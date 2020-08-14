«Афиша Daily» предлагает маршрут в Сергиев Посад и окрестности на один день. В списке — святой источник, музей дореволюционной кулинарии, городской парк и усадьба Абрамцево.

Источник «Гремячий ключ» Деревянное зодчество, святой источник и воскресные службы

© gremyachiy.ru

Маршрут туристов и паломников обязательно проходит через святой источник Сергия Радонежского. В комплекс входят храмы, купели, трапезная, а также гостиница. По воскресеньям и праздникам проходят церковные службы. По легенде источник появился по молитве святого Сергия Радонежского. Вода здесь считается целебной, также она обогащена радоном. Ключ бьет круглый год из расщелины склона, температура — около шести градусов. Лучше всего отправляться в «Гремячий ключ» в хорошую погоду: часть пути придется ехать по грунтовой дороге. Самостоятельные путешественники без автомобиля могут заказать экскурсию с трансфером из Сергиева Посада по телефону +7 (965) 441-00-33.

Адрес: Сергиево-Посадский р-н, дер. Взгляднево

Ресторан «Русский дворик» Традиционная кухня в дворянском доме

© «Русский дворик»

Попробовать блюда русской кухни по старинным рецептам можно в самом центре города, рядом с Троице-Сергиевой лаврой. Снаружи ресторан украшен деревянной резьбой, а внутри оформлен в виде большого дворянского дома. В меню — традиционные русские блюда, например, похлебка в поджаренной буханке бородинского хлеба или североморские пельмени с морепродуктами. До 12.00 можно успеть на сытные завтраки: к каше, вареникам или блинам подают закуски, десерты и фрукты.

Адрес: просп. Красной Армии, 134/2

Парк «Скитские пруды» Лесопарк рядом с достопримечательностями

© Парк «Скитские пруды»

Большой парк в черте города назван в честь Скитского и Вифанского прудов. В середине XVIII века оба водоема были искусственно созданы из оврагов и мелких речек. Считается, что в XVIII веке здесь любили гулять Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II во время визитов в Троице-Сергиеву лавру. Сегодня это одно из любимых мест горожан: можно гулять среди деревьев и прудов, заниматься спортом на открытом воздухе или посмотреть кино в автокинотеатре. Актуальное расписание публикуют на сайте парка. По обе стороны от «Скитских прудов» расположены Черниговский скит и Спасо-Вифанский мужской монастырь. Скит был построен в середине XIX века, а пятиглавый храм из красного кирпича был возведен вместо деревянной старой церкви в 1886–1889 годы и сейчас украшает ансамбль. Рядом с ним пятиярусная колокольня, выполненная в похожем стиле, и небольшие кельи монахов. Скит относится к Троице-Сергиевой лавре, службы проводятся ежедневно. Также здесь работает кондитерский цех, где можно купить бездрожжевой хлеб, разнотравный мед и выпечку. Спасо-Вифанский монастырь основан в 1783–1787 годах. Свое второе название «Вифанский» обитель получила в честь Лазаря, воскрешенного в палестинском селении Вифания из Нового Завета. В центре скита — небольшой двухъярусный Преображенский собор, восстановленный в 2011 году на месте утраченной в советское время церкви Спаса Преображения.

Адрес: Скитские пруды

«Вареничная № 9» Кафе из советского детства

В заведении можно почитать книжку с полки буккроссинга или расположиться на летней веранде. Кроме вареников гостям предлагают простые домашние блюда: завтраки с кашей или яичницей, горячее, салаты и пельмени с разными начинками. Интерьер оформлен в стиле советского кафе: на стенах плакаты, ретрочасы, счеты, на кассе можно заметить весы, а на двери — фигурные коньки. В выходные «Вареничная» особенно популярна у горожан, поэтому в небольшом кафе может не быть места. Также в кафе работает доставка.

Адрес: Патриарха Пимена, 7

Музей советского детства Как в старые добрые времена

© Музей советского детства

Этот музей легко узнать по ретроавтомобилям: на входе стоят зеленый Иж-2125 «комби», белая «копейка» и желтая «Волга». Здесь собраны все символы советского детства: от неваляшек до молодежных журналов и игровых автоматов. Экскурсии по экспозиции начинаются каждый час с 10.00 до 19.00. В подарок друзьям и родным можно привезти авторские акварельные открытки, а также почтовые карточки с рисунками из советских детских книжек.

Адрес: Патриарха Пимена, 7

Ресторан-музей «Гостевая изба» Старорусская кухня и местные продукты

© «Гостевая изба»

От других русских ресторанов Сергиева Посада «Гостевую избу» отличает то, что некоторые предметы быта и интерьера — это настоящие исторические экземпляры XIX — начала XX века, а также реплики музейных экспонатов. Заведение находится в здании Винных погребов, недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Внутри воссоздана атмосфера и интерьер трактиров времен царской России. В холодное время здесь топят камины, летом работает открытая веранда. В меню — исконно русские блюда из овощей и фруктов, выращенных при монастыре, сыров из местной сыроварни, а также десерты ручной работы. Из напитков можно выбрать морсы, квас или различные настойки.

Адрес: Аптекарский пер., 2

Троице-Сергиева Лавра Старинные храмы и смотровая площадка на колокольне

© Flickr/lavra_photo

Главный архитектурный ансамбль города включает более пятидесяти сооружений, построенных в XV–XVIII веках. С колокольни 1770 года постройки открывается вид на Сергиев Посад. Это одна из самых высоких колоколен России, ее высота — 88 метров. Здесь же находится самый большой действующий колокол в стране. Подняться наверх можно ежедневно с 8.00 до 18.00 вместе с экскурсией в группе. Центром ансамбля является четырехстолпный Троицкий собор, древнейший из всей лавры и возведенный в 1423 году «в честь и похвалу» преподобному Сергию Радонежскому. Храм украшен высеченным в камне «плетеным» узором на фасадах, алтарных апсидах и куполе. Внутри собор украшен фресками и иконами. Также в комплекс Троице-Сергиевой лавры входят девять храмов, несколько подворий и мастерских для нужд церкви. Узнать об экскурсиях и записаться можно на сайте лавры.

Адрес: проспект Красной Армии, 127к7

Музей «Сергиевская кухмистерская» Кулинарный музей с мастер-классами и экскурсиями

© «Сергиевская кухмистерская»

Эпоха дореволюционных кухмистерских конца XIX века сохранена в этом музее, ландринной лавке и кафе. Например, в зале «Кухня» музейная экспозиция рассказывает, как раньше готовили без газа, водопровода и электричества или как использовали чугунные плиты, старинную утварь. Во втором зале — «Гостиная» — посетителей научат готовить карамель, а также угостят чаем с конфетами. Ландринная лавка берет свое название от ландринов, карамелек, по легенде придуманных кондитером Федором Ландрином. Однажды кулинар принес леденцы без обертки в магазин купцов Елисеевых. Тот решил продать конфеты гимназисткам, а после этого открыл свое дело. Карамельки продавались в жестяных банках, которые пользовались не меньшим успехом, чем конфеты.

Адрес: Патриарха Пимена, 7

Усадьба Абрамцево Здесь Тарковский снимал «Солярис»

© Wikimedia Commons

В 20 километрах от Сергиева Посада расположена усадьба, известная своими владельцами. В середине XIX века Абрамцево приобрел писатель Сергей Аксаков, в то же время здесь гостили Николай Гоголь (здесь он работал над вторым томом «Мертвых душ»), Иван Тургенев, актер Михаил Щепкин. Затем ее владельцем стал Савва Мамонтов, меценат и предприниматель. Усадьба снова стала любимым местом художников, музыкантов и актеров. В числе гостей были живописцы Иван Репин, Михаил Врубель, Валентин Серов — вместе с артистами и музыкантами их союз вошел в историю как Абрамцевский художественный кружок. С 1917 года усадьба была превращена в музей. Как и в XIX веке, сюда продолжали приезжать художники, скульпторы и другие деятели искусства, например, живописец Петр Кончаловский и скульптор Вера Мухина. Также в усадьбе снимали фильм Андрея Тарковского «Солярис»: в начале ленты герой Донатаса Баниониса прогуливается на берегу пруда. Сейчас здесь можно прогуляться по парку и окрестностям реки Вори, а также посетить художественные выставки. Экспозиции открыты со среды по воскресенье. Заказать экскурсию можно по телефонам +7 (496) 543 24 70 и +7 916 278 45 42.

Адрес: с.Абрамцево, Музейная, 1

Этнопарк «Кочевник» Верблюжья ферма и экскурсии по юртам

© Этнопарк «Кочевник»

Если вам интересна культура кочевых народов, отправляйтесь в Хотьково. В этнопарке можно присоединиться к экскурсии по юртам, посетить верблюжью ферму, погладить хаски, а также попробовать бурятские буузы и другие блюда кочевых народов. Зимой здесь катаются на собачьих упряжках. Парк работает со среды по воскресенье. Для детей, многодетных семей, студентов и пенсионеров действуют скидки. В билет входят экскурсии по кочевому стойбищу, на верблюжью ферму и зоодвор, лекции и театральные представления для детей, а также занятие по росписи деревянной игрушки.

Адрес: Сергиево-Посадский р-н, Хотьково