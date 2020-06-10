Пандемия коронавируса повлияла на транспортную инфраструктуру городов: жители отказываются от общественного транспорта и чаще ездят на велосипеде. Москва не стала исключением — Дептранс собирает идеи по развитию велопешеходного движения в столице. «Афиша Daily» рассказывает о постпандемическом развитии велодвижения в крупных европейских городах.

Предложить идеи Дептрансу можно через специальный чат в телеграме. Кроме того, можно опубликовать в соцсетях пост с хештегом #цоддвработу или отправить предложение по электронной почте.

В Москве собираются создать дополнительные пешеходные зоны, обустроить пешеходные переходы в жилых районах, проложить новые (в том числе временные) велодорожки, установить велопарковки и перенастроить светофоры, а также запустить велопатруль Центра организации дорожного движения. Кроме того, с 25 мая ЦОДД проводит мониторинг мест, на которых могут потребоваться изменения при росте пешеходного потока.

Департамент транспорта открыл сбор предложений по созданию велосипедной и пешеходной инфраструктуры после пандемии коронавируса. Об этом заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил в телеграм-канале пресс-службы Дептранса. Ликсутов предложил москвичам рассказать о том, как транспортную систему можно адаптировать к новым условиям. «Мы выходим из карантинных мер в тот же самый наш с вами город, который развивался многие годы без учета требований к социальной дистанции и режиму ношения масок и перчаток в транспорте», — заявил он.

Один из работающих вариантов — развитие велоcипедных и пешеходных зон: в крупных городах Европы эта стратегия уже приносит результаты.

Милан

После выхода из карантина власти Милана задумались о том, как мотивировать жителей города отказаться одновременно от использования общественного транспорта и личных автомобилей. В результате появилась экспериментальная программа Strade Aperte («Открытые дороги»), которая предполагает создание сети велополос по всему городу и ограничивает скорость движения автомобилей в черте Милана до 30 км/ч. Сравнительно небольшая площадь города позволяет многим жителям добираться на работу без использования общественного транспорта , а сокращение автомобилей положительно влияет на экологическую ситуацию. Программа уже показывает хорошие результаты — автомобильный трафик в городе сократился на 30%.

Лондон

В период пандемии в Лондоне резко вырос спрос на велосипеды — из‑за карантина плата за въезд на автомобиле в центральную часть города увеличилась, а узкие вагоны лондонского метро не позволяли горожанам безопасно передвигаться в часы пик. Результатом стало решение городских властей снизить лимит скорости на дорогах с велополосами и построить 30 км временных велодорожек, которые дополнят уже существующую сеть в 160 км. Если количество велосипедистов не уменьшится после отмены социальных ограничений, временные маршруты могут стать постоянными.

Брюссель

Несколько дней назад власти бельгийской столицы подписали распоряжение, согласно которому в городе появятся более 40 км новых велодорожек. Первым делом в городе построят «велокоридоры», которые объединят уже имеющиеся маршруты и сформируют единую систему велосипедных полос. Изначально это решение было принято для безопасности передвижения горожан после ослабления карантина, однако если эксперимент окажется удачным, то уже в следующем году маршрутная сеть расширится и выйдет за пределы города.

Париж

В Париже планируется масштабное расширение сети велодорожек: в городе появятся более 750 км новых маршрутов, а их основная часть будет дублировать наиболее загруженные линии метро . Существующие велодорожки будут расширены, чтобы горожане могли соблюдать дистанцию в полтора метра. Некоторые части города — в частности, загруженная улица Риволи — закроют для личного транспорта и переоборудуют под велосипедное движение. Городские власти разработали пакет поддержки велосипедистов, который включает субсидии в размере 50 евро на ремонт и техническое обслуживание, а также бесплатные уроки по велоспорту для всех желающих.

Берлин

В конце марта глава уличного департамента района Кройцберг предложил отдать на время пандемии крайние автомобильные полосы на главных магистралях велосипедистам. Такое решение позволило горожанам, у которых нет автомобилей, свободно перемещаться на велотранспорте и соблюдать социальную дистанцию. Эксперимент оказался удачным — инициативу подхватили другие районы Берлина, а власти немецкой столицы выпустили методичку по организации временных велополос.