5 сентября на Strelka Film Festival by Okko состоится российская премьера фильма «Ширли» Жозефины Декер — триллера про писательское мастерство и эмпауэрмент, спродюсированного Мартином Скорсезе. В главной роли — Элизабет Мосс. Премьера русского трейлера — на «Афише Daily».

Элизабет Мосс играет знаменитую хоррор-писательницу Ширли Джексон, которая сочиняла, в частности, книгу «Призрак дома на холме» в довольно нервной семейной обстановке. Ее муж (Майкл Сталбарг из «Зови меня своим именем») — видный теоретик литературной критики и звезда местного университета, но на самом деле скользкий мерзавец — в отношениях постоянно подтачивает уверенность в себе жены-писательницы и добивает ее регулярными изменами. «Ширли» — вольный портрет Ширли Джексон, тем не менее внешнее сходство Элизабет Мосс вместе с ее известным талантом изображать уязвленное отчаяние передают ощущение правдивости и актуальности этой истории.

Фильм был премирован на «Сандэнсе-2020» и показан на минувшем Берлинском кинофестивале. Российская премьера — 5 сентября на Strelka Film Festival by Okko. В прокате — с 15 октября.