Многие железнодорожные вокзалы российских городов построены в стиле позднесоветского модернизма. Его ценность считается неоднозначной, поэтому здания часто видоизменяются и перестраиваются. Мы выбрали пять модернистских вокзалов, которые сохранили свой исторический облик.

В Иванове недавно отреставрировали здание железнодорожного вокзала — уникальный памятник конструктивизма, построенный в 1929–1933 годах по проекту Владимира Каверинского. Архитекторы вместе с историками восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому облику: это единственный сохранившийся в России конструктивистский вокзал. В планировке здания сохранились архитектурные решения 1930-х годов, однако его адаптировали к запросам горожан и оснастили всей необходимой инфраструктурой. Внутри вокзала также появится небольшое выставочное пространство. Ивановский вокзал — один из немногих примеров бережного отношения к историческому наследию со стороны администрации РЖД: многие вокзальные постройки реконструируются без сохранения оригинального вида или полностью заменяются на новые здания. Отчасти это объясняется разной художественной ценностью архитектурных стилей: наследие конструктивизма не оспаривается архитектурным сообществом, тогда как статус позднего советского модернизма остается неоднозначным . Однако некоторые позднесоветские постройки (некоторые из них были завершены уже после распада СССР) представляют собой примечательные образцы восточноевропейской архитектуры второй половины XX века.

Тверь

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Современное здание тверского вокзала было построено в конце 1980-х и открыто в 1991 году. Стеклянный фасад поддерживается несколькими каменными рампами, а рядом с основным зданием находится высокая часовая башня — все вместе создает красивый архитектурный ансамбль. Примечателен внутренний интерьер вокзала: стены здания украшены мозаиками с сюжетами основания Твери и достижениями советского народного хозяйства. Внутри разбита большая оранжерея, в которой собраны десятки разных растений, расставленных по всей площади зала. Тверской вокзал — один из немногих, в здании которого нет вездесущих железнодорожных прилавков и кафе, поэтому по нему можно спокойно погулять и полюбоваться внутренним дизайном.

Липецк

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Здание было построено уже после распада СССР, в 1994 году, но спроектировано в поздние 1980-е. Архитектура вокзала — это необычный синтез позднего модернизма и постмодернистской архитектуры 1990-х годов, а влияние советских проектов здесь сочетается с поиском новых, постсоветских форм. Здание образует собой три луча, исходящих из центральной части вокзала.

Владимир

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Владимирский вокзал считается одним из самых крупных на Горьковской железной дороге. Здание было возведено в 1975 году, при строительстве был использован белый камень, который является визитной карточкой Владимира и органично сочетается с городской архитектурой. Тем не менее городская администрация уже долгое время пытается его реконструировать. Под угрозой находится фасад вокзала, который собираются обить гранитными и металлическими панелями, ссылаясь на невозможность отреставрировать нынешние известковые стены.

Сургут

© Алексей Андронов/URA.RU/ТАСС

Аутентичное здание 1988 года сильно недооценивается руководством РЖД, поскольку на первый взгляд вокзал не обладает уникальными качествами или примечательными элементами декора. Тем не менее здание представляет собой хороший пример позднесоветской архитектуры, созданной под влиянием экспериментальных построек конца 1970-х годов, а выступающая крыша здания напоминает мельниковский Дом культуры им. Русакова. Несмотря на архитектурную ценность здания, в настоящее время начинаются работы по реконструкции вокзала, которые в ближайшие годы могут изменить его облик до неузнаваемости.

Тында

© Валерий Мельников/ РИА «Новости» 1 из 3 © Игорь Агеенко/ ТАСС 2 из 3 © Игорь Агеенко/ТАСС 3 из 3

Город Тында на Дальнем Востоке в советское время называли столицей БАМа: он был важным железнодорожным пунктом, и советское руководство стремилось построить соответствующий вокзал. Однако в процессе строительства магистрали постройку завершить не удалось, и современное здание было открыто уже в 1986 году. По замыслу архитекторов ломаная форма вокзала повторяет собой силуэт птицы, а еще вокзал Тынды — это одно из самых высоких на Дальнем Востоке зданий: центральные башни достигают 48 метров.