23 июля в Токио стартовали летние Олимпийские игры. Из‑за пандемии на нее не смогли попасть ни болельщики (96% соревнований пройдут без зрителей), ни корреспонденты. Но «Афиша Daily» нашла выход: специально для нас фотограф Константин Чалабов ведет съемку Олимпиады удаленно и рассказывает, каково это.

Фотографический киберпанк Я всегда любил думать о будущем, читал книги и смотрел фильмы о нем. Но еще два года назад я бы никогда не подумал, что смогу в нем оказаться. Я снимал десятки крупнейших спортивных событий, в том числе Олимпийские игры в Сочи и Бразилии. Мечтал попасть на летнюю Олимпиаду в Токио-2020, но в мои планы вмешалась пандемия, да и я давно работаю на себя, так что мне было бы сложно получить аккредитацию.

Коронавирус многое изменил, принес много горя. Но в нашей отрасли благодаря ему появились съемки по FaceTime, которые одна половина фотографов возненавидела, а другая — использовала для того, чтобы не переставать снимать и зарабатывать. Я оказался во второй, на мой взгляд более крутой группе. Я всячески пропагандировал удаленные съемки, давал интервью, делал обучающие видео. Для многих фотографов это стало единственным способом не умереть с голоду во время карантина.

Будущее в парикмахерской: 2021 год Я сижу в парикмахерской в Великом Новгороде, приехал погостить к родителям. В руках у меня телефон, а на связи Токио. Там у меня четыре напарника, у них, как и у меня, установлено приложение Clos для дистанционной съемки — с их разрешения я получаю доступ к их камере. Парикмахер состригает мне кудри, жужжит машинка, а в кадре — полуфинал мужского фехтования, француз борется с украинцем, а я нажимаю на кнопку.

Зачем тогда нужен я? Я руковожу съемочным процессом, полностью настраиваю экспозицию, ловлю фокус и нажимаю в нужный момент. Напарник в это время либо снимает на свою камеру, либо просто наблюдает. Я называю людей на том конце аватарами.

Мультисъемки нет, поэтому приходиться снимать, как на пленку, одним кадром. Парикмахер, подравнивая виски, слышит крик победителя. В глазах у него приятное удивление — оказывается, можно так снимать во время не менее важного дела. Многие люди сегодня не знают об онлайн-съемке и не понимают, как это возможно. А у меня перед каждой съемкой мандраж, будто я нахожусь там и фотографирую лично.

Наблюдатель Снимая олимпийские кольца на набережной, я находился на уровне ступней ребят-фотографов, телефон со мной прислонили к камню. Я переговаривался с ними, и они предупредили: «Готовься, сейчас пойдут люди» (это хорошее оживление для статичных кадров). Потом я попросил перенести меня ближе к воде, потому что там было классное отражение. Я мог наблюдать, снимать, но не мог что‑либо делать сам, будто попал в фильм «Привидение».