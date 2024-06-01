Несколько лет назад в интернете случайно произошла ревизия образа антагонистки Вики — безнадежно влюбленной в Шаталина Жанны Аркадьевны. Повзрослевшие миллениалки вдруг прониклись сочувствием к незадачливой карьеристке с печальным положением на личном фронте. Кто‑то даже попытался закэнселить Вику в отместку. Но правда в том, что Жанна Аркадьевна с большим отрывом проигрывала конкурентке с самого начала. Не потому, что уступала в обаянии или красоте (тут вопрос субъективный), — просто в ней не было искренности Вики. Да, героиня Заворотнюк регулярно хитрила и могла соврать ради комического эффекта, но в итоге всегда оставалась честна перед собой. Жанна же в первую очередь лжет самой себе, когда пытается убедить Шаталина и всех остальных, что любит его детей (при упоминании о них остренькое лицо артистки Прокофьевой становится похоже на лезвие).