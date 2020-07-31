Программы развития городов мира строятся на основании представлений о гуманной городской среде, и важную роль в этом аспекте играет транспортная инфраструктура. «Афиша Daily» рассказывает о том, как модернизация транспорта помогает сделать город экологичным, инклюзивным и безопасным.

Устойчивое развитие города сегодня — один из главных элементов в долгосрочных стратегиях мировых мегаполисов. Важную позицию в этих стратегиях занимают вопросы мобильности: транспортная инфраструктура уже не просто выполняет функцию связи отдельных частей города, но является формообразующим элементом, который создает город как единое целое. Транспорт городов по всему миру развиваются с учетом запросов на комфорт, экологичность и безопасность — эти векторы определяют ближайшее будущее урбанизации. Однако это будущее может оказаться разным: оно напрямую зависит от приоритетов в развитии транспорта. В начале XXI века в транспортной инфраструктуре городов наметился крупный сдвиг, связанный с изменением городского ландшафта. Ухудшающаяся экологическая обстановка, невысокий уровень безопасности и недоступность городского пространства для всех жителей переопределили вектор развития городской мобильности. Традиционные компоненты транспорта (например, дизельное топливо и двигатели внутреннего сгорания) уступают место более прогрессивным форматам передвижения — электромобилям и электробусам, которые в ближайшем будущем сформируют основу для гуманной городской среды.

От модернизации к инфраструктуре Центральную позицию в развитии городов сегодня занимает экологический аспект. Эпоха резкой модернизации городов, которая совпала с быстрым развитием индустриального производства, позволила сделать города технологически развитыми и мобильными, однако негативно сказалась на окружающей среде — и урбанисты по всему миру стараются изменить положение дел. Однако с учетом скоростного роста мегаполисов по всему миру сокращение производства не является готовым решением — поэтому ответы на проблему стоит искать в технологических инновациях. Прогрессивные города стремятся достичь нулевого уровня вредных выбросов в атмосферу: эта задача сформулирована во многих программах развития, а крупные агломерации объединяются в сети — например, С40 — для решения экологических проблем. Экологический гуманизм, который определяет городскую повсетку, основывается на высокой культуре потребления, бережном отношении к природным ресурсам и направленности на долгосрочную перспективу. Раздельный сбор мусора и отказ от пластика в ретейле являются базовым условием почти любого крупного города Европы и Америки, а их власти организуют производство на зеленой энергетике, вводят тарифы на загрязнение окружающей среды, и принимают инновационные решения в сфере транспорта.

Отказ от двигателей внутреннего сгорания составляет часть программ городского развития не только на уровне отдельных мегаполисов, но и целых стран.

На сегодняшний день уже 17 государств объявили о планах по окончательному снижению выбросов от транспортных средств или поэтапном отказе от машин с двигателем внутреннего сгорания к 2050 году. Так, Норвегия планирует полностью прекратить производство автомобилей с ДВС уже с 2025 года, а некоторые другие европейские государства (среди которых Швеция, Нидерланды и Ирландия) — пятью годами позднее. При этом в Китае, где о критически низком уровне чистого воздуха в городах заговорили еще в начале 21 века, уже на законодательном уровне запрещена постройка новых заводов для серийных машин с двигателем.

Россия перенимает положительный опыт европейских стран в сокращении экологического ущерба: так, после 2021 года Москва полностью откажется от закупки дизельных автобусов. На смену транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания придут электробусы — к 2030 году планируется перевести практически весь общественный наземный транспорт на электрическую основу. По словам Сергея Собянина, переход на электротранспорт также существенно снизит количество вредных выбросов в Москву-реку — экологическое состояние проходящего через центр города водоема напрямую зависит от состояния транспортной инфраструктуры. Именно электротранспорт должен стать драйвером инновационных технологий — несмотря на то, что основное количество выбросов углекислого газа и тяжелых металлов приходится на личные средства передвижения, от общественного транспорта зависит построение передовой инфраструктуры.

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Электротранспорт действительно является наиболее очевидной заменой для привычных нам автомобилей. Первый в мире автомобиль, построенный в 1841 году, работал именно на аккумуляторах, а на ранних этапах модернизации будущее автотранспорта связывали именно с электрической тягой. Главной проблемой массового производства электротранспорта тогда стала техническая сложность, связанная с обслуживанием: процесс зарядки батарей и обслуживания машин представлял собой куда более серьезную сложность, чем сборка автомобиля. В некоторых аспектах эта проблема эксплуатации электромобилей актуальна и сегодня — электротранспорт требует развитой городской инфраструктуры для использования. Одномоментный переход на электротранспорт невозможен даже в наиболее преуспевающих городах мира, поскольку создание подобной инфраструктуры очень затратно, а частичный переход проблематичен, потому что по-прежнему предлагает пользователям выбор между традицией и инновацией. Однако эффективное развитие инфраструктуры для общественного транспорта — в частности, зарядных станций электробусов — способно заложить фундамент для полного перехода к электротранспорту. Принятые программы отказа от двигателей внутреннего сгорания требуют решительных действий — и в этом есть чему поучиться у европейских стран.

Пандемия коронавируса вновь поставила перед жителями и властями городов вопрос о соотношении личного и общественного транспорта.

В целях безопасности многие горожане отказались от использования наземного транспорта и метро, но оказались ограниченными в использовании собственных машин. В Лондоне на время пандемии частично закрылся въезд автомобилей в центральные районы города, чтобы избежать аномального трафика, а в странах с похожей политикой в отношении личного транспорта количество выбросов в атмосферу сократилось на 30 процентов. Однако любопытно, что эта статистика относится в первую очередь к городам, которые наиболее сильно страдали от уровня выбросов в атмосферу — тогда как аналогичные показатели в скандинавских странах почти не изменились. Почему так произошло? В странах, где показатели остались на допандемийном уровне, уже запущен процесс плавного перехода на электротранспорт, который начинается с изменения общественного транспорта. Например, в марте 2020 года в Мадриде была запущена первая полностью электрифицированная линия наземки, которая проходит сквозь центр города, а по всему пути следования электробусов расставлены станции для его быстрой подзарядки. Власти города надеются, что в ближайшие пять лет город полностью переведет все наземные маршруты на электрическую основу, а созданная для общественного транспорта инфраструктура значительно упростит процесс перехода на личные электромобили.

Хосе Луис Мартинес-Алмейда мэр Мадрида

«Устойчивое развитие городской мобильности — основная задача современных мегаполисов. Пандемия коронавируса актуализировала ранее существовавший запрос горожан на безопасный, комфортный и экологичный городской транспорт, и сейчас существует необходимость в его скоростном развитии. Но также важно думать о жителях и инфраструктуре как о едином городском целом. Электробус не только упрощает жизнь горожан уже сегодня, но и позволяет городам достичь нулевого уровня вредных выбросов в атмосферу в ближайшем будущем — поэтому стоит сделать ставку на его развитие».

В Москве на сегодняшний день существуют 33 зарядные станции для электробусов, расположенные на конечных остановках маршрутов их следования. В ближайшие два года их количество увеличится в четыре раза, а к электробусным зарядкам также будут добавляться по 200 зарядных станций для личного транспорта каждый год. Устройства расположатся во всех частях города: таким образом формируется разветвленная сеть, которая должна стать фундаментом для формирования развитой электротранспортной инфраструктуры. Предпосылки к этому существуют: электромобили становятся доступнее из‑за снижения стоимости аккумуляторов, поэтому их число в городе стремительно увеличивается. Таким образом, последовательное расширение зарядной сети вскоре позволит перемещаться из одного конца Москвы в другой не только пассажирам общественного транспорта, но и всем пользователям автомобилей с электродвигателем.

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В разнообразии маршрутов электробуса скрыто еще одно важное преимущество такого типа транспорта: существенное снижение уровня шума. Электротранспорт позволяет сократить уровень фонового шума в городе почти на 30 процентов , что одинаково важно как для центральных районов, в которых сосредоточены ключевые достопримечательности, так и для отдаленных кварталов, жители которых хотят отдохнуть от оживленной городской повседневности. Кроме того, электротранспорт не требует внешних решений проблемы шумового фона — что делает внешний вид города куда лучше в сравнении с оснащенными шумовыми экранами автомагистралями.

От комфорта к оптимизации Создание инфраструктуры для электротранспорта открывает пути решения многих других городских проблем. Одним из важных аспектов больших городов является безопасность на дорогах — и если технологическое оснащение мегаполисов позволяет успешно выявлять нарушения правил дорожного движения, то предотвращение чрезвычайных ситуаций не всегда работает системно. Крупные города мира обеспокоены количеством дорожных происшествий в местах с высоким трафиком и принимают различные программы по минимизации ущерба для горожан. Так, власти Нью-Йорка запустили инициативу «Ноль смертей», в рамках которой снизили лимит скорости на многих улицах города и провели ряд инфраструктурных преобразований. Результатом пятилетней работы программы стало то, что в 2018 году смертность на дорогах снизилась до показателей столетней давности, а во время пандемии коронавируса в городе достигла исторического минимума. Это доказывает, что проблемы безопасности, как правило, лежат в плоскости городской среды, и городские власти пытаются найти ключ к их решению: долгосрочные стратегии по сокращению количества ДТП, широкие улицы и магистрали проектируются предиктивно — с учетом возможных происшествий, а светофоры и перекрестки оснащаются умными системами контроля. Но решение для городской безопасности также находится непосредственно в области транспорта — и в этом аспекте будущее за электромобилями.

Екатерина Кучерявенко управляющий директор КБ Стрелка

«Несмотря на то, что города составляют менее 2% поверхности Земли, они несут ответственность более чем за 70% выбросов парниковых газов. Большую часть из них составляют выбросы от транспортных средств. Администрации городов осознают проблему и находят решение в ограничении использования транспорта на ископаемом топливе, а также развитии электрического транспорта. Лондон, Париж, Амстердам, Мадрид, Гамбург, Рим, Брюссель и многие другие европейские города реализуют такие планы. На сегодняшний день более 20 европейских городов с общим населением свыше 60 миллионов человек взяли на себя обязательство либо исключить, либо серьезно сократить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Одновременно городами применяются меры, стимулирующие развитие электротранспорта. В первую очередь, электрификация касается городского общественного транспорта, одним из наиболее распространенных видов которого является трамвай. Такие проекты реализуются во Франции, Дании, Германии, Словакии, Бельгии, Испании, Австралии, Великобритании и многих других странах. Преимущество трамваев перед другими видами общественного транспорта обеспечивается за счет экологичности (так как используется электричество с нулевым уровнем выбросов в атмосферу); вместимости (провозная способность трамваев нового поколения может составлять более 200 чел.); долговечности (жизненный цикл трамваев составляет до 35 лет); высокой безопасности и скорости движения (благодаря обособлению путей и приоритетному проезду перекрестков); удобства для пользователей и инклюзивности (современные трамваи имеют низкий уровень пола и адаптированы для проезда маломобильных пассажиров), наименьших инвестиционных затрат (по сравнению с метрополитеном) и наименьших затрат на перевозку одного пассажира (по сравнению с автобусами). Схожими преимуществами обладает и электробус, внедрение которого наряду с современными автобусами класса Евро-5 в Москве обеспечило сокращение вредных выбросов в атмосферу более чем на 20%.

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Городами реализуются и другие стимулирующие развитие электротранспорта меры: наиболее ярким примером является Великобритания. Правительство Великобритании взяло на себя обязательство обеспечить 25% собственного автопарка транспортом с нулевыми выбросами к 2022 году; мэрия Лондона совместно с промышленными предприятиями запустила экспериментальную программу развития грузового электротранспорта (специально спроектированные транспортные средства доставляют на 30% больше посылок каждую неделю и потребляют на 75% меньше энергии, чем дизельные аналоги) и развивает сеть зарядных станций для электротранспорта (на сегодняшний день она имеет наибольшие показатели в стране: почти 50 зарядных станций на 100 000 жителей)».

Важное отличие электробуса от других видов наземного транспорта — в уровне вибраций в салоне: электродвигатель обеспечивает более плавное движение, а колебания распределяются по салону транспортного средства равномерно. Этот аспект не только помогает сделать движение более комфортным для пассажиров, но и способствует безопасности: при торможениях или поворотах низкий уровень вибраций помогает избежать резких колебаний. Однако низкий уровень вибраций — наименее заметное отличие электробуса от прочих видов наземного транспорта в перспективе будущего. По прогнозам экспертов, к 2040 году 14 процентов от всех машин на дорогах составят автономные транспортные средства, которые будут развиваться на базе электротранспорта. Автопроизводители, IT-корпорации и экологические инициативы уже соперничают на рынке умных технологий широкого применения для электрифицированного транспорта, которые могли бы обеспечить повсеместную безопасность в использовании.

Электродвигатель как инновация решает не только экологические задачи, но и переводит пользовательский опыт на новый уровень.

Даже базовые функции электромобилей — наподобие быстрого старта на светофоре и оптимизации движения — предоставляют комфорт в использовании, недостижимый на классических транспортных средствах. Тем не менее, этот комфорт — лишь первый шаг к интеграции в электротранспорт различных технологий, которые смогут сделать процесс вождения автономным и адаптировать электромобиль к оптимальному движению даже в загруженной городской среде. Переход к автономному транспорту не только упростит жизнь водителям и пассажирам, но и создаст равные условия для использования городской среды всеми категориями жителей. Принцип инклюзивности — в основе которого лежит представление о том, что в социальной жизни могут участвовать все люди без исключения вне зависимости от различий по каким бы то ни было признакам — сегодня также является краеугольным камнем городского развития, и технологии способны вывести его на новый уровень. В первую очередь это относится к горожанам с ограниченными возможностями, которые в наибольшей степени зависимы от окружающей среды: в 2016 году свободно пользоваться городской инфраструктурой имели возможность чуть более половины жителей крупных городов. Основное направление городской среды, от которого зависит доступность города — это транспорт: согласно недавним исследованиям, 72 процента маломобильных россиян не покидают дом в первую очередь из‑за сложностей в перемещении на большие расстояния. Разница в развитии районных инфраструктур по-прежнему ощутима, а культурная и социальная жизнь концентрируется в центральных районах — поэтому транспортная доступность во многом определяет образ города для людей с ограниченными возможностями.

Общественный электротранспорт позволяет упростить процесс передвижения по городу как функционально, так и практически.

Московские электробусы спроектированы с учетом доступности для всех пассажиров: низкие полы без перепадов высоты и широкие входные пространства позволяют людям с ограниченными возможностями использовать общественный транспорт без затруднений. Особенности электродвигателя также позволяют электробусам передвигаться куда более плавно, чем другим видам общественного транспорта, а низкий уровень шума делает пребывание в транспорте более комфортным.

© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Развитие электробуса закладывает фундамент для переориентации всей транспортной инфраструктуры на электрическую основу, а быстрая популяризация электротранспорта ускоряет разработки в области автономных средств передвижения. Поскольку прогрессивное развитие города немыслимо без разговора об инклюзии, а стратегии городского развития отдают особый приоритет запросам тем, кто в настоящий момент не способен полноценно пользоваться инфраструктурой города, развитие автономного транспорта способно сделать городское передвижение доступным для всех. Город в классическом понимании — это многосоставная горизонтальная структура, объединяющая жителей вокруг единого центра, поэтому города всегда стремились к максимальной открытости и равенству возможностей. Гуманная городская среда складывается из совокупности различных компонентов, также объединенных общей линией — экологичным, безопасным и доступным транспортом.