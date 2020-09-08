Завершился архитектурный конкурс «21 идея для гибкого города» — экспериментальное исследование городских проблем, возникших в период пандемии. «Афиша Daily» рассказывает о трех проектах-победителях.
Во время пандемии многие города с трудом адаптировались к внезапным изменениям, а необходимость новых подходов к развитию пространств стала особенно актуальной. Понятие гибкого города появилось в ответ на вызовы окружающей среды для городского пространства: оно характеризует новый тип поселения, который органично приспосабливается к динамично меняющимся условиям. При этом термин нечасто используют в повседневной речи — обычно его заменяют более привычные «здоровый город», «умный город», «комфортный город».
Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело экспериментальный архитектурный конкурс «21 идея для гибкого города». Конкурсантам из разных городов и стран — 629 заявок поступили из 14 различных государств — предлагалось определить системную проблему своего города и на примере реального пространства разработать ее гибкое решение. Три первых места заняли проекты, исследующие историческую застройку, неиспользуемые территории и сети коммуникаций.
«Усадьба-шеринг»
Актуализация исторической застройки
Архитектурное бюро «Вещь!» из Пензы предлагает адаптировать для использования исторические жилые здания без охранного статуса, которые зачастую попадают под угрозу сноса. Архитекторы предлагают дать домам вторую жизнь за счет использования уникальной особенности усадебной застройки. Авторы проекта предлагают использовать дворы усадебных территорий как городские парки и общественные многофункциональные пространства. «Гибкость города — в его исторической среде, которая может адаптироваться под условия смены ситуаций, и для малых городов решением станет поэтапное возрождение небольших усадеб», — отмечает один из авторов концепции Евгений Кутай.
«Модуль-парк»
Новая жизнь пустующих территорий
В основе проекта Надежды Панковой из Москвы лежит адаптация пустующих городских территорий, которые потеряли актуальность для города . Так, огромные парковочные пространства возле бизнес-центров или огромные городские площади могут превращаться во временные модульные парки из типовых элементов, набор которых может меняться в зависимости от использования территорий. Авторка проекта уже нашла экспериментальную площадку для его реализации — первый модульный парк появится на Советской площади в Уфе.
«Blackout. Конец света»
Отключение электричества как глобальный вызов
Проект архитекторов Евгения Зайцева из Москвы и Анны Кузнецовой из Петербурга отвечает на риск аварий в энергосистемах и возможность глобального блэкаута в мегаполисах. «Когда человечество полностью зависит от электричества, емкое английское слово «блэкаут» отлично описывает, что может произойти, — «полное затмение» в городе. Наша идея — запустить в Санкт-Петербурге аэростаты, которые уже тестируются в некоторых странах, например в Африке, и являются источниками связи», — комментирует идею Анна Кузнецова. С помощью энергоаэростатов город сможет функционировать в нормальном режиме даже в чрезвычайных ситуациях. Сейчас архитекторы работают над прототипами, которые впоследствии будут тестировать в реальных городских условиях.