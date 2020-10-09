Фестиваль американского кинематографа, хайлайты летнего Beat Film Festival, аудиовизуальные перформансы и музыкальные шоукейсы, новые имена современного искусства и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

Mint Music Home #2

© Андрей Кеззин

Уже сегодня в клубе Gipsy состоится совместный концерт The Hatters, группы «Idiot» и тульского проекта «Дисциплина Безбольной Биты». Организаторами мероприятия выступают создатели фестиваля «Дикая мята», на котором ежегодно выступают не только признанные артисты, но и новые яркие исполнители. Открытиями этого года стали питерская банда «Idiot», дебютировавшая на фестивале «Заря и тульский коллектив «Дисциплина Безбольной Биты», блеснувшие на «Стереолете» в этом году. Главные звезды вечера — легендарные The Hatters, врывающиеся на сцену после долгого карантинного перерыва.

9 октября

Цикл аудиовизуальных перформансов «Экранизация» Совместный проект Garage Screen и фестиваля экспериментальной музыки Fields

© garagemca.org

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет крупный совместный эксперимент художников и музыкантов, в рамках которого музыкальные произведения артистов будут буквально экранизироваться видео- и медиахудожниками: гитарную импровизацию Павла Додонова будет сопровождать иллюстрации художника TAU, музыкант X.Y.R. представит нью-эйдж программу вместе с Михаилом Григорьевым, а мультиинструменталист Александр Сереченко выступит вместе с художницей Катей Пряник.

9-10 октября

«Горбачев» в Театре Наций Премьера спектакля о жизни последнего президента СССР

© Ира Полярная

Новая постановка режиссера Алвиса Херманиса на сцене Театра Наций посвящена жизни Михаила Горбачева и его супруги Раисы. Для создания спектакля режиссер вместе с актерами досконально изучал исторические документы, интервью и мемуары семьи Горбачевых. Вся пьеса — это длинный диалог семейной пары. Супруги рассказывают друг другу истории из детства и юности, вспоминают счастливые моменты, спорят о политике и обмениваются анекдотами про Горбачева. Михаил — Евгений Миронов, Раиса — Чулпан Хаматова.

10, 11, 14 и 16 октября

«Сын» в РАМТе Новое прочтение пьесы Флориана Зеллера

Известнейший российский постановщик Юрий Бутусов обратился в своей последней работе не к классике, которую он уже традиционно преломляет в своих спектаклях, а к пьесе современного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. «Сын» — это история из жизни подростка, который разрывается между разведенными родителями. Пытаясь сделать выбор одного из них, главный герой вырастает из привычного ему мира и стремится найти новый, подходящий ему порядок. В главных ролях — Денис Баландин, Александр Девятьяров, Татьяна Матюхова, Евгений Редько и Виктория Тиханская.

14 октября

«Мир грядущий» Неклассический вестерн об отношениях двух жен

Amfest-2020 откроет «Мир грядущий» Моны Фаствольд — эмоциональная драма о человеческих взаимоотношениях и сложности характеров. Действие разворачивается в середин XIX века в штате Нью-Йорк. Две семьи живут на двух соседних фермах. Жены семейств быстро сближаются, а их отношения перерастают в нечто большее чем просто дружба.

13 октября

«Глории» Кино о легенде мирового фем-движения

В рамках фестиваля зрители также увидят картину «Глории» Джули Тейлор о Глории Стайнем — американской феминистке и активистке, которая стала лидером феминистического движения 60-х годов. Картина Тейлор — не только кинопортрет, но и сложно выстроенный диалог героини с самой собой. В фильме Стайнем представлена в различном возрасте, появляясь перед зрителями в множественных воплощениях. Именно поэтому четырех Глорий сыграли четыре актрисы: Райана Кира Армстронг, Лулу Уилсон, Алисия Викандер и Джулианна Мур.

14 октября

«Ширли» Элизабет Мосс и Одесса Янг в триллере о творческом безумии

Подробности по теме «Они сходят с ума»: премьера русского трейлера «Ширли» с Элизабет Мосс «Они сходят с ума»: премьера русского трейлера «Ширли» с Элизабет Мосс

Кинокартина Жозефины Деккер — обманчиво классический байопик о Ширли Джексон — выдающейся писательнице, предшественнице и кумире Стивена Кинга. В 1960-е годы Джексон стала звездой американской литературы, прославившись своим рассказом «Лотерея» (1948) и романом «Призрак дома на холме» (1959). Фильм повествует о кратком пребывании в доме Джексон и ее супруга молодой пары, которые приезжают к ним погостить. Напряженные отношения, которые возникают между хозяевами и гостями, раскрывают нетривиальные аспекты истоков творчества, человеческой слабости и силы.

15 октября

«Удалить историю» Хит конкурсной программы 70-го Берлинале

Комедия Бенуа Делепина и Гюстава Керверна дебютирует в российских кинотеатрах. Картина рассказывает о трех жителях небольшого городка, жизни которых под давлением новейших технологий оказываются испорченными. Каждый из героев в той или иной степени сталкивается с зависимостью от социальных сетей и интернет-ресурсов. Чтобы вырваться из того абсурда, в который они попали, троица обращается за помощью к «заместителю Бога на земле» — гениальному хакеру современности, — который дает несчастным шанс спастись. Премьерные показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

14 октября

Beat Weekend Последняя возможность увидеть хиты Beat Film Festival

В этом году на крупнейшем в России фестивале документального кино о культуре были представлены фильмы: «В погоне за Бэнкси» о самом загадочном уличном художнике современности; «Книготорговцы», посвященные страстным коллекционерам антикварных книг; «Ништяк, Браток», в котором выстраивалась детальная история жизни лягушонка Пепе и многие другие. Beat Weekend — это шанс успеть посмотреть те фильмы, на которые не хватило времени летом, или же возможность увидеть понравившуюся ленту еще раз.

14-18 октября

Шоукейс бара «Свое место» Музыкальный мост между Омском и Москвой

© facebook.com/symbolru

В Powerhouse пройдет шоукейс омского бара «Свое место». На сцене со своей программой выступят Захар Федоров, Вова Егоров, Миша Миронов и Витя Скуратов. Вместе с гостями столицы лайв-сет сыграет Symbol.

9 октября

Выставка «Мастерская 20’20. Homo Communicans» Смотр новых имен современного искусства

© Егор Федосов

Выставочный проект «Мастерская» Московского музея современного искусства и «Свободных мастерских» существует с 2001 года и каждый год открывает новые имена российской художественной жизни. В этом году кураторы проекта пытаются осмыслить базовую потребность человека в общении через различные художественные практики.

С 10 октября

Презентация пластинки и концерт «Интуриста» в Noor Bar Музыкальный вечер на веранде

© Никита Дубинский