В мае участники творческого объединения Esthetic Joys организовали девятидневный круиз «Большая вода» с остановками в пяти городах на Волге. Мы побывали в экспедиции команды и рассказываем, почему стоит обратить внимание на мероприятия и что смотреть в Калязине, Угличе, Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде.
Эстетические удовольствия на воде
Команда объединения во главе с идеологом Ильей Куснировичем начала делать проекты в 2016 году. За это время участникам удалось организовать множество ярких событий, от предновогодних вечеринок «ВЭУ!» в Доме союзов и «Метрополе» до экспедиции по городу Пущино в сентябре 2019-го. «Большая вода» — пятидневный круиз с посещением нового города каждый день и трехдневная остановка в последней локации, Нижнем Новгороде. Кроме экскурсий и знакомства с городами, гостям предлагали культурную программу: от лекций Дмитрия Быкова, Михаила Зыгаря и Юрия Сапрыкина до концерта Монеточки и стендапа Вани Усовича. После насыщенного дня самым стойким наливали бесплатный виски-тоник от Tullamore D.E.W. и устраивали ночные вечеринки с диджей-сетами от резидентов объединения.
Если вы не попали на судно, не расстраивайтесь: мероприятия разного масштаба проходят регулярно. Чтобы не пропустить, следите за новостями в соцсетях проекта — там тоже много эстетического удовольствия. Кроме того, маршрут можно повторить самим, лето — лучшее для этого время. Мы поговорили с экскурсоводом Дарьей Войновой и автором экскурсионного проекта Progulkah Димой Четыре и узнали, что смотреть и есть в пяти городах на одной из крупнейших рек России.
Экскурсовод, выпускница Школы гида «Москва глазами инженера»
Главной героиней круиза «Большая вода» и нашей постоянной спутницей была Волга, один из главных символов России. Во всех экскурсиях мы ставили вопрос: «Что Волга означает для современного русского человека?» и пытались ответить на него через погружение в историю, настоящее и будущее волжских городов.
Калязин
Начать экскурсионную программу в Калязине было очень амбициозной идеей, ведь, как часто жалуются на туристических форумах, «смотреть в Калязине практически не на что». Но Калязин, как дневник с вырванной страницей, интересен не столько тем, что в нем есть, а тем, чего в нем нет. В случае с Калязином Волга сыграла разрушительную роль: город был частично затоплен в 1939–1940-е годы при строительстве Угличской ГЭС. Поэтому в Калязине нет выдающихся храмов и монастырей, нет уютного исторического центра и туристических кафе. В зону затопления попало более 530 домов, были разрушены монастыри, церкви, самая красивая прибрежная часть купеческой слободы. Город полностью преобразился, почти пропал: улицы беспомощно обрываются у самой воды. Его часто хочется назвать городом, которого нет.
Колокольня Никольского собора — самый знаменитый символ Калязина. До 1939 года колокольня была частью Никольского собора, стоявшего в самом центре оживленной торговой площади. При затоплении города собор разобрали на кирпичи, а колокольню сохранили по инициативе местного историка и краеведа И.Ф.Никольского. Никольский предложил использовать колокольню как навигационный знак и этим спас стройную башню на воде. Сейчас лучший вид на башню открывается с воды и с обрывающейся в воду улицы, спускающейся от памятника Макарию Калязинскому.
Над десятками километров калязинских лесов возвышается огромное металлическое ухо Калязинской радиоастрономической обсерватории. Обсерваторию создавали в переломное время 1990-х, и ей повезло выстоять период упадка, продолжить работу и получить дальнейшее развитие. К слову, сейчас обсерватория принимает участие в международном проекте по изучению Марса ExoMars.
Попасть на территорию обсерватории сложно, но можно. Команде Estetic Joys удалось побывать в святая святых и даже лицезреть эффектный поворот калязинской «тарелки» размером с футбольное поле. Попробовать испытать этот невероятный опыт можно, договорившись с обсерваторией напрямую или через местное туристическое бюро «Пилигрим».
Углич
Углич — город с древней и часто очень кровавой историей. Некоторые события, произошедшие в нем, могли бы вдохновить не одну серию «Игры престолов». В русскую историю Углич вошел как город, в котором, предположительно, убили царевича Дмитрия, тем самым положив начало долгому периоду Смуты.
Несмотря на то, что царевич Дмитрий не единственный невинно убиенный мальчик в Угличе (почитайте про историю строительства очень нарядной церкви Рождества Иоанна Предтечи), мрачности в городе нет. Это традиционный уездный город с красивыми церквями и купеческими особняками, с благоустроенной набережной и регулярным планом улиц, по которым приятно гулять в хорошую погоду.
В Угличе мы познакомились поближе с виновницей затопления Калязина — с Угличской ГЭС. Это величественное сооружение в стиле ар-деко с совершенно невероятной аркой шлюза, которую видно с любой точки набережной Волги. Добраться до арки непросто, а самый шикарный вид на нее открывается при прохождении самого шлюза. При ГЭС открыт уникальный музей гидроэнергетики. Экскурсоводы музея объяснят, как вода превращается в энергию, покажут устройство самых крупных ГЭС, расскажут, как строилась Угличская ГЭС и как она спасла Москву в годы войны. Сотрудники музея отлично работают с аудиторией и легко могут сделать свой рассказ интересным как для детей, так и для взрослых. В музее не обходят стороной и печальную сторону истории гидроэнергетики: в отдельном зале рассказывают о быте заключенных, строивших каскад волжских ГЭС.
В Угличском кремле вы не найдете стен, зато тут есть приятный парк и постройки разных веков и стилей. Прогулка с экскурсоводом может быть достаточно утомительной, но зайти в кремль можно совершенно свободно и посмотреть на церковь Димитрия на Крови, построенную на месте смерти царевича Дмитрия. Вход платный, но мы рекомендуем приобрести билет и войти внутрь: чугунный пол, фрески с нетипичными для русских церквей обнаженными Адамом и Евой и с подробным «комиксом» о смерти царевича Дмитрия и колокол, который высекли плетьми, оторвали язык и ухо и сослали в Тобольск за то, что он своим набатом спровоцировал бунт после смерти царевича. Еще обратите внимание на великолепные кирпичные палаты угличских князей, зайдите в Спасо-Преображенский собор за необычными оптическими иллюзиями нарисованной архитектуры и поднимитесь на колокольню, чтобы послушать звон курантов и просто посмотреть на Волгу с высоты.
Ярославль
Волга подарила Ярославлю богатство и процветание. Удачное расположение на перекрестке торговых путей сотворило «ярославское экономическое чудо», а разбогатевшие купцы спонсировали строительство уникальных церквей. В XVIII веке, когда ярославцы лишились многих экономических привилегий, снова река принесла денежный поток в город: на берегах рек строились первые в стране текстильные мануфактуры. Как и в любом городе Золотого кольца, в Ярославле много церквей. И хоть экскурсионный маршрут «Большой воды» не предполагал глубокое погружение в церковную архитектуру, мы не могли не включить в программу пару самых ярких.
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове видел в своей жизни каждый: именно она изображена на тысячерублевой купюре. Без преувеличения церковь невероятно красива: пятнадцать глав необычной формы, гармоничные пропорции, фигурный формованный кирпич (напоминающий плетеный пряник), многоцветные изразцы. Все это великолепие стоит на границе с химическим заводом, который и сейчас выпускает продукцию. Святые врата и колокольня на фоне промышленных корпусов смотрятся очень необычно.
На первый взгляд, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках очень похожа на церковь в Толчкове. И неслучайно: при строительстве последней ярославские мастера одновременно брали этот храм за образец и стремились превзойти его. Церковь в Коровниках менее гармоничная, но более экспрессивная и свободная от шаблонов. С берега реки ансамбль смотрится лучше всего: стройная колокольня, ограда, врата, зимний и летний храм с большим цветным наличником причудливой формы. Церковь принадлежит старообрядческой общине. Можно договориться со смотрителем, который пустит вас на колокольню и откроет двери храма, чтобы осмотреть уникальный деревянный резной иконостас и выставку старообрядческого быта.
За самыми яркими впечатлениями в Ярославле идите на фабрику «Красный Перекоп», где Юлия Кривцова и Сергей Кремнев создали культурное пространство Textil. На фабрике, основанной по приказу Петра I, в краснокирпичных корпусах проходят ярмарки, выставки, спектакли и другие культурные события Ярославля.
Самое необычное, что есть в арсенале Textil, — уникальный радиоспектакль «Радио Фабрика». Проходя по замершим цехам действующей текстильной фабрики, участники спектакля слышат музыку, беседуют с голосами рабочих, танцуют, погружаются в себя и выходят обновленными. Чугунные лестницы, старинная плитка и кирпич становятся декорациями спектакля, а личный опыт и эмоции слушателей — главными героями.
Плес
Жемчужиной нашего волжского круиза должен был стать Плес: живописный город на Волге, вдохновивший Левитана на картину «Над вечным покоем». Но попасть в Плес нам не удалось: в городе действуют строгие антиковидные меры, которые не позволили нам причалить и прогуляться по холмам, набережной и попробовать местных настоек и углов (рыбных пирожков). Мы видели Плес, только проплывая мимо него в темноте: маленький, уютный, с высокой золотой колокольней на берегу. Если вам повезет больше, то обязательно проведите в городе пару дней. Тут хочется замедлиться вместе с речным течением и просто гулять, дышать, делать все неспешно, с наслаждением. Обязательно поднимитесь на гору Левитана, чтобы зайти в деревянную церковь, похожую на часовенку с картины «Над вечным покоем»; зайдите в Музей Левитана и в сохраненном провинциальном уюте вспомните лето у бабушки в деревне; попробуйте рыбных углов и местных настоек, выберите себе самый инстаграмный дом с наличниками, посидите на веранде с видом на Волгу и пересчитайте всех плесских котов.
Кострома
Помахав рукой Плесу, мы причалили в Костроме. Кострома нашла чем порадовать своих неожиданных гостей. Любители истории могут отправиться в Ипатьевский монастырь, который считается колыбелью династии Романовых. Искателям русской старины рекомендуем посетить Музей деревянного зодчества, в котором собраны самые великолепные деревянные здания, спасенные в разных уголках России. Увлеченным архитектурой советуем подсчитать количество особняков в стиле модерн и строгих модернистских зданий. А гурманам и шопоголикам прямой путь в Торговые ряды, чтобы закупиться местными сырами, одеждой из льна, натуральной косметикой и попробовать отличных местных чебуреков за 60 рублей.
Автор экскурсионного проекта Progulkah, городской фотограф, сотрудник Института развития городской среды Нижегородской области
Нижний Новгород
Если вы уже побывали на Большой Покровской, Минина, Нижневолжской набережной и прогулялись по улице Рождественской, посмотрев на невероятной красоты церковь из красного кирпича, отправляйтесь на набережную Федоровского за лучшими видами на город и слияние Оки и Волги — лучше всего идти туда на закате. Чтобы увидеть красивую ветшающую жилую застройку на берегу Оки, бывший мукомольный завод, бывший железнодорожный вокзал и действующий метромост, идите на Черниговскую. Кроме того, стоит заглянуть в «Арсенал», один из лучших региональных центров современного искусства, а на выходных — в cквер Свердлова, где расположили площадку для барахолок, фестивалей и вечеринок.
Лучшая идея на лето — провести весь день на природе. Для этого подойдет Щелоковский хутор, большой лесопарк, в центре которого — система из трех озер. Берега благоустроены: тут есть прогулочные дорожки, скамейки, настилы, понтоны и лежаки на пляжах. Сюда отлично взять всю семью или компанию друзей и провести пикник или, наоборот, обустроиться на лежанке, почитать книгу и повышать свежим воздухом.
С едой в Нижнем тоже все отлично: здесь много хороших кафе и ресторанов, приветливый персонал и уютные интерьеры, ничем не уступающие столичным. За адаптированной индийской едой советуем идти в «Цейлон». Каждому гостю принесут стакан голубой воды с каплей настоя из цветов клитории — на вкус это не влияет, зато очень фотогенично.
Заказывать советуем карри с цветной капустой и кокосовым молоком, к которому подают плошку риса с лаймом и закуску из запеченного картофеля и пяти соусов, от сливочного до жгучего с чили. Кроме того, зайдите в пиццерию «Юла» тех же владельцев, попробуйте недорогую, но очень сытную шаурму из «Шаурмы на Средном» и поужинайте с шиком в ресторане Red Wall, в котором, кажется, невозможно ошибиться с заказом: все опробованные блюда оказались удачными.