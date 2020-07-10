В многочисленных фэнтези нам показывали летающие автомобили — вспомните те же «Назад в будущее», «Бегущий по лезвию», «Пятый элемент» или «Звездные войны». Пока развитие технологий не позволяет раскрыть машине крылья и облететь пробку, но уже меняет ее возможности и user experience. Рассказываем, как меняется транспорт и что нас ждет в будущем.

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Что происходит? C появлением Ford Model T люди массово пересели с лошадей за руль. Мы на пороге не меньшей революции — только вместо лошадей машины с бензиновым двигателем. По прогнозу Credit Suisse, к 2040 году 14% выпускаемых машин будут беспилотниками, каждый четвертый автомобиль — оснащен батареей. Мы проходим путь от менее экологичных автомобилей к более эффективным и автономным. Автопроизводители, IT-компании и другие сектора уже включились в эту гонку. В 2019 году мировые продажи электромобилей установили новый рекорд: на дороги выехали 2,3 миллиона таких машин. Это 2,5% от общего рынка автомобилей. С беспилотниками сложнее. Если почитать новости, то это слово будет мелькать достаточно часто. Так, дочка Google Waymo запустила в Аризоне сервис такси, часть поездок в котором уже выполняют такие машины, а оператор лишь удаленно контролирует маршрут по камерам. В России тоже тестируются беспилотники — например, «Яндекса».

Беспилотники позволяют поработать за рулем или отправить машину на поиск места для парковки, что обещает колоссальную экономию времени. Но нужно понимать уровень автономности существующих сегодня на рынке машин . Большое число выпускаемых на рынок автомобилей имеют первый уровень автоматизации — адаптивный круиз-контроль. То есть они умеют «следить за руками» — контролировать руление и торможение при определенных условиях. Остальные уровни постепенно наращивают автономность, требуя вмешательства только при определенных ситуациях. Они на рынке представлены меньше, и, как правило, зона использования ограничена из соображений безопасности.

Такси Waymo © Wikimedia Commons

Полный же автопилот пятого уровня — без всяких ограничений — не будет создан в ближайшие годы. Дело в том, что для этого не только автомобиль должен быть подключен к интернету, но и вся инфраструктура — дороги, светофоры, столбы и так далее. При этом обмен данными должен идти с минимальной задержкой. Эту проблему может решить массовое распространение сетей 5G, которые как раз обеспечивают наиболее быстрый обмен данными. Пока отвлекаться на чтение книги или сон за рулем возможности нет, хотя на ограниченных территориях, например контейнерных терминалах в Европе, уже работают беспилотные грузовики.

Что доступно сегодня? Уже привычные и заметные на дорогах электромобили появились раньше и получили более широкое развитие. Поиск альтернативных источников топлива — это постоянный процесс, и сейчас определенно время электромобилей. Потребители уже не воспринимают их с осторожностью: на руку сыграла и популярность в поп-культуре Илона Маска. Но и традиционные автопроизводители не уступают позиций. В ближайшие пять лет в продаже появится около 400 новых моделей машин на электротяге. Некоторая степень автономности здесь — это пока только бонус, а не полноценное решение . Электродвигатель в целом не только решает задачи снижения выбросов, но и дает новый уровень комфорта. Эти бесшумные машины не только дают позволить себе блажь в виде более быстрого старта при переключении сигнала светофора, чем у остального потока, но и существенно сэкономить на сервисе и топливе. Также переход на этот вид транспорта стимулируется по всему миру различными льготами: в Москве это, например, бесплатные зарядки и парковки. Хотя цены на электромобили пока выше, чем на бензиновые аналоги, при годовом пробеге свыше 45 тыс. километров стоимость владения ими сопоставима уже через пять лет.

© Porsche

Одновременно с распространением электромобилей укрепилось мнение о проблемах с их зарядкой: это долго. То есть в повседневной размеренной жизни не составит проблемы оставить автомобиль на зарядку на ночь или на время рабочего дня, но другое дело — длительные поездки. Поэтому решение данной проблемы — один из вызовов, который стоит перед индустрией.

Здесь постепенно находятся решения: например, новый электромобиль Porsche Taycan имеет мощность зарядки в 270 кВт. Вместо традиционных 300–400 вольт в батарее, он оснащен батареей с 800-вольтной технологией, пришедшей из автоспорта. Это позволяет полностью зарядить машину примерно за час или же за пять минут для пробега в 100 км. Конечно, для зарядки такого высокопроизводительного аккумулятора необходимо напряжение более 800 Вольт у зарядного устройства. Но и это решаемо: при наличии бортового зарядного устройства постоянного тока для наиболее быстрой зарядки необязательно использовать специальную зарядную станцию (High Performance Charging), даже на 400-вольтовых зарядных станциях бортовое зарядное устройство постоянного тока преобразует напряжение 400 Вольт в напряжение 800 Вольт аккумулятора Taycan. Благодаря этому Taycan можно заряжать на всех станциях быстрой зарядки. Кстати, это не первый электромобиль марки: компания, наоборот, вернулась к истокам. Компания прославилась спортивными автомобилями и внедорожниками, но самый первый самодвижущийся экипаж разработки Фердинанда Порше, появившийся на свет в 1898 году, был именно электромобилем. И если тогда электротяга проиграла схватку двигателю внутреннего сгорания, то теперь Taycan стал отражением духа перемен. Но он не ушел от гоночного прошлого: Taycan Turbo S разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Хотя возникает некоторое непонимание: сложно представить бесшумный спортивный автомобиль. Если вы думаете, что эти ощущения, слышать рев мотора, навсегда потеряны с переходом на электротягу, то нет. Например, Porsche готов предложить опцию Porsche Electric Sport Sound, которая усиливает звук работы электромоторов. . Развитие технологий не лишает нас выбора, а наоборот, расширяет возможный функционал.

© Porsche

А что с электротранспортом в России? Продажи электромобилей в России пока идут очень скромными темпами: в 2019 году рынок вырос в 2,5 раза, до 353 машин. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что их низкая популярность связана, в частности, с текущей дороговизной по сравнению с аналогами с двигателем внутреннего сгорания, а также низким стимулированием спроса . Во всех странах, где сейчас есть какой‑то вменяемый парк электромобилей, начинали с субсидирования и/или налоговых льгот при покупке электромобилей. В России с мая обнулены ввозные пошлины на такие машины, что немного снизило цену. Но все-таки в других странах, например в Европе, компенсируется около половины разницы цены электромобиля и аналога. Кроме того, эксперт отмечает проблемы с зарядной инфраструктурой: например, зарядок нет на магистралях между населенными пунктами. Если пошлины на электромобили останутся нулевыми, стоит ожидать значительного роста доли электромобилей в продажах с 2024–2025 года, считает Дмитрий Бабанский. К этому времени электро- и традиционные автомобили сравняются по стоимости . По его прогнозу, в 2030 году объем продаж машин на электротяге может составить 100–150 тыс. штук.

© Porsche

А городской транспорт изменится? Электротранспорт традиционно использовался в общественном транспорте: это были троллейбусы. С расширением автопарков и ростом числа участников движения их привязанность к инфраструктуре стала проблемой. За счет развития технологий электробатарей распространение получили троллейбусы с увеличенным ходом, которые способны отклоняться от маршрута, а также электробусы . Последние обеспечивают маневренность на дорогах наряду с традиционными автобусами на двигателе внутреннего сгорания. Везде будут электромобили? Не факт. У грузовых автомобилей и автобусов более распространено использование газомоторного топлива — сжиженного или компримированного природного газа. Его иногда можно извлекать даже в ходе работы техники: например, на свалках. Это значительно снижает расходы на обслуживание парков при широком распространении таких автомобилей. Также активно в последние годы развиваются машины на водородном топливе , считающимся практически эталоном экологичности. Правда, такие машины в случае отсутствия инфраструктуры от розетки вы не зарядите. Кроме того, высокая летучесть газа требует более серьезной оценки безопасности.

© Porsche