— Не знаю. (Пауза) Прежде всего я стараюсь не высовываться, потому что мне просто нравится снимать фильмы, писать сценарии и делать свою работу. Я двигаюсь в ногу со временем. У меня нет друзей-селебрити или чего‑то в этом роде. Обычно я просто сижу у себя дома или, может быть, в своем доме в Англии (вероятно, речь о легендарном лондонском таунхаусе Эммериха, украшенном изображениями Мао и Ленина. — Прим. авт.). Так что для меня просто поехать в новую страну — уже веселье. Мы сняли сериал «Обреченные на славу» почти целиком в Риме. Какие‑то фоновые плейтыОт англ. plate («плита») — профессиональный жаргон, означающий кадр, который является составной частью многослойной композиции, в дальнейшем созданной на компьютере., например, охоту на льва, подсняли в Марокко на огромном утесе. Потом еще два или три кадра на Сицилии.