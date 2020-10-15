Курортные города Турции привлекательны не только морем и пляжами, но и неочевидными возможностями для городского отдыха. «Афиша Daily» рассказывает, что посмотреть в Анталье и окрестностях.

Главный курортный город Турции у многих посетителей ассоциируется со словом all inclusive. Туристы приезжают сюда, чтобы оградить себя от турецкого быта и местных нравов и получить качественный отдых. Однако в Анталье можно отдыхать почти так же, как в европейском Средиземноморье: например, снять номер в маленьком отеле или уютную квартиру недалеко от чистого общественного пляжа и жить рядом с приятными соседями. А кроме теплого моря и бесконечного шведского стола в Анталье есть еще много интересного.

Округ Коньяалты Анталия делится на пять округов: Кепез, Муратпаша, Аксу, Дёшемеалты и Коньяалты. Последний — самый большой и живописный, с галечным пляжем и зелеными горами. Жить лучше именно там, в микрорайоне Алтынкум: чисто, ухоженно, красивые и аккуратные дома, кафе и забегаловки, а всюду растут лимонные, абрикосовые и даже банановые деревья. Достаточно тихо, но людям с чутким сном придется привыкнуть к громкому созыву на намаз в шесть утра: мечети здесь на каждом шагу. А еще здесь множество наглых котов и ленивых собак: почти у каждого дома или парка стоят кормушки с сухим кормом и водой.

Ликийская тропа и гора Химера Любителям активного отдыха стоит пройти по Ликийской тропе длиной в 540 километров. Она находится между Фетхие и Антальей. Три тысячи лет назад там был торговый путь. В 1989 году англичанка, живущая в Турции, решила проложить хайкинг-маршрут. Она получила финансирование от турецкого банка и собрала группу добровольцев, которая сделала маршрутную разметку. Тропа пролегает через руины древних ликийских городов, горные реки и каньоны. Если немного свернете с пути, попадете на гору Химера. Она находится неподалеку от древнего ликийского города Олимпос. Первое упоминание о горе встречается в гомеровской «Илиаде». Как гласит миф, греческий герой Беллерофонт отправился в Ликию к царю Иобату, который должен был от него избавиться по просьбе своего зятя. Но Иобату понравился юноша, и чтобы не убивать его собственноручно, царь послал героя на смерть — приказал сразиться с местным огнедышащим чудовищем Химерой, однако Беллерофонт его победил. А на месте сражения теперь пылает вечный огонь — останки Химеры. На самом деле эти языки пламени, которые горят на горе испокон веков, — природный газ, выходящий из трещин в известняке и серпантинных образований. По склону течет маленький ручей, который иногда тушит огонь, но через какое‑то время тот загорается вновь.

Океанариум В Коньяалты находится океанариум Антальи, который входит в пятерку самых больших в мире. Главная его часть — огромный аквариум-тоннель, в котором плавают десять тысяч морских обитателей. Гуляя по нему, вы будете думать, что оказались на дне океана. Кроме рыб в аквариуме есть специально утопленные машины, лодки и даже настоящий самолет. А еще — мини-парк развлечений с голограммами, ледяным залом со снегом и температурой воздуха –5 градусов, а также 4D-кинотеатром.

Горы Тюнектепе и Памуккале Горы — самая красивая часть Антальи. В Коньяалты на самую низкую, Тюнектепе, можно подняться на фуникулере. С нее открывается захватывающий вид на город. Если хочется повыше, можно взять такси: «Убера» в Турции нет, но каждые два метра на столбах висят забавные кнопки вызова — через две минуты машина подана. За плату никто не торгуется: стоит счетчик; посадка — 50 рублей. На машине за полтора часа можно добраться до соляных гор с термальными источниками Памуккале, которые находятся на территории античного города Иерополь. Он считался термальным курортом еще в начале II века до нашей эры. Врачи отправляли туда своих пациентов плавать в горячей целебной воде.

Набережная Коньяалты Если хочется запечатлеть горы во всей их красе, посетите смотровую площадку в старом городе Калеичи. До него легко добраться на велосипеде — поездка займет около часа. Большая часть маршрута проходит по новейшей набережной. По пути можно остановиться и пропустить по стаканчику в одном из многочисленных баров с видом на море. Но цены московские: коктейль не меньше 500 рублей, бокал самого дешевого вина — 350. Через дорогу от набережной в районе Алтынкум располагается «Старбакс», который, похоже, страшно нравится туркам: днем там нет свободных мест. Айс-капучино среднего размера — 150 рублей.

Пещеры Инсую и Алтынбешик В 100 километрах от Антальи, в городке Бурдур, есть пещера Инсую, которую обнаружили в середине XX века и оборудовали для посетителей. До конца пещера не изучена, исследователи до сих пор обнаруживают новые ходы. Пока она состоит из двух галерей. Длина пещеры — минимум восемь километров. Чуть дальше находится невероятной красоты пещера Алтынбешик. Она состоит из большого количества разноуровневых гротов и огромного озера, которое считается самым большим в Турции и третьим по величине в мире. Сама гора, в которой находится эта пещера, состоит из известняка. Его медленно, но верно растворяет подземная вода. В результате химических реакций в горе образовались небольшие полости, которые со временем превратились в пещеры. Этот процесс продолжается и по сей день. Открыли Алтынбешик только в 1966 году.

Локальная кухня Ходить по ресторанам нужно осторожно. В них не всегда вкусно и часто нет меню, особенно в рыбных заведениях, а если вы не говорите по-турецки, есть вероятность, что цену накрутят. Уличная еда гораздо вкуснее, но она достаточно тяжелая. Базовые ингредиенты — это хлеб, жареное мясо или рыба, масло и острый соус. В основном стритфуд состоит из разных видов кебаба (мясо, приготовленное на открытом огне), дёнера (мясо на вертеле) и балык-экмека (рыба или морепродукты с салатом или овощами в хлебе). Стоит попробовать здешние мидии: их фаршируют рисом, варят в остром бульоне, а затем обильно поливают лимоном. Завтракать определенно стоит местной выпечкой. В первую очередь нужно попробовать симит (что‑то вроде кренделя с кунжутом), бурек (нежный слоеный пирог с сыром или мясом) и гёзлеме (тонкая лепешка с разнообразной начинкой, похожая на чебурек).