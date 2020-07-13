Конструкторы КБ «Стрелка» подготовили исследование о том, как обновить дома типовой застройки и сделать их более комфортными для жизни.

Период самоизоляции указал на пространственные проблемы, с которыми встречаются жители типовых советских домов, будь то планировка квартир, отсутствие зеленой зоны или недостаток приватности. Каждый второй горожанин живет в многоквартирном доме, построенном в период массовой жилищной застройки в СССР, а потому большинство людей сталкивается с одинаковыми неудобствами. Поэтому стремление изменить дом, при этом не прибегая к сносу всего здания, появляется у многих.

Типовые дома выглядят серыми и безликими, но именно этот проект застройки дал возможность множеству людей обрести собственный угол. Теперь эти дома почти одновременно ветшают, приходят в негодность и требуют обновления.

Идеи перепланировки типового жилья основаны на успешном опыте европейских стран с большим количеством постсоветского архитектурного наследия, в которых при модернизации жилья здания преобразовывают целиком, не ограничиваясь лишь капитальным ремонтом или заменой коммуникаций. Такой подход позволяет планомерно бороться с устареванием массовой застройки: вместо сноса жилье адаптируется под необходимости и запросы населения, а модернизация позволяет вдвое увеличить срок службы зданий.

Специалисты московского КБ «Стрелка» запустили платформу «Новый взгляд на типовые дома», которая предлагает детальные решения по обновлению старых жилых домов. Эксперты предлагают ряд мер, которые могут преобразить быт не только отдельно взятых квартир, но и целых районов. Решения подразумевают адаптацию жилья к современным стандартам качества путем перепланировки квартир, переоборудования первых этажей и подъездных групп, создания новых зон отдыха на крышах и в округах домов.

В первую очередь предлагается преобразовать внутриквартальные проезды в полноценные улицы с организованными пешеходными и транспортными зонами, что позволит свободно перемещаться по территории. Затем необходимо возвести дома малой и средней этажности в свободных от застройки зонах: так городские территории станут более разнообразными. Наконец нужно переустроить первые этажи жилых домов — новые функции и сервисы сделают повседневный быт жителей более комфортным, а районы станут разнообразнее и живее.

Среди ключевых проблем, с которыми сталкиваются обитатели типового жилья, — отсутствие приватности нижних этажей и потенциально опасные подъезды, неудобные планировки квартир и хаотичные нагромождения балконов, а также недостаток мест для отдыха и низкое разнообразие сервисов . Каждую из этих проблем эксперты КБ «Стрелка» предлагают решать путем модернизации инфраструктуры, которая может быть достигнута путем обновления жилых пространств и не требует сноса здания.

Эксперты также разработали каталог решений: сервис позволяет найти по адресу конкретный дом и узнать, к какой типовой серии он относится. Конкретная серия предполагает набор определенных решений по преобразованию дома. По итогам проведенного исследования специалисты КБ «Стрелка» выделили шесть основных конструктивных типов построек, описав особенности каждого из них: от типа здания зависит вариант решения проблемы.