Высокоскоростной интернет стал нашей основной потребностью в текущем году, а стабильная связь превратилась в базовую необходимость. Эти изменения неизбежно ускорили темпы развития мобильных сетей. Рассказываем о том, как «Билайн» адаптирует сервисы к правилу «всегда быть на связи».

2020 год наглядно продемонстрировал важность интернета для повседневной жизни: рабочие и учебные процессы переехали в онлайн-формат, спрос на мультимедийный контент вырос в разы, а главным запросом современного горожанина стала возможность постоянно быть на связи. Однако адаптация к новой реальности немыслима без соответствующего уровня технологий: возросшая роль интернета стала дополнительной мотивацией для мобильных операторов предоставить непрерывный сервис своим клиентам. «Мы понимаем, как важно для москвичей иметь возможность решать вопросы и получать необходимую информацию «здесь и сейчас». Ежедневно мы работаем над качеством связи, чтобы наши клиенты, выходя из дома, не теряли стабильный сигнал, а продолжали разговаривать и пользоваться мобильными сервисами непрерывно на всем пути своего следования», — отмечает директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Машин. Сегодня «Билайн» развивает сеть в Москве и Московской области рекордными для компании темпами: появляются новые вышки связи, увеличивается зона покрытия и внедряются инновационные технологии.

Интернет для жителей многоэтажек и коттеджей Новые микрорайоны Новой Москвы и Московской области активно развиваются, но их жители зачастую сталкиваются с отсутствием высокоскоростного интернета и низким качеством мобильной связи. Причиной тому — небольшое количество вышек связи. Поэтому особое внимание «Билайн» уделяет качеству сервиса в новых жилых микрорайонах: за девять месяцев 2020 года компания построила почти пять тысяч новых станций, чтобы сделать мобильный интернет быстрее и стабильнее для 600 000 жителей новых жилых комплексов и коттеджных поселках. По результатам независимых исследований оператор показал лучшие результаты по скорости интернета в новых московских микрорайонах. Обновленная инфраструктура позволила не только расширить общее покрытие сети в Москве и области, но и заметно увеличить среднюю скорость мобильного интернета. Сейчас клиенты оператора могут быстрее загружать фильмы в высоком разрешении, эффективно использовать мобильный интернет для работы или учебы и стабильно подключаться к конференциям по видеосвязи. Несмотря на реальность пандемии, многим из нас по-прежнему приходится пользоваться общественным транспортом, а в дороге — решать рабочие вопросы или досматривать сериалы. Поэтому «Билайн» улучшил стабильность голосовой связи и мобильного интернета на основных транспортных узлах, автомобильных и железнодорожных направлениях. Вдоль основных линий транспорта оператор построил почти 200 новых вышек связи, чтобы в дороге клиенты могли использовать все возможности интернет-сервисов: от навигатора до онлайн-кинотеатра.

Стабильное покрытие даже под землей Количество пассажиров московской подземки в условиях пандемии заметно сократилось, однако спрос на высокоскоростной интернет возрос, а в последний год московские операторы связи уделили развитию сети в метро особое внимание. В сравнении с показателями прошлого года четыре московских сотовых оператора, а также работающий в вагонах метро вайфай-провайдер существенно повысили скорость передачи данных. Так, в сравнении с результатами прошлого года скорость мобильного интернета у абонентов «Билайн» под землей увеличилась в 3,5 раза — до 52,6 Мбит/сек. Сегодня оператор — наиболее стабильный по соединению среди сотовиков; средняя скорость загрузки составляет 38 Мбит/сек. Это отразилось и на количестве мобильного трафика: во время поездок на метро в ноябре-2020 абоненты оператора загрузили в два с половиной раза больше контента, чем в аналогичный период прошлого года. Москвичи активно используют мобильный интернет не только для общения в мессенджерах и соцсетях, но и для просмотра видео или прослушивания музыки. Сейчас 4G-покрытие охватывает все станции метро без исключений и значительную часть прилегающих к ним тоннелей. Равномерного и качественного покрытия оператору позволило добиться агрегации частотных диапазонов на станциях и в тоннелях. Пиковая скорость загрузки контента на смартфон может достигать 300 мегабит в секунду — этого более чем достаточно для стриминга фильмов в высоком качестве или бесперебойного общения по видеосвязи.

Голосовой трафик и «эффект присутствия» Технология VoLTE позволяет разговаривать с собеседником и одновременно пользоваться мобильным интернетом — общаться в социальных сетях, читать почту или загружать медиафайлы. При этом соединение устанавливается почти мгновенно, а во время разговора создается эффект живого присутствия благодаря технологии HD Voice. Услуга VoLTE доступна в зонах с 4G-покрытием: использование технологии снижает нагрузку на техническую инфраструктуру, а в будущем может стать отправной точкой для перехода голосовых услуг в сеть 5G. «Билайн» стал первым оператором, который запустил технологию VoLTE в Москве и Московской области — еще в 2015 году. При этом за счет значительного расширения 4G-покрытия голосовой трафик в сети четвертого поколения вырос в 300 раз в Москве и в 500 — в области в сравнении с прошлым годом. В декабре оператор объявил о переходе на новую платформу Huawei для предоставления услуги — это позволит увеличить надежность и качество голосовых услуг.