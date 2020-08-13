Токио имеет репутацию чистого города, но общественные туалеты считаются исключением из правил. Власти города доверили их постройку лауреатам архитектурных премий — и город преобразился.
Токио считается одним из наиболее чистых мегаполисов мира, однако горожане не посещают общественные туалеты города, считая их небезопасными и антигигиеничными. Чтобы изменить этот стереотип, администрация японской столицы запустила инициативу The Tokyo Toilet Project, в рамках которой доверила проектирование общественных туалетов всемирно известным японским архитекторам.
Результатом кампании, которая запустилась в июле 2020 года, станут 17 уникальных построек в центральной части города, которые будут сочетать инновационный дизайн и нестандартные композиционные решения. Пять туалетов уже открылись для пользования: их спроектировали лауреаты архитектурных премий Шигеру Бан и Тао Нимура, а также бюро Wonderwall.
Шигеру Бан, лауреат Притцкеровской премии и автор бывшего здания музея «Гараж» в Москве, спроектировал два туалета, расположенных в общественных парках. В конструкциях зданий используется прозрачное стекло, которое превращается в матовое, когда замок закрывается. В ночное время павильоны туалета подсвечиваются изнутри, образуя световую инсталляцию.
Другой павильон, получивший название «современная кавая», спроектировало архитектурное бюро Wonderwall. Название отсылает к истории древней Японии: «каваями» раньше называли нежилые примитивные хижины. Архитектурная концепция павильона дополняет историческую отсылку: здание состоит из пятнадцати стен, стоящих по отношению друг к другу в случайном порядке. Расположение стен образует три отдельных пространства: мужской, женский и общий туалет.
Архитектор Фумихико Маки разработал концепцию туалета, расположенного в парке, в центральной части которого находится гигантская статуя осьминога. В работе он вдохновлялся схожим сюжетом: результатом стал павильон цвета морской волны, который по форме напоминает кальмара. Крыша здания легко пропускает естественный свет, а в ночное время стены здания слегка подсвечиваются.
Еще один туалет выполенен по эскизу токийского архитектора Тао Нимуры, который сейчас живет в Нью-Йорке. Структура здания вдохновлена фигурками оригами, которые традиционно создаются из красной бумаги. В Японии этот мотив также символизирует открытость, поэтому архитектор надеется, что обновленное здание станет доступным и безопасным для всех пространством.