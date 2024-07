— Я слышал, что сериал снимался с использованием системы The VolumeСовременная замена хромакея. В случае с The Volume заранее подготовленные фоны демонстрируются на видеостене из больших LED-панелей. Альтернативные названия — виртуальный продакшен на съемочной площадке (On-set virtual production, OSVP) и визуальные эффекты внутри камеры (In-camera visual effects, ICVFX). Жаргон The Volume произошел от бренда OSVP-студий, принадлежащих компании Industrial Light & Magic. С использованием этой технологии снимались такие фильмы, как «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Топ Ган: Мэверик», «Бэтмен» (2022), «Барби», «Бедные-несчастные» и «Воздух» Алексея Германа-мл., ну и, в принципе, это заметно невооруженным взглядом. Мне кажется, что небо Кадр из первой серии «Обреченных на славу»., скажем так, слишком Кадр из первой серии «Обреченных на славу». красивое Кадр из первой серии «Обреченных на славу»., но, возможно, я ошибаюсь. (Роланд смеется.) Каковы основные преимущества и сложности работы с этой технологией?