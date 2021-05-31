В мае участники творческого объединения Esthetic Joys организовали девятидневный круиз «Большая вода» с остановками в пяти городах на Волге. Мы побывали в экспедиции команды и рассказываем, почему стоит обратить внимание на мероприятия и что смотреть в Калязине, Угличе, Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде.

© Давид Долгопольский

Эстетические удовольствия на воде Команда объединения во главе с идеологом Ильей Куснировичем начала делать проекты в 2016 году. За это время участникам удалось организовать множество ярких событий, от предновогодних вечеринок «ВЭУ!» в Доме союзов и «Метрополе» до экспедиции по городу Пущино в сентябре 2019-го. «Большая вода» — пятидневный круиз с посещением нового города каждый день и трехдневная остановка в последней локации, Нижнем Новгороде. Кроме экскурсий и знакомства с городами, гостям предлагали культурную программу: от лекций Дмитрия Быкова, Михаила Зыгаря и Юрия Сапрыкина до концерта Монеточки и стендапа Вани Усовича. После насыщенного дня самым стойким наливали бесплатный виски-тоник от Tullamore D.E.W. и устраивали ночные вечеринки с диджей-сетами от резидентов объединения. Если вы не попали на судно, не расстраивайтесь: мероприятия разного масштаба проходят регулярно. Чтобы не пропустить, следите за новостями в соцсетях проекта — там тоже много эстетического удовольствия. Кроме того, маршрут можно повторить самим, лето — лучшее для этого время. Мы поговорили с экскурсоводом Дарьей Войновой и автором экскурсионного проекта Progulkah Димой Четыре и узнали, что смотреть и есть в пяти городах на одной из крупнейших рек России.

Дарья Войнова Экскурсовод, выпускница Школы гида «Москва глазами инженера»

Главной героиней круиза «Большая вода» и нашей постоянной спутницей была Волга, один из главных символов России. Во всех экскурсиях мы ставили вопрос: «Что Волга означает для современного русского человека?» и пытались ответить на него через погружение в историю, настоящее и будущее волжских городов. Калязин

© Тима Балдин

Начать экскурсионную программу в Калязине было очень амбициозной идеей, ведь, как часто жалуются на туристических форумах, «смотреть в Калязине практически не на что». Но Калязин, как дневник с вырванной страницей, интересен не столько тем, что в нем есть, а тем, чего в нем нет. В случае с Калязином Волга сыграла разрушительную роль: город был частично затоплен в 1939–1940-е годы при строительстве Угличской ГЭС. Поэтому в Калязине нет выдающихся храмов и монастырей, нет уютного исторического центра и туристических кафе. В зону затопления попало более 530 домов, были разрушены монастыри, церкви, самая красивая прибрежная часть купеческой слободы. Город полностью преобразился, почти пропал: улицы беспомощно обрываются у самой воды. Его часто хочется назвать городом, которого нет.

© Тима Балдин

Колокольня Никольского собора — самый знаменитый символ Калязина. До 1939 года колокольня была частью Никольского собора, стоявшего в самом центре оживленной торговой площади. При затоплении города собор разобрали на кирпичи, а колокольню сохранили по инициативе местного историка и краеведа И.Ф.Никольского. Никольский предложил использовать колокольню как навигационный знак и этим спас стройную башню на воде. Сейчас лучший вид на башню открывается с воды и с обрывающейся в воду улицы, спускающейся от памятника Макарию Калязинскому.

© Тима Балдин

Над десятками километров калязинских лесов возвышается огромное металлическое ухо Калязинской радиоастрономической обсерватории . Обсерваторию создавали в переломное время 1990-х, и ей повезло выстоять период упадка, продолжить работу и получить дальнейшее развитие. К слову, сейчас обсерватория принимает участие в международном проекте по изучению Марса ExoMars. Попасть на территорию обсерватории сложно, но можно. Команде Estetic Joys удалось побывать в святая святых и даже лицезреть эффектный поворот калязинской «тарелки» размером с футбольное поле. Попробовать испытать этот невероятный опыт можно, договорившись с обсерваторией напрямую или через местное туристическое бюро «Пилигрим».

Углич

© Тима Балдин

Углич — город с древней и часто очень кровавой историей. Некоторые события, произошедшие в нем, могли бы вдохновить не одну серию «Игры престолов». В русскую историю Углич вошел как город, в котором, предположительно, убили царевича Дмитрия, тем самым положив начало долгому периоду Смуты. Несмотря на то, что царевич Дмитрий не единственный невинно убиенный мальчик в Угличе (почитайте про историю строительства очень нарядной церкви Рождества Иоанна Предтечи), мрачности в городе нет. Это традиционный уездный город с красивыми церквями и купеческими особняками, с благоустроенной набережной и регулярным планом улиц, по которым приятно гулять в хорошую погоду.

В Угличе мы познакомились поближе с виновницей затопления Калязина — с Угличской ГЭС . Это величественное сооружение в стиле ар-деко с совершенно невероятной аркой шлюза, которую видно с любой точки набережной Волги. Добраться до арки непросто, а самый шикарный вид на нее открывается при прохождении самого шлюза. При ГЭС открыт уникальный музей гидроэнергетики. Экскурсоводы музея объяснят, как вода превращается в энергию, покажут устройство самых крупных ГЭС, расскажут, как строилась Угличская ГЭС и как она спасла Москву в годы войны. Сотрудники музея отлично работают с аудиторией и легко могут сделать свой рассказ интересным как для детей, так и для взрослых. В музее не обходят стороной и печальную сторону истории гидроэнергетики: в отдельном зале рассказывают о быте заключенных, строивших каскад волжских ГЭС.

© Тима Балдин

В Угличском кремле вы не найдете стен, зато тут есть приятный парк и постройки разных веков и стилей. Прогулка с экскурсоводом может быть достаточно утомительной, но зайти в кремль можно совершенно свободно и посмотреть на церковь Димитрия на Крови, построенную на месте смерти царевича Дмитрия. Вход платный, но мы рекомендуем приобрести билет и войти внутрь: чугунный пол, фрески с нетипичными для русских церквей обнаженными Адамом и Евой и с подробным «комиксом» о смерти царевича Дмитрия и колокол, который высекли плетьми, оторвали язык и ухо и сослали в Тобольск за то, что он своим набатом спровоцировал бунт после смерти царевича. Еще обратите внимание на великолепные кирпичные палаты угличских князей, зайдите в Спасо-Преображенский собор за необычными оптическими иллюзиями нарисованной архитектуры и поднимитесь на колокольню, чтобы послушать звон курантов и просто посмотреть на Волгу с высоты.

Ярославль

© Тима Балдин

Волга подарила Ярославлю богатство и процветание. Удачное расположение на перекрестке торговых путей сотворило «ярославское экономическое чудо», а разбогатевшие купцы спонсировали строительство уникальных церквей. В XVIII веке, когда ярославцы лишились многих экономических привилегий, снова река принесла денежный поток в город: на берегах рек строились первые в стране текстильные мануфактуры. Как и в любом городе Золотого кольца, в Ярославле много церквей. И хоть экскурсионный маршрут «Большой воды» не предполагал глубокое погружение в церковную архитектуру, мы не могли не включить в программу пару самых ярких.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове видел в своей жизни каждый: именно она изображена на тысячерублевой купюре. Без преувеличения церковь невероятно красива: пятнадцать глав необычной формы, гармоничные пропорции, фигурный формованный кирпич (напоминающий плетеный пряник), многоцветные изразцы. Все это великолепие стоит на границе с химическим заводом, который и сейчас выпускает продукцию. Святые врата и колокольня на фоне промышленных корпусов смотрятся очень необычно.

© Алина Гринберг

На первый взгляд, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках очень похожа на церковь в Толчкове. И неслучайно: при строительстве последней ярославские мастера одновременно брали этот храм за образец и стремились превзойти его. Церковь в Коровниках менее гармоничная, но более экспрессивная и свободная от шаблонов. С берега реки ансамбль смотрится лучше всего: стройная колокольня, ограда, врата, зимний и летний храм с большим цветным наличником причудливой формы. Церковь принадлежит старообрядческой общине. Можно договориться со смотрителем, который пустит вас на колокольню и откроет двери храма, чтобы осмотреть уникальный деревянный резной иконостас и выставку старообрядческого быта.

© Тима Балдин

За самыми яркими впечатлениями в Ярославле идите на фабрику «Красный Перекоп» , где Юлия Кривцова и Сергей Кремнев создали культурное пространство Textil. На фабрике, основанной по приказу Петра I, в краснокирпичных корпусах проходят ярмарки, выставки, спектакли и другие культурные события Ярославля. Самое необычное, что есть в арсенале Textil, — уникальный радиоспектакль «Радио Фабрика». Проходя по замершим цехам действующей текстильной фабрики, участники спектакля слышат музыку, беседуют с голосами рабочих, танцуют, погружаются в себя и выходят обновленными. Чугунные лестницы, старинная плитка и кирпич становятся декорациями спектакля, а личный опыт и эмоции слушателей — главными героями. Плес Жемчужиной нашего волжского круиза должен был стать Плес: живописный город на Волге, вдохновивший Левитана на картину «Над вечным покоем». Но попасть в Плес нам не удалось: в городе действуют строгие антиковидные меры, которые не позволили нам причалить и прогуляться по холмам, набережной и попробовать местных настоек и углов (рыбных пирожков). Мы видели Плес, только проплывая мимо него в темноте: маленький, уютный, с высокой золотой колокольней на берегу. Если вам повезет больше, то обязательно проведите в городе пару дней. Тут хочется замедлиться вместе с речным течением и просто гулять, дышать, делать все неспешно, с наслаждением. Обязательно поднимитесь на гору Левитана, чтобы зайти в деревянную церковь, похожую на часовенку с картины «Над вечным покоем»; зайдите в Музей Левитана и в сохраненном провинциальном уюте вспомните лето у бабушки в деревне; попробуйте рыбных углов и местных настоек, выберите себе самый инстаграмный дом с наличниками, посидите на веранде с видом на Волгу и пересчитайте всех плесских котов. Кострома

© Алина Гринберг

Помахав рукой Плесу, мы причалили в Костроме. Кострома нашла чем порадовать своих неожиданных гостей. Любители истории могут отправиться в Ипатьевский монастырь , который считается колыбелью династии Романовых. Искателям русской старины рекомендуем посетить Музей деревянного зодчества, в котором собраны самые великолепные деревянные здания, спасенные в разных уголках России. Увлеченным архитектурой советуем подсчитать количество особняков в стиле модерн и строгих модернистских зданий. А гурманам и шопоголикам прямой путь в Торговые ряды , чтобы закупиться местными сырами, одеждой из льна, натуральной косметикой и попробовать отличных местных чебуреков за 60 рублей.

Дима Четыре Автор экскурсионного проекта Progulkah, городской фотограф, сотрудник Института развития городской среды Нижегородской области

Нижний Новгород

© Алина Гринберг

Если вы уже побывали на Большой Покровской, Минина, Нижневолжской набережной и прогулялись по улице Рождественской, посмотрев на невероятной красоты церковь из красного кирпича, отправляйтесь на набережную Федоровского за лучшими видами на город и слияние Оки и Волги — лучше всего идти туда на закате. Чтобы увидеть красивую ветшающую жилую застройку на берегу Оки, бывший мукомольный завод, бывший железнодорожный вокзал и действующий метромост, идите на Черниговскую . Кроме того, стоит заглянуть в «Арсенал» , один из лучших региональных центров современного искусства, а на выходных — в cквер Свердлова , где расположили площадку для барахолок, фестивалей и вечеринок. Лучшая идея на лето — провести весь день на природе. Для этого подойдет Щелоковский хутор , большой лесопарк, в центре которого — система из трех озер. Берега благоустроены: тут есть прогулочные дорожки, скамейки, настилы, понтоны и лежаки на пляжах. Сюда отлично взять всю семью или компанию друзей и провести пикник или, наоборот, обустроиться на лежанке, почитать книгу и повышать свежим воздухом.

© Алина Гринберг

С едой в Нижнем тоже все отлично: здесь много хороших кафе и ресторанов, приветливый персонал и уютные интерьеры, ничем не уступающие столичным. За адаптированной индийской едой советуем идти в «Цейлон». Каждому гостю принесут стакан голубой воды с каплей настоя из цветов клитории — на вкус это не влияет, зато очень фотогенично.

Заказывать советуем карри с цветной капустой и кокосовым молоком, к которому подают плошку риса с лаймом и закуску из запеченного картофеля и пяти соусов, от сливочного до жгучего с чили. Кроме того, зайдите в пиццерию «Юла» тех же владельцев, попробуйте недорогую, но очень сытную шаурму из «Шаурмы на Средном» и поужинайте с шиком в ресторане Red Wall, в котором, кажется, невозможно ошибиться с заказом: все опробованные блюда оказались удачными.