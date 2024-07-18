— В чем главное отличие режиссуры для малого и большого экрана?
— Скорость. Все нужно делать быстрее. Это гонка. Реально гонка. И после 230 съемочных днейВ первом сезоне «Обреченных на славу» десять часовых эпизодов, то есть в среднем один из них снимали 23 дня. Для сравнения: съемки предыдущих полнометражных фильмов Эммериха — «Мидуэй» и «Падение Луны» — заняли 80 и 61 день соответственно. сильно выматываешься. Ты уже сам не свой.
— Какую самую большую ошибку может совершить режиссер на съемках сериала для стриминга?
— Слишком много разговаривать. Ведь все уже прочитали сценарий. Поэтому нужно просто нырять и сразу делать. А потом уже обсуждать. Если вы еще не знаете, что собой представляет сцена, о чем вообще можно говорить? А вот когда сделаете одну или две версии, уже можно оттачивать детали.
— Что есть такого в Римской империи, о чем почти никто никогда не задумывается?
— Ну для меня это то, насколько они фанатичны в своем увлечении спортом. Например, игрозависимый персонаж Руфус (в сериале его играет Майкл Маги. — Прим. авт.), который ставит на кон все, что у него есть, а потом вынужден столкнуться со своей женой.
— Я слышал, что сериал снимался с использованием системы The VolumeСовременная замена хромакея. В случае с The Volume заранее подготовленные фоны демонстрируются на видеостене из больших LED-панелей. Альтернативные названия — виртуальный продакшен на съемочной площадке (On-set virtual production, OSVP) и визуальные эффекты внутри камеры (In-camera visual effects, ICVFX). Жаргон The Volume произошел от бренда OSVP-студий, принадлежащих компании Industrial Light & Magic. С использованием этой технологии снимались такие фильмы, как «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Топ Ган: Мэверик», «Бэтмен» (2022), «Барби», «Бедные-несчастные» и «Воздух» Алексея Германа-мл., ну и, в принципе, это заметно невооруженным взглядом. Мне кажется, что небоКадр из первой серии «Обреченных на славу»., скажем так, слишкомКадр из первой серии «Обреченных на славу». красивоеКадр из первой серии «Обреченных на славу»., но, возможно, я ошибаюсь. (Роланд смеется.) Каковы основные преимущества и сложности работы с этой технологией?
— Я работал с ней в первый раз, и мне очень понравилось. Потому что возникло ощущение, что мы находились на реальной съемочной площадке. И можно делать все что угодно. Ведь ты и актеры уже в этом мире.
Естественно, многие фоны нам пришлось делать заранее. Что касается неба, то всегда хочется, чтобы оно было как можно лучше!
— Я согласен.
— Я признаю свою вину, потому что иногда мне казалось: «Что это за небо? Да ладно. Это что, самое бледное небо, которое вы смогли найти?»
— Если бы вы только начинали работать в Голливуде, вы бы предпочли поставить среднебюджетный фильм или крупнобюджетный сериал?
— Думаю, я бы попытался сделать стриминговый сериал, потому что это безопаснее, ты подстрахован. Но вообще лучше всего начинать с очень малобюджетного фильма. До приезда в Голливуд я снял четыре фильмаЧто это за фильмы?«Бегство во Вселенную» (1984), «Вступая в контакт» (1985), «Голливудский монстр» (1987) и «Луна-44» (1990). Про «Голливудского монстра» «Афиша Daily» когда‑то писала следующее: «Это глупое и очаровательное кино, в котором все спецэффекты сделаны на коленке». в Германии, и все они были малобюджетными. Они становились все более и более дорогими естественным образом.
— В чем секрет вашей карьеры? Как вам удается оставаться актуальным и востребованным на протяжении трех десятилетий?
— Не знаю. (Пауза) Прежде всего я стараюсь не высовываться, потому что мне просто нравится снимать фильмы, писать сценарии и делать свою работу. Я двигаюсь в ногу со временем. У меня нет друзей-селебрити или чего‑то в этом роде. Обычно я просто сижу у себя дома или, может быть, в своем доме в Англии (вероятно, речь о легендарном лондонском таунхаусе Эммериха, украшенном изображениями Мао и Ленина. — Прим. авт.). Так что для меня просто поехать в новую страну — уже веселье. Мы сняли сериал «Обреченные на славу» почти целиком в Риме. Какие‑то фоновые плейтыОт англ. plate («плита») — профессиональный жаргон, означающий кадр, который является составной частью многослойной композиции, в дальнейшем созданной на компьютере., например, охоту на льва, подсняли в Марокко на огромном утесе. Потом еще два или три кадра на Сицилии.
— На экране действительно виден бюджет продакшена, но выглядит все довольно пышно и фантастично, а не приземленно. Поэтому последний вопрос такой. Что важнее — чтобы это смотрелось реалистично или чтобы это смотрелось потрясно?
— Потрясно.