Гид «Афиши Daily» по главным событиям длинных майских выходных. В свежем дайджесте — концерты GSPD и Rocket, вечеринка Cream Soda, «Девятаев» с Прилучным в кино и другие события.

Концерты GSPD

Один из главных хитов Давида Деймура называется «Танцуй, убивай» — и вряд ли что‑то объяснит его музыку доходчивее. GSPD берет мемы настоящего и прошлого (Катя Кищук, NFS Underground, водка, Ельцин) и отправляет их на беспощадный ретрорейв. В ход идет самая эффективная опорно-двигательная музыка: техно, евродэнс, брейкбит — его концерты лучше всего охарактеризует слово «мясо». Интервью с музыкантом читайте на «Афише Daily».

Rocket

Rocket всегда предлагает чуть больше, чем обычный трэп: в его завораживающих мирах можно встретить пасмурные фортепианные аккорды, солнечный пляжный вайб, пронзительные струнные из японского аниме и много что еще. Тексты не менее эклектичны и работают как фантастические миражи с элементами клипов, готики, привычного рэп-хасла — все, чтобы передать нужный настрой: печальный, страдальческий или расслабленный. Виртуозная эмоциональная комбинаторика закономерно конвертируется в хиты.

Truwer

Также уроженец Павлодара, Truwer звучит как прилежный дублер Скриптонита: похожие эффектные биты, вязкая агрессивная читка, изящество жизненной грубости и хасла в текстах. Это одновременно хорошо (против харизмы сказать нечего) и плохо — получится ли у артиста выйти за рамки своей ролевой модели? Пока что Truwer выглядит как виртуоз хитовых фитов — кроме Скриптонита с ним успели записаться 104, ATL, T-Fest и Недры (последний также должен появиться на концерте).

«Влажность», «Касание»

Группа «Влажность» обыгрывает все привычные беспокойства современных подростков — они накладываются в их текстах на комплекс рок-звезды и желание произвести сильное впечатление: вот вам гимн секса и панка, вот речитатив от лица маньяка, вот типичная история неразделенной любви из серии «я всюду вижу твое лицо». Все вышеперечисленное разворачивается под громкую эклектику из панка, альтернативы, блюз-рока, а иногда и звучания современного мрачного рэпа в духе Boulevard Depo. Сцену с ними разделят «Касание» — очередная формация, пытающаяся схватить дух безвременья за счет синтеза эмо и ускоренного шугейза.

DenDerty

DenDerty (в миру Денис Бурашников) начинал с оглушительных минималистичных треков — бростепа и изобретательного хардкора, после чего продюсировал именитых артистов и многообещающих новичков — Little Big, ATL, «Молодость внутри» и других. В рамках сольного творчества он совмещает атмосферную вейв-электронику, размашистый брейкбит и меланхоличные отчеты о внутренних состояниях, кажется, схожих с чувствами многих его слушателей.

Lil Krystalll

«Я тупой, но я не глупый», — читает фрешмен новой школы Lil Krystalll. В этот момент становится окончательно понятно, что творчество артиста из Риги и участника объединения «РНБ клуб» строится на противоречиях и абсурдных антиномиях. Это расслабленный, но броский трэп с мощными басами и кодеиновой атмосферой — густое марево, в котором растворяются строчки о веществах и сучках, причудливые эдлибы, экзотический жаргон из русского интернета и американских гетто. Звучит все это настолько глючно, эффектно и невразумительно, что успешно ускользает от любой надежной локальной идентификации, — на выходе получается музыка из интернета и цифровых секвенсоров, которая все что угодно способна превратить в кислотную магму.

«Лютик», «Космос на потолке»

В противовес глянцевым эстрадным форматам и нашествию девушек с гитарами и исповедями Саша Москалец создает лойфай-поп — дерзкий, броский, прочно западающий в память. До «Лютика» Москалец успела освоить все нужные навыки в электронной группе Sewage Sour. Ей определенно удается не завязнуть в одной клишированной интонации — простые акустические мелодии в ее треках чередуются с битами и рок-усилением, а представленные сюжеты рассказывают о нежности, алкогольных марафонах и желании проверить этот мир на прочность.

Вечеринки «Ствол by Cream Soda #4»: Cream Soda, Lipelis В последние годы Cream Soda закрепили за собой статус самой модной хаус-поп-команды страны. Если в 2018-м выходцы лейбла Дорна Masterskaya запомнились бэнгером «Хедшот» и забитым под завязку хитами альбомом «Красиво», то вышедший следом релиз «Комета» был, прежде всего, новым музыкальным исследованием, а не попыткой занять верхние строчки чартов (без последнего, впрочем, все равно не обошлось). Совсем недавно Cream Soda выпустили новый хитовый сингл «Меланхолия», серию ремиксов на который выпустил сильнейший российский хаус-продюсер и диджей Леонид Липелис. Их совместная майская вечеринка в диско-клубе «Радуга» выглядит делом максимально логичным.

«Отлет»: Kierastoboy, Sergey Buldakov, Natasha Bai, DJ Don’t Judge, Sveta Saiko, Lapti Вечеринка «Отлет» будет редкой из майских с ясным праздничным посылом: здесь на доброй волне встречают позднюю весну (с погодой уж как выйдет). По музыке будет счастье в разных вариантах: от всегда чилловой фанатки R’n’B Kierastoboy и воздушного миксолога Сергея Булдакова до важного продюсера «ГОСТ Звука» Lapti и DJ Don’t Judge, в миксах которой Хаски соседствует с гимном России, «Тату», рэп-бэнгерами и другими guilty pleasures. Вход — за любую купюру в коробку.

«Cherta x 96 Noisia»: Alex Pankov, ALYA7H, Bisolar, Die+Rich, Feelingsolid, Toxifera, Osixed На вечеринку в «Слезах» рейв-группировка Cherta позвала главных героев подпольной промогруппы и лейбла 96 Noisia из Петербурга. Это означает, что всю ночь тут будут ставить очень быструю экстремальную электронику с нещадно перегруженной бас-бочкой. От резидентов самой «Черты» можно ждать разве что частичной пощады в виде менее жестких треков из смежных подпольных стилей.

«Gaz Do It»: Matrang, T-Fest, Levandowskiy, Mark S, Niman, Cvpellv Лейбл Басты Gazgolder устроит вечеринку с диджей-сетами от своих артистов и друзей. За вертушками можно будет увидеть романтика новой школы T-Fest, автора диковинного хип-хоп-хауса Matrang, а также соратника Скриптонита, мастера дерзкого агрессивного урбан-речитатива Niman. Также в программе — выступления продюсера Ромы Cvpellv (биты для лейбла Black Star, Элджея и Басты), диджеев команд Applique и «Лагерь».

«Puma Mirage Experiment x Resonance»: Nikita Zabelin, Poima, Montivigant, Xandr.Vasiliev, Moa Pillar, Ушко, Abelle Пару недель назад лейбл Никиты Забелина Resonance Moscow отметил шетилетие в «Мутаборе», а уже в мае здесь же пройдет бесплатная вечеринка с шоукейсами «Резонанса» и импринта Moa Pillar «ПИР» (благодарите бренд Puma и хип-хоп-портал Studio 21). На сцену Resonance идите за умным техно и экспериментами в смежных стилях, у «ПИР» будет искрящийся низовой российский бейс, в пространстве Puma стоит послушать внука создателя терменвокса Петра Термена и эмбиент-аунтиутописта Digital Moss, а в саду будут танцы с Софией Родиной, Наташей Абель и Tagir.

«Roots United x System 108»: Bejenec, Philipp Gorbachev, Kovyazin D, Eostra, El, Shutta (Петербург) На первый день совместного с Roots United уик-энда московское комьюнити System 108 отрядило своих главных резидентов: с лайвами будут не знающий границ между трансом, брейкбитом и электро Bejenec и Филипп Горбачев, который в последнее время играет убедительный спиритический минимал. Сеты будут у вездесущего Kovyazin D (очень хорош в абсолютном большинстве ситуаций), умного миксолога Eostra, мэтров Roots United El и Shutta. В такой компании будет открыто летнее пространство K-30.

«Go Blank»: Maruwa, Lena Popova, Unbalance, Sofia Rodina, Tolya Klepalov, Andrey Kaptsan (Петербург) «Бланк» продолжает сочинять лайнапы, в которых рейв дружит с хорошим музыкальным вкусом. К открытию летней веранды здесь соберутся очень разные диджеи: ради того, что помрачнее и пожестче, надо идти на сет Unbalance, скорости и андеграунда можно ждать от Maruwa, неувядающие лучезарные хиты наверняка сыграет София Родина, а сибирский меломан Толя Клепалов, скорее всего, выкатит новую подборку очень редких треков. Словом, нужно сменить настрой — просто попробуйте другое пространство.

Кино Девятаев

Наконец-то распрощавшись (но это не точно) с «елочной» франшизой и немного остыв к скринлайфу, самый коммерческий отечественный режиссер Тимур Бекмамбетов меняет творческий курс в сторону более традиционных, строгих и серьезных картин. Такой и стал «Девятаев», который ранее носил более сбивчивое шаблонное название «Фау-2. Побег из ада». Это размашистый военный блокбастер, который Бекмамбетов поставил в соавторстве с Сергеем Трофимовым (в качестве оператора работал над франшизой «Гоголь», всеми «Елками», «Дозорами» и «Аванпостом»). Картина расскажет о невероятном подвиге советского летчика Михаила Девятаева: в 1944 году он попал в немецкий плен, а год спустя десять заключенных под его командованием захватили вражеский бомбардировщик Heinkel He 111, на борту которого удачно оказались секретные данные фашистов о площадках для испытаний ракет «Фау-2», и успешно сбежали на нем из концлагеря. В качестве консультанта картины Бекмамбетова выступил сын знаменитого летчика — Александр Девятаев, а роль самого главного героя исполнил Павел Прилучный, заменивший Данилу Козловского.

Властелин Колец: Возвращение короля

Заключительная часть трилогии по роману Толкиена оказалась самой зрелищной: гигантские носороги-убийцы ухмыляются, слоны-переростки топчут гвардии, а паучиха-людоед норовит съесть Фродо. Возможно, есть высшая справедливость в том, что идеальная картина для детского киноутренника получила в этом году «Золотой глобус» за главный фильм года: разве не того же мы желали в детстве «Вождям Атлантиды»?

Восемь сотен

Военно-патриотический боевик, рассказывающий о том, как в 1937 году во время Японо-китайской войны 400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи держали оборону склада Сыхан в Шанхае от Императорской армии Японии, в то время как вокруг склада, согласно фильму, круги наворачивал белоснежный конь апокалипсиса. После эти солдаты (то ли «300 спартанцев», то ли «28 панфиловцев») вошли в историю как «800 героев», несмотря на то что к началу обороны половина из них уже погибла во время Шанхайского сражения. Самое интересное, что изначально фильм лег на полку на целый год из‑за цензурных соображений и спорного изображения гоминдановских солдат, но стоило его оттуда достать — и вуаля: он стал десятым по успешности фильмом в истории китайской киноиндустрии. Тому, конечно, есть веское обоснование: картина выглядит дорого и богато, совершенно по-голливудски (это первый китайский фильм, полностью снятый в формате IMAX). Непрекращающиеся бои захватывают дух, камера как приклеенная всюду следует за героями, а зрителям, как и защитникам склада, дают совсем мало времени на передышку. Единственное, однако, что может вызвать отторжение у западных зрителей, это наэлектризованная идеологизированность ленты, зашкаливающий патриотический пафос, по сравнению с которым «Сталинград» Федора Бондарчука или, скажем, «Движение вверх» Антона Мегердичева в глазах их хейтеров перестанут быть патриотическими произведениями. Но это плата, которую приходится платить за вход в мир большого китайского кинематографа.

Спектакли Бесы Достоевского Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, Константин Богомолов выстраивает сложносочиненное действие, в котором темы романа Достоевского обрастают дополнительными сюжетами. Текст Достоевского становится для режиссера основой для создания собственной режиссерской драматургии. По его словам, в итоге получается спектакль «о конце времени; об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни; о воцарении смерти‎». Спектакль участвует в специальной программе «Золотой маски-2021» «Достоевский и театр», приуроченной к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

Магазинчик ужасов Прежде чем сочинить для Disney «Русалочку», «Красавицу и Чудовище» и «Аладдина», композиторы Алан Менкен и Говард Эшман написали фантастическую комедию «Магазинчик ужасов». Это история о робком ботанике и его неожиданной находке, которая круто изменила всю его жизнь. Удивительный цветок принес Сеймуру славу, богатство и даже любовь. Но, кто же знал, насколько это милое растение окажется кровожадным…

Приказ короля (онлайн-трансляция) Название балета отсылает к балету Мариуса Петипа — хореографа, который считается создателем классического русского балета, мастера пышных балетных феерий. В остальном новый «Приказ короля» ничем не похож на оригинал: сценарий и хореография созданы вновь, музыку по заказу театра написал композитор Анатолий Королев. Авторы попытались применить рецепты конца XIX века к современному зрелищу, и ядро спектакля оставили тем же, что и в балетах прошлого — большие классические ансамбли на пуантах. Бесплатную трансляцию постановки смотрите на сайте «Афиши» и в соцсетях издания.

Выставки Виктория Ивлева. Африканские дневники «Африканские дневники» — ретроспектива известного фотографа и журналиста, лауреата премии World Press Photo Виктории Ивлевой, посвященная ее работе в горячих точках африканского континента: это Руанда во время геноцида 1994 года, минные поля Анголы, раздираемый гражданской войной Судан, лагерь беженцев в Уганде, трущобы Найроби. Проект объединяет более 150 снимков, дневник и тексты Виктории Ивлевой. Куратор выставки — искусствовед и критик Евгений Березнер.

В фокусе Виктории Ивлевой — простые люди и их истории, полные ужаса и надежд, бюрократического абсурда, быта и веры в будущее. Ивлева рассказывает их в своих фотографиях и через предельно личные тексты и дневники, в которых драматизм, документальность, а иногда и юмор сплетены в попытке справедливо и честно описать ненадежную реальность и отразить характер людей в контексте трагических событий.

Experimental Music and Art (EMA) Expo 2021 На совместном проекте ММОМА и сообщества Kotä, которое занимается популяризацией экспериментальной музыки и смежных междисциплинарных явлений, 11 художников из России, Германии, Швейцарии и Аргентины представят проекты-исследования на стыке саунд-арта, био-арта, медиаискусства и технологий. Совместно с международной командой кураторов они отрефлексировали «сверхтекучесть» — постоянно мутирующие формы ощущения себя и времени и непредсказуемость внешних и внутренних процессов, в эпицентре которых находится современный человек. Пять этажей ММОМА в Ермолаевском превратятся в пограничное пространство между физическим и цифровым мирами.

Карл Элоф Берггрен. Цветные осколки империи «Цветные осколки империи» — это, в сущности, серия диапозитивов в цвете, созданных в первые полтора десятилетия XX века шведским военным Карлом Элофом Берггреном и хранящихся в коллекции галереи «Диалог». В этих дореволюционных снимках мы видим давно утраченный мир: от Москвы с живой Сухаревской башней до панорам простых русских деревень, Туркестана и Кавказа с их совсем традиционным укладом — опыт путешествий Берггрена по стране, к счастью, не остался без своих документальных свидетельств.

Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х В Музее Москвы открывается выставка «Уют и Разум», которая реконструирует художественную жизнь Москвы первого постсоветского десятилетия. В залах музея будет представлено более 200 произведений 1990-х годов: от живописи и графики до видеоарта и инсталляций. Многие работы будут выставлены впервые, а нереализованные ранее инсталляции — выстроены по чертежам художников.

Основа экспозиции — работы художественных групп «Инспекция «Медицинская герменевтика», «Облачная Комиссия», «Россия», «ТаРТу», «ФенСо», «Четвертая высота». Участники этих объединений относятся к младшему поколению московских концептуалистов, которое сформировалось к концу 1980-х годов. Вслед за старшим поколением — Ильей Кабаковым, Виктором Пивоваровым, Виталием Комаром, Александром Меламидом, Андреем Монастырским и другими — младоконцептуалисты делают центром своих художественных практик не столько сам объект — картину, рисунок или скульптуру, сколько идею и концепцию, для которой подбирается наиболее подходящая форма воплощения.

В контексте выставки слова «Уют» и «Разум» приобрели новое, автономное значение. Экспозиция будет поделена на две условные части: пространство «Уюта», где будут размещены произведения художников, и пространство «Разума», где можно будет увидеть артефакты художественной жизни 90-х — фотографии, афиши, приглашения и каталоги выставок.