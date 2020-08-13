Токио имеет репутацию чистого города, но общественные туалеты считаются исключением из правил. Власти города доверили их постройку лауреатам архитектурных премий — и город преобразился.

Токио считается одним из наиболее чистых мегаполисов мира, однако горожане не посещают общественные туалеты города, считая их небезопасными и антигигиеничными. Чтобы изменить этот стереотип, администрация японской столицы запустила инициативу The Tokyo Toilet Project, в рамках которой доверила проектирование общественных туалетов всемирно известным японским архитекторам.

Результатом кампании, которая запустилась в июле 2020 года, станут 17 уникальных построек в центральной части города, которые будут сочетать инновационный дизайн и нестандартные композиционные решения. Пять туалетов уже открылись для пользования: их спроектировали лауреаты архитектурных премий Шигеру Бан и Тао Нимура, а также бюро Wonderwall.