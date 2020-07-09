9 июля у здания офиса Mail.ru прошла забастовка курьеров Deliverу Club — около 300 сотрудников компании остались без зарплаты за два месяца работы. Некоторые из них вышли на забастовку, чтобы добиться от компании выплат и пересмотра системы штрафов. «Афиша Daily» публикует фоторепортаж с места событий.

Забастовка началась в 15:00. У здания Mail.ru на Ленинградском проспекте собралось около 100 человек, большинство из них — представители прессы.

Через некоторое время к забастовке подключился Кирилл Украинцев, председатель профсоюза «Курьер» — организации, которая инициировала забастовку. Также поддержать работников службы доставки пришел политик Сергей Удальцов.

Полицейских у здания Mail.ru было много, но задержаний не было. Сотрудники полиции время от времени просили не мешать проходу других граждан и соблюдать дистанцию.

В 15:30 представители компании провели пресс-конференцию. Заместитель генерального директора Владимир Габриелян уточнил, что сумма долга перед курьерами составляет менее 1 млн рублей, а невыплаченные зарплаты — вина логистической компании «Амароли». «Мы покупаем услугу доставки еды у разных логистических операторов, один из них оказался недобросовестным», — заявил представитель сервиса, — «с нашей точки зрения, это неприемлемо». При этом все выплаты зарплат компания берет на себя.

На забастовку также пришел Евгений Ступин, депутат Мосгордумы от фракции КПРФ. Поговорив с курьерами, он пообещал, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Представители Delivery Club пытались расспросить присутствующих курьеров, обращались ли они к руководству по поводу выплат, и утверждали, что cервис с 7 июля начал переводить деньги. «Почти все курьеры, за исключением тех, до кого мы не можем дозвониться, уже получили обещанные зарплаты», — сказала одна из представительниц компании.