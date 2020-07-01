В начале июня московскому центру дизайна Artplay был присвоен статус креативного технопарка, позволяющий его резидентам пользоваться мерами поддержки со стороны правительства Москвы. Мы узнали у представителей Artplay, зачем арт-кластеру нужен этот статус и как он может помочь резидентам.

Дарья Устинова Директор департамента управления недвижимостью Artplay

Что такое креативный технопарк? Понятия «креативный технопарк» ранее не существовало — это пилотный проект. Планы по его запуску в апреле 2019 года озвучил Сергей Собянин, посетив Artplay и «Винзавод». В июле прошлого года вышло соответствующее постановление правительства Москвы, и спустя примерно год после этого нам был присвоен официальный статус креативного технопарка. Креативный кластер — это институция, играющая большую роль в жизни города. В 2019 году при составлении рейтинга лучших мегаполисов мира, где Москва в итоге заняла шестое место, эксперты международного агентства Resonance Consultancy обратили внимание на Artplay и «Винзавод» как важные центры притяжения. Самое главное в креативном кластере — это целенаправленная политика по подбору резидентов в соответствии с базовой специализацией, формирование среды для междисциплинарного взаимодействия, создание коллективной инфраструктуры и наличие собственных мер поддержки резидентов. Это многолетняя осмысленная деятельность. Над созданием собственно креативного кластера мы работали более 15 лет, и работа продолжается, поскольку это живой развивающийся организм, требующий комплексного подхода и оперативной реакции на происходящие изменения. Несколько лет назад мы обратили внимание на то, что в Москве существует системная поддержка научно-производственных технопарков, а для креативных индустрий похожей программы нет . В то же время творческие бизнес-проекты являются драйвером развития человеческого капитала и экономики. Наши резиденты создают ничуть не менее инновационные продукты, относящиеся к сфере интеллектуального труда, — это архитектурные и дизайн-проекты, образовательные программы, уникальные высокотехнологичные выставки и многое другое.

Как арт-кластер может стать технопарком? С идеей включения нашего арт-кластера в городскую программу поддержки мы обратились в профильный департамент и затем вместе со специалистами ведомства около трех лет работали над тем, чтобы закрепить терминологию, понять, что нужно креативным индустриям и как инструменты арт-кластера помогают им развиваться. За основу был взят ряд положений классического технопарка, потому что на городском уровне уже была проработана нормативно-правовая база, и этот путь казался наименее времязатратным. В прошлом году вместе с коллегами из «Винзавода», «Фабрики» и «Флакона» мы создали Союз креативных кластеров, чтобы определить сущность таких институций и нюансы их работы, отточить терминологию, а также совместно доработать меры необходимой поддержки для дальнейшего развития. Формальные критерии для получения статуса установлены, но мы не считаем процесс завершенным: меры поддержки креативных технопарков необходимо дорабатывать и адаптировать под специфику разноформатных индустрий. В планах по развитию Artplay — создание многофункционального образовательно-выставочного центра, модернизация центра цифрового искусства и открытие образовательно-выставочного пространства Аrtplay Portal. Последняя площадка должна стать точкой междисциплинарного общения, в котором нуждаются представители креативных индустрий: ее открытие состоится этим летом.

Как технопарк поддерживает своих резидентов? Меры поддержки креативных технопарков делятся на два вида: субсидии для резидентов и гранты для управляющей компании. Первый пункт нуждается в доработке. Дело в том, что в основе лежит норматив по классическим промышленным технопаркам, поэтому сейчас субсидии распространяются преимущественно на закупку оборудования определенных категорий. Для большинства наших резидентов это неактуально: например, архитекторы и дизайнеры пока не могут компенсировать покупку дорогостоящих компьютеров и программного обеспечения. Мы сейчас работаем над тем, чтобы меры реальной поддержки с учетом специфики креативных видов бизнеса были включены в постановление городского правительства. Творческие индустрии очень разные: звукозаписывающим студиям нужно одно, образовательным учреждениям другое, архитекторам третье, художникам четвертое. Что касается грантовой поддержки управляющей компании креативного технопарка, то здесь важно отметить целевую составляющую. Грант предоставляется строго на развитие имущественного комплекса, а именно на создание коллективной инфраструктуры. Мы пока не подавали заявку на грант, поэтому нам только предстоит узнать, как это работает на практике. Нужно понимать, что инструмент гранта имеет свои нюансы, среди которых большое количество отчетности и строгие требования к подрядным организациям и поставщикам. Безусловно, было бы гораздо комфортнее получить прямые налоговые льготы — в этом случае мы могли бы направить высвобожденные средства на поддержку резидентов без грантовых ограничений. Сейчас для восстановления разрушенных кризисом бизнес-процессов содействие города особенно важно. Креативные бизнесы являются наиболее гибкой, молодой и перспективной отраслью современной экономики и при наличии адекватных мер поддержки способны быстро адаптироваться к стремительно меняющейся реальности.

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