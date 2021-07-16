Жара этим летом стала проблемой во многих мегаполисах, в том числе в российских. Дальше будет хуже: климатологи связывают аномальные температуры с глобальным потеплением. «Афиша Daily» разобралась, как большие города могут адаптироваться к новой реальности и что для этого сделано (и не сделано) в Москве.

Наби Агзамов Специалист по устойчивому развитию городов КБ «Стрелка»

«В городах обычно жарче, чем в пригороде. Это называется «эффектом теплового острова» — разница в температуре может достигать 10–15 градусов. А в Москве и Московской области она в три раза больше, чем в других регионах России. Такой разброс связан с тем, что используемые при строительстве материалы — бетон, асфальт — удерживают большое количество тепла, а отсутствие развитого водно-зеленого каркаса или связанных природных территорий не позволяет обеспечить охлаждение, оттенение, проницаемость и продуваемость города. С этой проблемой довольно давно столкнулись мегаполисы в разных климатических зонах: от Сиднея до Квебека. Например, в Чикаго в 1995 году аномальная жара унесла жизни более 700 человек. С тех пор город внес ряд изменений в свою стратегию городского развития, в частности, в раздел так называемого климатического плана действий. Например, были обозначены «горячие точки», в которых нужно в первую очередь развивать зеленую инфраструктуру. Создание светоотражающих крыш власти поощряли налоговыми льготами, также выдавались гранты на озеленение. Раньше вопрос об адаптации к эффекту теплового острова не стоял для Москвы столь остро — с учетом географического положения. Но климат меняется, летние месяцы становятся более знойными, так что в будущем столица будет сталкиваться с этой проблемой все чаще.

Карта температуры поверхности в Москве 20 июня 2021 года © КБ «Стрелка»

Начать работу по снижению эффекта теплового острова можно было бы с простых и относительно дешевых решений, таких как покраска в белый цвет крыш , как в Нью-Йорке, или даже некоторых улиц, как делают в Лос-Анджелесе. Таким образом достигается эффект альбедо — светлые цвета городских поверхностей отражают солнечную радиацию.

Сравнение температур участков крыши, покрашенных в белый и черный цвета. Эксперимент, проведенный на крыше Музея современного искусства в Квинсе © Gaffin et al.

В долгосрочной перспективе Москве необходимо развивать городскую зеленую инфраструктуру. Нам помогут зеленые фасады и кровли — в КБ «Стрелка» уже проводили исследование на эту тему. Оно показало, что озеленение крыш позволяет не только снизить температуру, но и решает проблему затопления улиц во время сильных ливней . Каждые десять лет объем осадков увеличивается примерно на 1–2%, участились ливни и у нас, к этому тоже нужно адаптироваться. Также благодаря этому экологичному решению город мог бы повысить качество воды и воздуха, стимулировать развитие экономики — сократить затраты на отопление и кондиционирование, гидроизоляцию крыш, способствовать возникновению новых общественных пространств. Неслучайно крыши озеленяют сегодня по всему миру: от Канады до Австралии».

Иван Солодовников Директор ГАУ «МосжилНИИпроект»

«В прогрессивных странах проблема жары в мегаполисах решается коммунальными службами. Например, используются светлые отражающие материалы — это касается крыш домов, дорог и автостоянок, которые накапливают тепло. Иногда для снижения температуры устанавливают уличные кондиционеры. В городах, которые относятся к числу экстремально жарких, с проблемой избыточного тепла борются, высаживая лиственные деревья вокруг домов и школ. За счет испарения воды с листьев воздух заметно охлаждается даже в самые знойные дни . Кроме того, он становится чище, так как растения поглощают углекислый газ и отфильтровывают загрязнения. Новые здания строят таким образом, чтобы они создавали больше теневого пространства. Сейчас в Москве действительно пик аномально высокой температуры, и это, кстати, не только в столице. Большой плюс — о приближающейся жаре нам всегда сообщают Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это дает возможность как минимум быть морально готовыми к предстоящим температурным изменениям. Еще один плюс — наличие кондиционеров в общественном транспорте. В будущем, возможно, еще появятся остановки закрытого типа с охлаждением . Например, в Объединенных Арабских Эмиратах этот вопрос решен на законодательном уровне, там кондиционеры обязаны ставить частные лица, которые владеют пристройками к остановкам. Также в столице ежедневно поливают водой дороги и тротуары, это прибивает пыль и помогает в борьбе с жарой. Установлены водяные рамки, от которых идут влажный воздух и мелкие капли воды. Что касается озеленения, продумана посадка деревьев и кустов, которая дает максимальную искусственную тень. Это можно увидеть в парках „50-летия Октября“ и „Сад будущего“, зоне отдыха „Левобережный“ на Химкинском водохранилище — и это далеко не весь список. В парковых зонах установлены навесы, которые создают тень».