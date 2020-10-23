Здание Театра имени Достоевского в Великом Новгороде — архитектурный памятник позднесоветского времени, который прошлое десятилетие находился в аварийном состоянии, а в ближайшее время будет реконструирован в рамках конкурса «КБ Стрелка». Архитектурный критик Анна Броновицкая объясняет, в чем заключается уникальность постройки.

Театр имени Достоевского в Великом Новгороде — памятник позднего советского модернизма, который получил известность благодаря нетривиальной форме: из‑за нее постройку часто сравнивают с космическим кораблем. Над зданием театра работали почти пятнадцать лет — с 1973 по 1987 год. Проект новгородского театра принадлежит архитектору Владимиру Сомову, архитектору типовых построек, известному нестандартными архитектурными решениями. Однако, как и многие другие памятники позднего советского модернизма, в последнее десятилетие здание театра находилось в плачевном состоянии, а в 2009 году бетонную стелу ансамбля признали аварийной и демонтировали.

«Асимметричная постановка чаши амфитеатра и кассового павильона смягчает симметрию самого здания театра. Но симметрия его вовсе не классическая: прямоугольные в плане объемы нанизаны на основную ось, перпендикулярную улице Великой и берегу реки, по диагонали, превращаясь в ромбы. Возникающая в результате экспрессия несколько сдерживается чередой формирующих фасады арок, но тут же прорывается на углу выступающим «носом», сложенным из двух гигантских витражей. Сложная форма верха, пронизанного многочисленными круглыми отверстиями, усиливает впечатление странности, непривычности, архитектуры.

В 2017 году Владимир Сомов (архитектор театра. — Прим. ред.) рассказал: «Для меня было важно соединить современность с архитектурными традициями. Все формы новгородской архитектуры — мягкие, круглые, пластичные; их я брал за основу. В новгородской традиции нет колонн, только своды и арки. Именно они стали основными формообразующими и декоративными элементами здания. Я разрезал арки, тем самым убив их конструктивную сущность, превратил эти изрезанные куски в декорации — это было важно для создания образа современного театра».

Здесь интересно и прямое обращение к традиции, и уничтожение конструктивной сути арок ради создания образа современного театра. Это откровенно постмодернистский подход, и Сомов — один из редких архитекторов советского времени, не возражавший против попытки сегодняшних критиков отнести его работу к постмодернизму. Вероятно, причина этого — в том, что архитектуре постмодернизма присуща большая доля театральности, и потому этот язык оказался очень подходящим для театральных зданий и театрального искусства как такового.

Работавшему в СССР Сомову не удалось полностью реализовать свой первоначальный проект. Например, он не смог сделать фасады терракотово-красными, как хотел. Цветного бетона в то время в Союзе не производили, а английский сочли слишком дорогим. В результате театр облицевали снаружи и изнутри светлым ракушечником, как и большинство строившихся в позднем СССР общественных зданий.

Театр драмы в Великом Новгороде обладает потенциалом притягательного общественного места и крупной туристической достопримечательности. Чтобы этот потенциал осуществился, наружный облик здания и прилегающая площадка должны быть отреставрированы без всяких изменений».