Белорусская бегунья Тимановская улетела из Токио в Вену. Она сменила рейс прямо перед вылетом

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую попытались насильно увезти на родину с Олимпийских игр, улетела из Токио. Она должна была лететь в Варшаву, где ей предоставят политическое убежище, но прямо перед вылетом пересела на рейс до Вены.

ТАСС выложил видео с Тимановской в аэропорту Нарита. Агентство написало, что ее сопровождают для регистрации через вход для VIP-персон, а оттуда она вылетит в столицу Польши.

Однако в последний момент спортсменка сменила рейс до Варшавы на Вену. Представитель белорусской диаспоры, поддерживающий связь с Тимановской, объяснил решение польских дипломатов соображениями безопасности.

По неподтвержденным данным ТАСС, пересадка нужна была потому, что на самолете авиакомпании LOT до Варшавы летели несколько международных журналистов.

1 августа тренерский штаб олимпийской сборной Беларуси попытался вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую на родину против ее воли. В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеобращение для МОК. Она осталась в Токио, потому что опасается уголовного преследования в Беларуси.

По словам Тимановской, ее сняли с Олимпиады после критики руководства белорусской команды. Спортсменку без ее ведома поставили на дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую бегунью. После обвинений в некомпетентности белорусских спортивных чиновников на нее начали оказывать давление.

Готовность предоставить политическое убежище выразили сразу несколько европейских стран. Тимановская выбрала Польшу.