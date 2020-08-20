Город, приспособленный к длительным периодам изоляции, появится недалеко от Пекина. Он сможет самостоятельно обеспечивать себя ресурсами и будет работать на альтернативных источниках энергии.

Архитекторы из каталонского бюро Guallart Architects за время пандемии разработали универсальную модель для строительства городов, адаптированных к длительной изоляции. При разработке они опирались на собственный опыт пребывания на карантине. В скором времени эта модель получит физическое воплощение: бюро выиграло конкурс на строительство нового города недалеко от Пекина.

Поселение нового типа появится в округе Сюнъань, который находится в 140 километрах от столицы Китая. По задумке архитекторов город будет полностью работать на альтернативных источниках энергии и развивать технологическую индустрию. Большинство зданий будут деревянными: это позволит городу оставаться энергоэффективным.

Планировка города строится по образцу европейских кварталов, однако обращается и к китайской традиции высотного строительства. Пространство будет поделено на четыре крупные части, где расположатся квартиры, офисы, магазины, рынок, бассейн, пожарная часть и администрация. Архитекторы полагают, что подобная инфраструктура сможет предоставить жителям места одновременно для работы, отдыха и производства ресурсов.