Пандемия коронавируса породила множество аналитических материалов, в которых эксперты рассуждают об изменениях в повседневной жизни. На основе собранного за время самоизоляции трафика исследовательский проект «Билайн. Аналитика» изучил новые привычки россиян. Выясняем, какие изменения — временная необходимость, а какие останутся с нами еще надолго.

Цифровые привычки пандемической реальности Из‑за того, что все оказались запертыми в четырех стенах, у людей появилась дополнительная мотивация поддерживать себя в форме. Так, в условиях изоляции клиенты «Билайна» совершили в три раза больше шагов, чем до пандемии! Активность в течение дня поспособствовала и нормализации сна: без необходимости рано вставать россияне стали спать по 9–10 часов, позже засыпать и позже просыпаться. Длительный сон перестал быть недостижимой мечтой. Востребованными у россиян стали сервисы доставки: количество пользователей «Яндекс.Еды» и Delivery Club возросло на треть. Самые популярные дни для заказа — пятница и суббота: хороший способ провести карантинный выходной. Но еще большим ростом отметились сайты для взрослых: их аудитория увеличилась в полтора раза, а самыми активными пользователями стали люди 30–40 лет. Но и в этом аспекте что‑то неизменно: более 97% посещений пришлись на ночное время. Не все россияне оказались готовы проводить самоизоляцию в квартирах или вдали от родственников.

Поэтому с началом карантинного режима из Москвы уехали более 20% абонентов «Билайна», половина из них — в Московскую область.

Санкт-Петербург тоже не стал исключением: оттуда уехали почти 12% горожан. При этом кто‑то из них уехал в Москву и область: это направление стало третьим по популярности после соседних Ленинградской и Новгородской областей. Горожане, которые решили не покидать квартир, на самоизоляции стали более осторожными. Они старались не выходить из дома без лишней необходимости — помимо сервисов доставки, популярными стали и онлайн-аптеки, пользователей которых стало больше на 21,8%. Однако если квартиру все-таки приходилось покидать, то россияне это тщательно планировали: трафик навигаторов и сервисов карт увеличился вдвое. И это притом, что число пользователей этих сервисов существенно снизилось! Нехватку реального общения россияне заменяли виртуальным — и не только по желанию, но и по необходимости. Так, трафик в мессенджерах и видеоконференциях увеличился вдвое, а количество голосового общения — на 10%. Скрасить же недостаток прямой коммуникации на самоизоляции могли только домашние питомцы — и количество хозяев собак и кошек выросло на 54,2%. При этом особой популярностью пользовались именно собаки — возможно, потребность в прогулках сыграла свою роль при выборе питомца. Вырос и трафик соцсетей, причем не только привычных нам мессенджеров и платформ, но и сайтов знакомств. Лучшим временем для новых коммуникаций россияне посчитали понедельник — чем ближе к выходным, тем меньше желания знакомиться. При этом приоритетным временем стало ночное — 94% посещений пришлись на период с полуночи до шести утра. Самым популярным развлечением на самоизоляции стали фильмы и сериалы — россияне стали проводить на стриминговых сервисах на 41% времени больше, при этом интерес к кино достигал пика в выходные и нерабочие дни. Вслед за кино идут мобильные игры — количество их скачиваний выросло на 36%, а некоторые россияне превратились в мобильных геймеров. При этом интерес к играм не зависел от операционной системы пользователей — сначала впереди были владельцы Android, но в середине самоизоляции в лидеры вышли пользователи iPhone.

«Карантин разделил нас на два класса», — замечает писатель и блогер Сергей Малоземов

«Первый при любой возможности начинает радостно бездельничать, явно именно в этом видя смысл жизни, а второй проявляет то, что модно называть словом «осознанность». То есть делает то, что давно откладывал: ремонтирует квартиру или дом, использует освободившееся время для саморазвития, спорта или погружения в работу. Именно второй класс производит на наших глазах прорыв в будущее — ведь технологические тенденции, которые развивались и до пандемии, получили невиданный толчок». Временная необходимость или новая норма? Многие восприняли пандемию коронавируса как эксперимент немыслимых ранее масштабов, который изменит образ нашей жизни в будущем. Отчасти это верно, однако никакой революции не произошло — и вместо глобальных изменений люди попросту адаптировались к новой реальности. Тем не менее период самоизоляции привнес в нашу повседневность новые привычки и сформировал новые запросы — и есть основания полагать, что некоторые из них останутся с нами еще надолго. У россиян появилось постоянное желание чувствовать себя в безопасности: самоизоляция приучила нас проверять окружающую среду на предмет ее потенциальной опасности.

Теперь, выходя из дома, мы смотрим не только на прогноз погоды, но и на индекс самоизоляции.

Маcки превратились из аксессуара в базовый предмет одежды, а санитайзер стал неотъемлемой частью повседневного набора вещей. Повышенный запрос на дезинфекцию и чистоту подстегнет индустрию к быстрому развитию — и уже скоро мы сможем увидеть новые технологии уборки, клининга и мониторинга чистоты. К середине коронакризиса доставка понадобилась даже тем бизнесам, которые традиционно не нуждались в услугах курьеров. За время самоизоляции с постоянными доставками еды и одежды у россиян сформировался базовый запрос на бесконтактность, который быстрыми шагами распространяется на всевозможные сферы услуг. Салоны мобильной связи не будут исключением: так, возможность заключить абонентский договор и получить сим-карту без посещения офиса уже скоро станет популярной, а на помощь курьерам придут дроны. Все вместе это может привести к тому, что уже через год-другой индустрия мобильной связи может оказаться наполовину в онлайне. На самоизоляции мы осознали, что для саморазвития достаточно качественного домашнего или мобильного интернета.

Конечно, многие пока не готовы отказаться от офлайн-форматов полностью, однако мы начинаем осознавать, что перевод процессов в онлайн легче, чем кажется.

А значит, некоторые из них смогут интегрироваться в нашу жизнь быстро и органично — например, работа на удаленке. «Мы и до этого подозревали, что обязательное сидение в офисе не гарантирует высокой производительности труда, но теперь стало совершенно ясно, что во многих профессиях просто не нужно каждый день бессмысленно тратить время на дорогу до работы и обратно, все то же самое можно сделать и из дома», — отмечает Сергей Малоземов. А еще пандемия сформировала необходимость во многих технологиях, которые в привычном режиме казались нам концептами из научно-фантастических романов. Коронавирус ускорил тренд на автоматизацию, искусственный интеллект стал базовым решением для оптимизации бизнес-процессов, а технологии цифровой защиты получили дополнительный стимул развиваться. Все эти технологии напрямую зависят от сетей передачи данных — и в этом аспекте нас также ждет стремительный рост: ведь уже через несколько лет количество трафика возрастет настолько, что сети нынешнего поколения перестанут справляться с нагрузками. Высокая пропускная способность сетей 5G поможет разгрузить сети текущего поколения и откроет дорогу новым услугам и сервисам, способным решать запросы новой цифровой реальности.