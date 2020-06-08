В Москве сносят конструктивистский поселок Русаковка

В Москве начали сносить конструктивистский рабочий поселок Русаковка. К сносу сейчас готовят три дома, сообщил «Москвич Mag» со ссылкой на представителей общественного движения «Русаковка».

Всего в поселке более десятка зданий. Фотографии разрушения одного из домов на Русаковской улице опубликовало на прошлой неделе агентство «Москва».

Дома на Русаковской улице пытаются снести не впервые, до этого попытки предпринимались в 2005 и 2012 годах. Однако против сноса выступали архитекторы и жители района. Теперь Русаковка попала в проект реновации.

Русаковка — один из первых конструктивистских кварталов 1920-х годов в Москве. По его образцу в столице возвели еще девять рабочих поселков, часть из которых признана памятниками архитектуры.