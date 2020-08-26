Архитектурное наследие модернизма сегодня тщательно документируется — так, недавно появилась карта московского авангарда. Картография модернизма позволяет не только исследовать эпоху, но и привлечь внимание к сохранившимся зданиям, которые часто оказываются под угрозой сноса. Собрали наиболее примечательные карты модернизма — от Сербии до Румынии.

База данных Музея немецкой архитектуры во Франкфурте, которая содержит детальную информацию примерно о 1200 зданиях эпохи позднего модернизма — от 1950-х до 1990-х годов постройки. Цель проекта — привлечь внимание к незаслуженно забытым постройкам и предотвратить их уничтожение. Помимо подробной карты на сайте есть и информация о кампаниях за сохранение зданий: там можно прочитать истории не только создания, но и уничтожения модернистских шедевров. Деятельность проекта приносит результаты: некоторые здания удалось спасти от разрушения.

Проект американки с русскими корнями Натальи Меликовой, посвященный периоду советского авангарда. На интерактивной карте находятся сотни зданий: можно как изучать архитектурную географию конкретного города, так и удивляться масштабам модернистского строительства. The Constructivist Project — волонтерская и горизонтальная по структуре инициатива, поэтому добавить информацию о зданиях на карту и в базу данных может любой желающий. Основная цель у проекта неизменна: сохранить все многообразие архитектурного наследия авангарда.

Страны бывшей Югославии занимают в истории архитектурного модернизма особое место: там находится больше сотни бруталистских монументов, построенных во второй половине XX века. Сербское слово spomenik обозначает именно эту серию памятников, а одноименный проект располагает монументы на карте — многие из них находятся на отдалении от городов. Помимо практической функции — сориентировать приезжающих в балканские страны любителей модернизма — карта помогает составить единое представление о стилистически различной бруталистской архитектуре.

Интерактивная платформа румынского Бюро исследований архитектуры и искусства, посвященная изучению модернистского наследия второй половины XX века в социалистических странах. Карта, на которой пока не слишком много памятников авангарда, интересна именно локализацией: она позволяет составить четкое представление о румынской (и молдавской) архитектуре XX века.

Персональный проект лондонского дизайнера, который коллекционирует данные о модернистских постройках города. К исследованию городских построек, к которому автор проекта приступил еще в 1989 году, его подтолкнула нехватка информации о лондонских зданиях в туристических гайдах и печатных путеводителях. Изначально на карте были собраны постройки второй половины прошлого века, однако впоследствии проект расширился и слово modern стало не обозначать архитектурную эпоху, а указывать на современную архитектуру как таковую.