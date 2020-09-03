«Афиша Daily» предлагает маршрут по Твери и окрестностям на один день. В списке — усадьба в Волосове, картинная галерея в Императорском дворце, оленья ферма и деревянная церковь в Торжке.

Тверская картинная галерея Центр светской жизни XIX века

© vk.com/tvergallery

Галерея находится в Тверском императорском путевом дворце, построенном более 250 лет назад. Здесь императорская семья останавливалась во время поездок из Санкт-Петербурга в Москву, поэтому дворец получил название «путевой». В XIX веке место стало модным литературным салоном благодаря сестре Александра I. Во дворце собирались писатели, поэты и другие выдающиеся личности: например, литератор Николай Карамзин читал императору Александру I отрывки из своего произведения «История государства Российского». C 1866 года здесь работает картинная галерея. Сегодня на трех этажах экспозиции можно увидеть не только исторические интерьеры, но также работы древнерусских мастеров, тверские фрески и картины русских и западноевропейских художников XIII–XX веков. Кроме живописи в галерее можно посмотреть декоративно-прикладное искусство, художественную мебель, изделия из ткани, металла и стекла.

Адрес: Советская, 3

Кафе-кондитерская Ap.Cake Макарон, круассаны и кофе

Кофейня предлагает завтраки в течение всего дня — блюда из яиц, творог с ягодами, каши и сэндвичи. Также сюда можно зайти на обед, например, чтобы попробовать щи из щавеля, пасту или мидии с томатами и белым вином. Из десертов — торты и пирожные, несколько видов макарон, которые при желании можно взять с собой на прогулку. Также у кафе работает летняя веранда и доставка по городу.

Адрес: бульвар Радищева, 48

Ботанический сад Тверского университета Деревья и растения со всего мира

В Ботаническом саду собрано около 400 видов деревьев и кустарников, а также более трех тысяч травянистых растений из Европы, Америки, Австралии и стран Азии. Местами здесь удалось удалось сохранить исторический ландшафт древнего города, русло ручья и пруд. В ботаническом саду сформировано несколько экспозиций, посвященных природным комплексам, например «Валдайская возвышенность» или «Вышневолоцко-Новоторжский вал». Также здесь можно купить семена редких растений. Обратите внимание, что банковские карты в кассе не принимают, — оплатить входной билет можно только наличными.

Адрес: пер. Шевченко, 16

Ресторан «Причал» На берегу реки Тьмаки

Кафе для всей семьи интересно своим местоположением — летняя веранда выходит на берег реки Тьмаки. Разместиться можно в отдельных беседках или на основной деревянной террасе. Для детей здесь есть игровая комната, а из фишек для взрослых — аренда катеров и катамаранов. В плохую погоду можно расположиться внутри. В меню — традиционные тверские блюда, например, пельмени с кабанятиной и лосятиной, шкварками из сала и бульоном или котлеты «Пожарские», приготовленные по древнетверскому рецепту.

Адрес: Брагина, 1/1

Колокольня Никольского собора Построена в XIX веке

© Максим Блинов/РИА «Новости»

Затопленная колокольня — одна из достопримечательностей небольшого городка Калязина в 160 километрах от Твери. Изначально она принадлежала Николо-Жабенскому монастырю и находилась на суше рядом с большой торговой площадью. В 30-е годы прошлого века при создании водохранилища часть города оказалась под угрозой затопления. Собор пришлось разобрать, а колокольня частично оказалась под водой. Чтобы сохранить исторический памятник, рядом насыпали остров и оборудовали причал для лодок. Сейчас подняться на нее нельзя, но можно подплыть на остров и осмотреть ее поближе. Местные жители предлагают услуги водного такси.

Адрес: город Калязин, Угличское водохранилище

Старо-Вознесенская церковь Деревянный храм с росписью на стенах и резными наличниками

© Максим Григорьев/ТАСС

Время постройки Старо-Вознесенской церкви или, как ее еще называют, храма Тихвинской иконы Божией Матери, относится к XVIII веку. За несколько веков церковь несколько раз подвергалась реконструкции. В советское время службы здесь не проводились, а внутреннее убранство было практически утрачено. В 70-е началась реставрация церкви, и сейчас здесь можно увидеть роспись восемнадцатого столетия, а также живопись конца XIX века на нижних ярусах храма. В нише на потолке изображена Новозаветная Троица. На окнах сохранены наличники, традиционные для жилой торжковской архитектуры XIX века.

Адрес: г. Торжок, Грузинская, 29

Кафе-пекарня Bonneville Место для завтраков

В кофейне есть собственная пекарня и меню завтраков. Успеть на кофе с булочкой можно с девяти часов утра в будни и с десяти часов в выходные. Также здесь подают блинчики, сырники, блюда из яиц и каши с разными начинками. Из десертов — пироги, выпечка с фруктами и мороженое в маленьких баночках, которые можно взять с собой.

Адрес: бульвар Радищева, 29

Борисоглебский монастырь Увидеть город с высоты более 40 метров

© Борис Кавашкин/ТАСС

Считается, что Борисоглебский монастырь — древнейший в России. Он был основан в 1038 году, однако один из храмов был заново возведен в XVIII веке. При его заложении присутствовала императрица Екатерина II, в 1795 году она заложила первый камень нового собора. В конце 1990-х на территории монастыря нашли керамику XI–XII веков, а также остатки первоначального Борисоглебского собора конца двенадцатого столетия. Сейчас здесь проводятся службы в двух церквях: во Введенском храме и храме в честь Иоанна Богослова. Увидеть Торжок с высоты можно на колокольне за 100 рублей, правда, придется подниматься по крутой деревянной лестнице. Высота колокольни — около 40 метров. Внутри остались фрагменты росписей 1809 года.

Адрес: г. Торжок, Старицкая, 7

Оленья ферма «Судимир» Прогулка по заповеднику, экскурсия на ферму и чаепитие

В усадьбе «Судимир» в 30 километрах от Твери можно увидеть более ста разных животных. Среди них козы, пятнистые олени, черкесские козлы и крупные благородные олени, маралы, альпака и лань. В экскурсию входит лесная прогулка на вездеходах, вход в заповедник, посещение оленьей, козьей фермы и птичника, а также посещение детского городка «Судимирский кремль» и чаепитие. Также можно оформить билет без посещения заповедника. Здесь же можно купить корм для оленей и коз за 150 рублей и покормить их с рук. Для детей до пяти лет вход свободный, для ребенка постарше действует скидка на билет 50%. Взрослый билет — 1000 рублей.

Адрес: дер. Судимирка Запись на посещение: +7 909 637 73 86

Усадьба Степановское-Волосово Имение дворянской семьи Куракиных

© vk.com/public143184452

В деревне Волосово расположена усадьба княжеского рода Куракиных. Постройка владений относится к концу XVIII века, а проект усадьбы приписывается архитектору Джакомо Кваренги, автору дворцов и особняков Москвы и Петербурга XVIII–XIX веков. Последствия Второй мировой и советской эпохи удалось восстановить только несколько лет назад. Реставрацией памятника архитектуры занялся бизнесмен Сергей Васильев. По его словам, на реконструкцию дома и окрестностей ушло восемь лет и несколько сотен миллионов рублей. Реставрировать приходилось буквально из состояния руин: в советское время здесь находился интернат для душевнобольных. Сегодня это жилой дом семьи Васильевых, который выглядит как настоящее дворянское поместье с фрагментами старинной росписи, воссозданными покоями и классицистическими интерьерами.

Адрес: Зубцовский район, дер. Волосово Запись на экскурсию: +7 968 356 30 80