — а жить на втором Арбате никто не хочет. Это приведет к еще большему шуму. В последние выходные въезд был свободен, возобновились пробки на Бронной. Сейчас шум есть, но дежурят полицейские, и совсем уж наглые гонки стали невозможны . Стало явно тише. Также запретили въезд для мотоциклов, появились знаки. И они действительно сюда не приезжают, зато на месте, где раньше тусовались мотоциклисты, огромные кучи электросамокатов. По моим ощущениям, инициативу одобряет около 60% жителей . Я думаю, что будет введен еще один эксперимент по ограничению или наложению штрафов на тех автомобилистов, которые намеренно создают шумы. А в будущем власть должна узнать мнение местных и обсудить с ними варианты решения проблемы. Если большинство продление ограничений поддержат, почему нет.

© ТАСС

Елена Ершова Живет на Патриарших 10 лет

У меня маленький ребенок, поэтому я особо чувствительна к этой теме. В мае стало очень шумно, настолько, что я и мои соседи начали задумываться, а не пора ли нам съезжать с Патриарших . Главная проблема для нас — автомобили с открытыми окнами и громкой музыкой или мотоциклисты, которые выбрали Патриаршие местом для сборищ и ездили по тротуару в случае пробок. Пешеходы или рестораны нам никогда так сильно не мешали. Обращались в управу и к муниципальным депутатам, чтобы они приняли меры. Мне кажется, в моем доме каждая квартира написала жалобу . Получили ответ, что проблему решают, теперь у нас дежурят усиленные отряды ГИБДД и Росгвардия. После этого жить стало спокойнее, в районе намного тише. Хотела даже написать в ГИБДД с благодарностью. Жильцам моего дома эти меры по душе. Люди по-прежнему могут приехать к нам на такси, но хулиганов почему‑то стало меньше, может, они испугались. Первое время машина ГИБДД перегораживала улицу. Сейчас этого поста нет, но все равно машин и шума намного меньше, чем было. Как это достигается, я не знаю, возможно, патрули теперь стоят в других местах. Еще появились знаки, что с 22.00 до 7.00 нельзя приезжать в район на мотоцикле . Если ко мне кто‑то приезжает в гости, я настоятельно рекомендую не делать этого на машине. Свой автомобиль я продала несколько лет назад, потому что в моем районе иметь его очень неудобно.

Лиза Яковец Маркетинг-директор Lucky Group (Margarita Bistro)

60% гостей Margarita Bistro — это местные жители, которые ходят к нам с открытия на завтраки, обеды и ужины. Оставшаяся часть — это трафик ЦАО, который давно привык к городским видам транспорта (например, метро или самокатам). Совсем небольшая доля наших посетителей пользуется автомобилями, которые можно оставить в близлежащих районах. Так что никаких перемен из‑за ограничений на въезд мы не заметили. Москвичи привыкли к тому, что в центре города удобнее без личного транспорта . С поставками аналогично нет сложностей, так как наша заготовка находится в трех минутах ходьбы на Садовом кольце, где есть свой двор и парковочные места для отгрузки. Мы рады, что на нас не отражаются такие перемены. Конечно, мы прекрасно понимаем местных жителей и выступаем прежде всего за комфорт для всех.

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Дарья Распопина Соучредитель центра городских проектов «Штаб», тьютор группы «Мобильность и транспортная инфраструктура» программы «Архитекторы.рф» института «Стрелка»

С точки зрения управления городской мобильностью решение [ограничить въезд] хорошее по крайней мере по двум причинам. Первая — потому что это небольшой шажок к уменьшению общего количества необязательных поездок на личных автомобилях, такая демотивирующая мера . Пусть она в реальности коснется не столь большого количества людей, но огласка большая, потому что район известный. Вторая — потому что это вносит структурности в город, то есть образуется квартал с определенными правилами использования, которые касаются и мобильности в том числе. Это уже прецедент, который в теории может стать примером другим жилым районам. Благодаря ограничению на въезд возрастает количество пешеходных передвижений, поскольку делать это становится удобнее и безопаснее. Увеличивается количество средств индивидуальной мобильности.