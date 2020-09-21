Жилой комплекс Qiyi City Forest Garden в китайском Чэнду должен был изменить экологическую обстановку в городе и улучшить качество воздуха. Однако из‑за ошибок в планировании проект провалился, а вместо людей в нем поселились комары.

Чэнду — крупный город на юго-западе Китая, в котором сконцентрированы многие важные для страны промышленные отрасли. Как и многие индустриальные мегаполисы, Чэнду страдает от проблем с экологией — несмотря на попытки властей ограничить автомобильный трафик и регулировать количество вредных выбросов в атмосферу, городской воздух по-прежнему остается одним из наиболее загрязненных в республике. Местное правительство ищет иные способы улучшить экологическую обстановку — в том числе за счет инновационной архитектуры. Одним из ответов на экологические проблемы города должен был стать экспериментальный архитектурный проект Qiyi City Forest Garden. Это жилой комплекс из восьми многоэтажных зданий, спроектированных таким образом, чтобы на них оставалось место для роста растений. По замыслу архитекторов, специфика влажного субтропического климата должна обеспечивать непрерывный рост зеленых насаждений, а сам проект нацелен на привлечение внимания к заботе о природе.

Рекламные объявления Qiyi City Forest Garden пестрели очаровательными фотографиями ухоженных садиков, которые привлекали потенциальных жильцов способностью поглощать углекислый газ и изолировать внутренние помещения от шума оживленного Чэнду. В локальных медиа проект называли «экологическим раем», а все 826 квартир в комплексе были раскуплены еще до окончания строительства. Первые жители появились в комплексе в 2019 году, но спустя некоторое время выяснилось, что фактически в квартирах проживают лишь десять семей. Растения, выбранные исключительно на основе свойств поглощения шума и загрязнения, отличаются буйным ростом — оплетая балконы, они создают лишнюю тень. Четыре раза в год растения обрабатывают профессиональные садовники, однако этого недостаточно: такому объему зеленых насаждений необходим как минимум еженедельный уход. Неконтролируемый рост растений привлекает комаров, которые стремятся найти затемненные зеленые уголки в густонаселенном промышленном городе.

На рекламном видео заметно, что жилые дома покрылись беспорядочным и уже не контролируемым слоем растительности.

По какой‑то причине никто из архитекторов комплекса не подумал, что для ухоженного вида сада нужен тщательный уход. Основная ошибка в проектировании произошла еще на этапе планирования зданий: они лишены активной дренажной системы, а в размещенных на балконах контейнерах с растениями скапливается и застаивается вода. Это критично для Чэнду, который ежегодно переживает длительный сезон дождей. Несмотря на провал проекта, авторы не планируют ставить на нем крест: чтобы сделать комплекс действительно жилым, они обещают решить проблему с комарами и усовершенствовать систему ухода за растениями.