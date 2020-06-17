Вчера стало известно, что трамвайную арку в Сыромятническом проезде могут реконструировать из‑за строительства путей для МЦД. «Афиша Daily» узнала у урбанистов и архитектурных блогеров, почему необходимо сохранить исторический облик постройки.

15 июня в соцсетях появился проект реконструкции железнодорожного путепровода над Сыромятническим проездом, известного среди москвичей как арка возле центра Artplay. Проект также был опубликован на сайте проектной организации «Интермост», однако вечером 16 июня исчез с сайта компании.

Согласно рендерам, путепровод будет расширен ради строительства линии Московских центральных диаметров, а под аркой разместятся две трамвайные линии, тротуар и автомобильная полоса.

Путепроводная арка была построена в 1865 году для железнодорожного направления Москва — Курск. По ней проходят шесть линий поездов, а трамвайные пути в тоннеле уложены «сплетением» — это единственная сохранившаяся в Москве конфигурация такого типа. Реконструкция исторической постройки обеспокоила многих урбанистов и блогеров. Они считают, что расширение путей возможно без изменения оригинального облика арки, а проект реконструкции должен быть более эстетичным. На Change.org появилась петиция, которая призывает провести работы по строительству дополнительных путей с сохранением исторического вида Сыромятнического проезда: ее уже подписали более 5000 человек.

Денис Бычков создатель телеграм-канала «Москва. Детали»

Этот путепровод — ценнейший по всем показателям объект: исторически (1856 год постройки), технически (уникальная система прокладки трамвайных рельсов в его арке), наконец эстетически. Про такое принято говорить «атмосферное место», и здесь термин употребим на все сто. Сцена появления трамвая из этой красивой кирпичной арки знакома — и любима — не одному поколению москвичей, и очень неприятно, что неназванные авторы проекта решили отобрать у горожан часть этой истории. Ситуация в целом выглядит просто мерзко: как лакмус отношения чиновников к мнению горожан. Пост о готовящейся реконструкции в группе МЦД появился в полночь, а его стилистика подразумевала, что обратного хода этому решению нет. РЖД с этой инициативой прочно укрепляет себя в статусе одного из главных уничтожителей исторических памятников города — недавний снос дома в Басманном тупике, разрушение исторического здания на станции Андроновка, еще десятки примеров — и теперь это. Государственная структура выступает против главной ценности этого же государства — его граждан и их права на историческую память.

Ася Зольникова создательница телеграм-канала «Домики»

Сторонники сноса говорят, что в нынешнем виде тоннель небезопасен: там темно, грязно, а пешеходы вынуждены ходить по трамвайным путям. Но, во-первых: неужели в этом виновата архитектура, а не городские службы, которые плохо ухаживают за этим участком? Во-вторых, получается, что любая деталь города, пусть даже очень красивая, но недостаточно защищенная статусами и законами, может исчезнуть в любой момент? И в этом плане новый проект внушает куда больше ужаса, чем перспектива и дальше ходить по проезжей части. Я уже не говорю о том, насколько грубо и бестактно пытаться провернуть нечто подобное рядом с «Артплеем», где находится множество архитектурных студий, архитектурная школа МАРШ, Британская высшая школа дизайна и другие институции, для которых ценность этого исторического участка очевидна.

Павел Гнилорыбов создатель телеграм-канала «Архитектурные излишества»

Мы получаем очень много комментариев из разряда «Зачем вы защищаете бессмысленную конструкцию?», однако для каждого москвича, связанного с креативными индустриями, это место очень важно. Слова не должны расходиться с делами — несколько дней назад территория «Артплея» стала креативным технопарком, а с таким статусом у места должна быть соответствующая входная группа. Постройка 1865 года этому идеально соответствует. Эта территория — почти берлинская: оттуда ушла большая промышленность в виде Мосгаза и Винзавода, и место превратилось в арт-кластер, где можно плавно перемещаться между различными пространствами. Такое формирование городской среды идет снизу, без какого‑либо значимого участия городов. К сожалению, то, что пытается делать город в рамках проекта МЦД, приносит Москве много вреда: например, сносы на Басманных улицах. Реконструкцию тоннеля пытаются подать в формате «или-или»: либо развитие общественного транспорта, либо аутентичность исторического места. На самом деле это можно совместить: там легко строится вторая арка. Даже если необходимо увеличить количество путей с шести до восьми, то из этих шести несколько используются для грузового движения, которого на направлении почти нет, поскольку заводы уже не соответствуют индустриальному назначению. Поэтому это странный аргумент, и мне хочется, чтобы место сохранило кусочек старой Москвы. Горожанам это место дорого без охранного статуса, в силу памяти: личной, поколенческой, исторической. Яркие события из жизни — например знакомство с современным искусством — связаны с этим участком у многих москвичей: это наименее пострадавшая часть исторической Москвы, там много граффити, и район будто бы с нами разговаривает. Поэтому арка тоннельного типа как часть района, который сохранил свою аутентичность, несомненно, должна существовать, и мы будем за нее бороться.

Александра Запоева создательница проекта «Ну да Москва»

Ну, во-первых, бетонное нечто — это просто стремно. Там, под мостом, было одно из немногих мест в Москве, где чувствовалась не отреставрированная история (что тоже окей), а настоящая. Да, тоннель немного обшарпанный и с граффити, но неужели мы все такие места теперь в наказание превратим в белые ровные стены, да еще и с какими‑то бойницами? В комментариях к нашему блогу «Ну да Москва» кто‑то яростно написал: «Не надо дополнительные пути сверху? Пусть подмосквичи мучаются, лишь бы сохранилась наша кирпичная арочка?» Простите, но да, москвичи хотели бы поотстаивать свой город. И арочки.

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