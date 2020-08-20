Город, приспособленный к длительным периодам изоляции, появится недалеко от Пекина. Он сможет самостоятельно обеспечивать себя ресурсами и будет работать на альтернативных источниках энергии.
Архитекторы из каталонского бюро Guallart Architects за время пандемии разработали универсальную модель для строительства городов, адаптированных к длительной изоляции. При разработке они опирались на собственный опыт пребывания на карантине. В скором времени эта модель получит физическое воплощение: бюро выиграло конкурс на строительство нового города недалеко от Пекина.
Поселение нового типа появится в округе Сюнъань, который находится в 140 километрах от столицы Китая. По задумке архитекторов город будет полностью работать на альтернативных источниках энергии и развивать технологическую индустрию. Большинство зданий будут деревянными: это позволит городу оставаться энергоэффективным.
Планировка города строится по образцу европейских кварталов, однако обращается и к китайской традиции высотного строительства. Пространство будет поделено на четыре крупные части, где расположатся квартиры, офисы, магазины, рынок, бассейн, пожарная часть и администрация. Архитекторы полагают, что подобная инфраструктура сможет предоставить жителям места одновременно для работы, отдыха и производства ресурсов.
В каждом доме появятся коворкинги для удаленной работы, оснащенные 5G-интернетом, — в нерабочее время они будут использоваться для общения и проведения мероприятий. На первых этажах также расположатся 3D-принтеры, которые смогут печатать предметы быта и товары повседневного использования.
Крыши зданий будут оснащены солнечными панелями, вырабатывающими энергию. Под ними расположатся теплицы, которые позволят выращивать овощи и фрукты, а наклонная структура панелей поспособствует равномерному распределению света. Кроме того, квартиры в домах получат широкое балконное пространство, ориентированное на юг, — оно сможет стать местом отдыха на время карантина.
«После пандемии мы не сможем проектировать города так, будто ничего не было», — комментирует проект основатель бюро Висенте Гуаярт, уже работавший с некоторыми инновациями, использующимися в новом городе. В частности, Гуаярту принадлежит проект «тропического квартала» с теплицами и идея активного использования крыш зданий в Барселоне.