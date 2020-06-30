Пандемия коронавируса переопределила приоритеты в городском развитии, а на первый план в урбанизации вышли технологии, которые до этого рассматривались как экспериментальные. «Афиша Daily» рассказывает о том, какие изменения претерпели городские технологии и что нас ждет в мегаполисах будущего.

Пандемия коронавируса ускорила развитие технологий в различных областях повседневной жизни (или по меньшей мере привлекла к ним внимание): сегодня аэропорты и вокзалы сложно представить без тепловизоров, а центры городов — без систем распознавания лиц. Однако в микромасштабе технологии бесконтактного характера — от беспроводных наушников до мобильной оплаты — и раньше формировали образ жизни горожан. «Новая норма» городской жизни усилила запрос на бесконтактные и беспроводные взаимодействия, который сохранится еще надолго и предопределит вектор урбанистического развития на несколько лет вперед, поэтому о возможностях применения этих технологий важно задуматься уже сегодня.

Электро + эко: новая городская мобильность Весной произошли крупные сдвиги в транспортной инфраструктуре: горожане массово пересели на велосипеды и самокаты, а городские власти задумались о расширении пешеходных зон. Однако в долгосрочной перспективе остается открытым вопрос о совместном использовании транспорта, как индивидуального, так и общественного. Возможным ответом на этот вопрос станет технологическое совершенствование транспортных систем — в частности, переход к новым формам автомобилей. Точкой пересечения личного и общественного транспорта в этом аспекте становится электрификация: возможность быстрой зарядки электротранспорта позволяет более эффективно выстроить движение на городских улицах . Так, электробус — наиболее мобильный городской транспорт: его маршрут не зависит от инфраструктуры (в отличие от троллейбусов или трамваев, которые, несмотря на свою историческую ценность, зачастую бесполезны при развитии новых маршрутных сетей), а компактность и низкий уровень шума позволяют с одинаковым успехом передвигаться как по узким центральным улицам, так и по спальным районам. В долгосрочной перспективе электробус выгоднее, чем прочий наземный транспорт: электрические двигатели имеют более долгий срок службы и не требуют постоянного сервиса. Причина популярности электробуса в Китае, на долю которого изначально приходилось 99 процентов всего публичного электротранспорта, отчасти заключается в этом: для крупных городов важен баланс между эффективностью транспортных решений и их экономической составляющей. Однако электробусы выходят и на мировой рынок, причем успешно: в 2019 году количество электробусов в европейских странах увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом, а к 2025 году доля публичного электротранспорта в мире может составить 40 процентов. Электробус — один из наиболее инклюзивных видов транспорта: низкие полы без перепадов высоты делают его доступным для всех возрастов, а широкие входные пространства позволяют людям с ограниченными возможностями использовать общественный транспорт без затруднений. Не стоит забывать и о внешнем виде улиц: отсутствие контактных проводов очищает городскую среду от визуального загрязнения. Кроме того, электрифицированный транспорт куда экологичнее традиционных форм : электробусы и электрокары помогают достичь городам нулевого уровня выбросов. Мировая экология во время пандемии оказалась в центре социальной повестки даже сильнее, чем в последние несколько лет: воздух некоторых крупных агломераций очистился почти на 60 процентов из‑за сокращения трафика, а городские департаменты занялись разработкой долгосрочных стратегий по поддержанию достигнутого уровня. С экологической точки зрения электротранспорт — оптимальное решение для городской мобильности: использование в центральных частях города существенно снижает загрязнение воздуха без потерь для регулярности рейсов. Сеть электробусов в Москве запустилась в 2018 году по инициативе Сергея Собянина, сегодня они курсируют на 29 маршрутах. Московские электробусы заряжаются на экспресс-станциях, расположенных на конечных остановках, а полный заряд батареи занимает менее пятнадцати минут. Электробусы, окрашенные в характерный синий цвет, и зарядные станции в Москву поставляют КамАЗ и ГАЗ, в ближайшем будущем в столице запустится полноценное производство: в год собираются выпускать не менее 500 автомобилей.

Екатерина Кучерявенко Управляющий директор КБ «Стрелка»

«По данным Всемирной организации здравоохранения, 9 из 10 жителей планеты дышат загрязненным воздухом, а уровень смертности, вызванной плохим качеством воздуха, ежегодно составляет свыше 7 миллионов человек. Один из основных источников загрязнения воздуха в городах — выбросы выхлопных газов транспортными средствами. В Европе четверть общего объема выбросов парниковых газов приходится на транспорт, 8 процентов из которых — на городские автобусы. В связи с этим развитие современных, экологичных видов транспорта сегодня является одним из ключевых приоритетов в сфере городского развития во всем мире. Например, Лондон поставил цель к 2025 году перевести 80 процентов поездок на нулевой выброс: это значит, что основная масса перемещений будет осуществляться пешком, на велосипеде или на электрическом общественном транспорте. Париж к этому времени планирует полностью перейти на подвижной состав на электрической тяге или на природном газе. В этом направлении движется и Москва, где с 2010 года внедрение электробусов и закупка современных автобусов класса Евро-5 обеспечили сокращение вредных выбросов в атмосферу более чем на 20 процентов. С 2021 года столица планирует полностью отказаться от закупок дизельных автобусов в пользу электробусов. Сегодня все больше электробусов выходят на маршруты региональных столиц: Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Тюмени. В будущем переход на электрическую тягу планируется и в других городах России: такие решения уже сегодня закладываются в документы стратегического планирования».

Власти крупных городов мира признают успешным опыт планомерного внедрения электробуса в городскую инфраструктуру. Так, в марте 2020 года в Мадриде запустилась первая полностью электрифицированная линия городского наземного транспорта. В рамках программы «Мадрид 360», направленной на экологизацию испанской столицы, администрация города планирует заменить все дизельные автобусов на центральных маршрутах на электробусы. Переходят на электротранспорт и города Соединенных Штатов: Лос-Анджелес объявил о достижении нулевого уровня выбросов к 2028 году, который будет достигнут путем перехода к новым видам городской мобильности. «Экологическая революция в сфере общественного транспорта не идея из области фантастики: перемены начинаются уже сейчас, а электробусы на городских дорогах — это шаг к устойчивому будущему», — заявил мэр города Эрик Гарсетти.

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Томас Штэрцель Глава Porsche в России

«Выход любой новой технологии — всегда загадка. 120 лет назад вряд ли кто‑то думал, что автомобили будут настолько распространены, как сейчас. Но кто‑то должен быть первым, чтобы показать, что это работает. В случае с электромобильностью Porsche является настоящим пионером подобной технологии. Нам предстоит изменить сознание клиентов, переориентировать их на совершенно новую технологию. И поэтому нам нужно познакомить их с процессом зарядки и другими важными особенностями автомобиля. Необходимо рассказать, как работает электромобиль, чего не надо бояться, чтобы у всех были необходимые знания и о технологии, и о машине. Развитие электромобильности обеспечило создание новых рабочих мест: в рамках производства модели Taycan в штат Porsche было принято 2000 новых сотрудников, и компания также запустила масштабную программу повышения квалификации. Производство полностью электрического спорткара на головном заводе компании в Цуффенхаузене осуществляется с нулевым уровнем выбросов CO2. С начала 2020 года компания полностью перевела производственную площадку на экологически чистую энергию: новые здания отличаются высоким уровнем энергоэффективности, а электричество вырабатывается из возобновляемых источников. Компания производит тепло на собственных теплоэлектростанциях, работающих на биогазе — топливе, производимом из побочных продуктов и отходов».

Переориентироваться предстоит не только создателям транспорта, но и индустрии в целом — и предпосылки к этому формируются на наших глазах. Так, на последней конференции WWDC Apple представила обновленную версию мобильных карт, которая позиционируется как основной конкурент Google Maps и выходит на мировой рынок: помимо США, приложение доступно в Великобритании и Канаде. Одной из ключевых инноваций Apple Maps стало то, что теперь карты позволяют построить отдельный маршрут для пассажиров электротранспорта — если в предыдущих версиях карт можно было лишь найти расположенные по пути следования станции зарядки, то сейчас маршрут строится наиболее удобным образом с учетом транспортной специфики. Таким образом разработчики карт полноценно признают за электротранспортом статус автономной инфраструктуры , которая так же важна для городов, как и привычные способы передвижения, от метро до велосипеда. Бесконтактная оплата и ее возможности

Три года назад в новых вагонах московского метрополитена появились разъемы для зарядки электронных устройств: технология быстро стала популярной, и впоследствии ее начали использовать и в других транспортных средствах — например, в электробусах. Однако социальная дистанция и другие меры безопасности делают ее использование проблематичным: пассажиры стараются свести к минимуму контакты друг с другом и не прикасаться к общедоступным поверхностям. Тем не менее запрос на функциональность остается одним из главных критериев современного транспорта, а следовательно, технологиям придется адаптироваться к новой реальности. В таких условиях популярность набирают беспроводные зарядные устройства: если раньше их использование было персональным предпочтением пользователя, то сегодня выбор бесконтактного устройства — это еще и вопрос социальной ответственности. Логично предположить, что уже в скором времени многие производители перейдут на этот тип устройств, а используемая технология приобретет городской масштаб.

При этом постепенный переход к бесконтактной среде — явление предсказуемое: беспроводные технологии стали популярной технологической инновацией еще до пандемии, а существенный процент пользователей смартфонов по всему миру готов был отказаться от использования любых проводных аксессуаров. Однако если эта технология лишь набирает обороты, то многие другие бесконтактные способы взаимодействия уже стали неотъемлемой частью городской жизни, а возросшая потребность в использовании способна вывести их развитие на новый уровень. Наиболее важным способом бесконтактного взаимодействия в городской среде стала безналичная оплата: Apple Pay появилась всего шесть лет назад, но сегодня без неё сложно представить использование многих привычных нам сервисов.

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Тим Кук CEO Apple

«Мы делаем жизнь пользователей и их пользовательский опыт лучше. Ни одна из мобильных систем оплаты, созданных до появления Apple Pay, не думала о пользователе — они лишь хотели создать успешную бизнес-модель. Мы спросили себя: чего действительно хотят пользователи? Им не нужна еще одна вещь, которую можно забыть дома или потерять. Им также не нужна пластиковая карта — никто не хочет рисковать. Но мы знаем, что пользователи любят карты — и мы сохранили этот аспект. Данные не хранятся на наших сервисах: мы не хотим знать, что и где они покупают или как проводят выходные. Мы просто сохраняем то хорошее, что существует в классической пластиковой карте, и избавляемся от плохого».

Пандемия лишь подчеркнула необходимость интеграции бесконтактных способов оплаты в повседневную жизнь — нам остается лишь задуматься о возможных применениях этой технологии. В области транспорта первый шаг в этом направлении уже сделан: во многих городах мира, от Москвы до Токио, оплатить проезд можно непосредственно в процессе, однако пока это лишь одна из опций. В ближайшем будущем эта технология может стать необходимостью: это позволит не только упростить процесс оплаты, но и систематизировать городские передвижения.

Филипп Концаренко Менеджер по продукту ИД «Комитет»

«У всего этого безобразия, происходившего в последние несколько месяцев, к счастью, можно найти приятные побочные эффекты. Многие городские сервисы за несколько недель пересмотрели свои продуктовые приоритеты, достали из бэклогов задачи, до которых раньше не доходили руки, и местами упростили жизнь пользователей. Например, сервисы доставки еды запустили онлайн-чаевые для курьеров, рестораны, которые раньше по каким‑либо причинам не доставляли еду, попробовали новые бизнес-модели, а те интернет-магазины, которые не работали с онлайн-оплатой, в итоге как‑то смогли её быстро подключить. Бесконтактная оплата стала обязательным требованием при покупке в интернете, и это, скорее всего, останется с нами навсегда. Последнее утверждение можно применить и к офлайн-магазинам, которые теперь смотрят на наличные и банковские карты с опасением из‑за нового принципа: чем меньше физических контактов с поверхностями, тем лучше. Еще, конечно, предстоит отказаться от рудимента в виде бумажных чеков — платежные системы вполне уже могут присылать чеки на почту или прямо в банковское приложение. Следующий этап — бесшовная интеграция оплаты в окружающую городскую среду. Вижу городской самокат или велосипед, подношу к нему смартфон и на экране автоматически появляется мини-версия приложения, с помощью которой я за пару кликов начинаю аренду — без необходимости скачивать какое‑то приложение, регистрироваться в нем, оформлять подписку и так далее. Аналогично упростится оплата парковок, перевод чаевых в ресторанах и так далее. Все процессы, которые сейчас требуют сложных взаимодействий с разными приложениями, упростятся до нескольких тапов на экране».

Бесконтактные способы взаимодействия со средой используются не только в финансовых транзакциях: необходимость упрощенного контакта формируется во всех сферах повседневной жизни. Логичным ответом на это требование становится адаптация базовых предметов быта к бесконтактному использованию. К примеру, технология Car Play (к слову, созданная в одно время с бесконтактной оплатой) прошла эволюцию от мультимедийного плеера для автомобиля до устройства дистанционного управления — представленная 22 июня версия позволяет использовать смартфон в качестве виртуального ключа. Логика развития этой технологии повторяет историю Apple Pay: объединить физические предметы быта в единый цифровой инструмент, риски забыть или потерять который сводятся к минимуму.

© Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Большие и маленькие данные Бесконтактная доставка стала, вероятно, главным ноу-хау самоизоляции: забрать заказ из‑за порога квартиры кажется куда более безопасным, чем прямой контакт с другим человеком, а курьеры избавляются от необходимости дожидаться клиента. Но возможно, что такой тип взаимодействия — лишь начало развития бесконтактной среды. В будущем нас могут ждать полностью автоматизированные сервисы доставки, и к этому есть предпосылки: в формате эксперимента компания Domino’s доставляла пиццу на дроне в Новой Зеландии еще в 2016 году, а для посылок небольшого размера эту технологию переняли и гиганты вроде Amazon и Walmart. У инновации есть множество существенных ограничений — например, чрезвычайно высокая стоимость и ограничения в весе груза, — но запрос на бесконтактную доставку, актуальность которого выходит далеко за рамки вопросов безопасности, способен вдохновить корпорации на поиск оптимальных решений. Другой важный вопрос, который перед жителями городов поставила пандемия, заключается в безопасном использовании общественных пространств: даже в режиме самоизоляции горожане посещали продуктовые магазины. Постоянная дезинфекция помещений, повсеместно расставленные антисептические средства и обязательное использование перчаток стали скорее вынужденными ответами на проблему, чем продуманным решением. Но вопрос о том, как свести социальные взаимодействия большого количества людей в едином пространстве к минимуму, служит предпосылкой к более масштабному: как оптимизировать пространство и ускорить сервис? Здесь на помощь также могут прийти технологии: так, в некоторых магазинах уже используются системы, которые позволяют покупателю отсканировать и оплатить товар без контакта с кассиром — совмещенный со сканером терминал оплаты встроен в тележку для покупок. Пандемия также привлекла широкое внимание к использованию геолокации — и этот тренд сохранится и в следующие несколько лет. Массивы больших данных о локации жителей, к примеру, могут облегчить передвижение по городу: с помощью искусственного интеллекта горожане смогут узнавать о загруженности отдельных мест в городе или о ситуации с транспортом. Как и в случае с беспроводными технологиями, использование подобных систем скорее вопрос социальной необходимости, нежели комфорта или роскоши.

Александр Каменев Руководитель направления «Искусственный интеллект для городов» и civic-tech-продуктов КБ «Стрелка»

«Город сегодня — это сервис сам по себе. И город быстро реагирует на запросы пользователей, поэтому еще рано говорить о каких‑то глобальных невозвратных изменениях. Тем не менее сейчас мы можем наблюдать за формированием новых трендов. Несмотря на то, что мир возвращается к привычной жизни, такие области, как онлайн-образование, e-commerce и фуд-тек-сервисы за сто дней изоляции успели войти в привычку для значительного количества горожан. Поэтому в этих областях стоит ожидать повышения спроса по сравнению с докризисным периодом. Но это никак не связано с безопасностью, а в первую очередь связано с тем, что получить услугу онлайн становится легче и быстрее, чем офлайн. Пандемия не только повлияла на развитие коммерческих онлайн-сервисов в городах, но затронула и другую, пока не столь заметную сторону жизни горожанина — связанную с вовлечением в проекты городского развития. С развитием цифровых инструментов вовлечения городским жителям стало проще принимать участие в жизни города. Градостроительный кодекс не запрещает, а поощряет проведение общественных обсуждений онлайн. Для связи горожан и администраций создаются специальные коммуникационные сервисы. Многие полевые исследования городского пространства перешли в онлайн. Этот тренд свидетельствует о развитии инструментов демократии в эпоху цифровизации городских процессов. Пандемия, как и все кризисы, подтолкнула технологии вперед. Города сегодня стремятся стать устойчивее к природным и антропогенным катаклизмам — эта отрасль в развитии городской среды называется Urban Resilience. Она связана с развитием города на основе городских данных и работы с сообществами. Горожане постоянно вовлечены в процессы принятия решений за счет коммуникационных сервисов. Это обеспечивает городу устойчивость к возникающим природным и антропогенным кризисам. В сфере анализа больших данных и искусственного интеллекта были разработаны прогностические модели наблюдения за потоками людей. Пример — алгоритм, рассчитывающий физическую дистанцию между людьми на основе технологии компьютерного зрения. Появились проекты, симулирующие распространение инфекций в пространстве, и архитектурные и градостроительные предложения по тому, как это распространение предотвратить или замедлить. В Нью-Йорке разработали проект, учитывающий ширину пешеходной части улиц и потенциальную пешеходную нагрузку. Новая норма проектирования общественных пространств в городе основана на анализе разных моделей перемещения людей. Другие данные, которые удалось собрать за время пандемии и которые потенциально могут оказать влияние на развитие городов, — данные о городской экологии. Благодаря приостановке работы заводов и снижению углеродного следа от машин и самолетов, люди смогли получить альтернативную экологическую картину мира. Это породило не только мемы типа «Планета настолько очистилась, что…», но и дало повод задуматься о пересмотре подходов к работе с городским пространством и, в частности, с городским транспортом с учетом экологической обстановки. В промышленных районах, подвергшихся строгой изоляции (например, на севере Италии) различия в качестве воздуха до и после карантина стали особенно заметны. Новую актуальность приобрело направление Urban Health — изучение города на основе социальных и пространственных факторов и особенностей городской инфраструктуры, которые могут влиять на здоровье горожан».

© Даниил Примак

Использование геолокации на пользу городской жизни способно преобразить не только глобальные процессы урбанизации, но и локальные индустрии. Показательным примером является ресторанный бизнес: после пандемии мы, вероятно, попробуем совместить привычное посещение любимых мест с базовыми стандартами безопасности, и в этом нам может помочь искусственный интеллект. Будущее ресторанной индустрии — за умными системами: виртуальные коммуникации смогут оптимизировать время пребывания в помещениях, а алгоритмы больших данных — оптимизировать процесс приготовления блюд и адаптировать его под каждого пользователя. От вызовов настоящего к реальности будущего Город — даже в классическом понимании термина — всегда был перекрестным пунктом экономического развития и технологических инноваций. Сегодня 55 процентов населения планеты живут в городах, а к 2050 году их число составит 68 процентов; и даже несмотря на прозрачность границы между глобальным и локальным, именно городская повестка определяет вектор развития инноваций. Пандемия стала глобальным экспериментом городского масштаба, который позволяет расставить приоритеты в развитии: как известно, из кризисных ситуаций рождаются новые вызовы. Поэтому технологии, запрос на которые родился в условиях коллапса, можно рассматривать соответствующе: как конфигурацию будущего, в котором мы можем оказаться уже в скором времени. И даже если бесконтактная среда кажется технологической утопией будущего, к ней стоит присмотреться: то, что кажется фантастикой сегодня, станет нашим будущим уже завтра.

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