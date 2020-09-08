Во время пандемии многие города с трудом адаптировались к внезапным изменениям, а необходимость новых подходов к развитию пространств стала особенно актуальной. Понятие гибкого города появилось в ответ на вызовы окружающей среды для городского пространства: оно характеризует новый тип поселения, который органично приспосабливается к динамично меняющимся условиям . При этом термин нечасто используют в повседневной речи — обычно его заменяют более привычные «здоровый город», «умный город», «комфортный город».

Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело экспериментальный архитектурный конкурс «21 идея для гибкого города». Конкурсантам из разных городов и стран — 629 заявок поступили из 14 различных государств — предлагалось определить системную проблему своего города и на примере реального пространства разработать ее гибкое решение. Три первых места заняли проекты, исследующие историческую застройку, неиспользуемые территории и сети коммуникаций.