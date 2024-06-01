В культурной журналистике просто скатиться в штампы, и потому «Мою прекрасную няню» так и хочется с легкой руки окрестить феноменом. Но в 2024 году сериал СТС кажется не феноменом, а переходным периодом. Это сейчас российские сериалы в топе, а в начале нулевых в России не умели писать ситкомы. «Моей прекрасной няней» продюсеры Александр Роднянский* и Александр Акопов запустили моду на лицензирование заокеанских телекомедий, и индустрия постепенно набила руку, построчно адаптируя чужие тексты под знакомые реалии.
Но кого и вправду хотелось бы назвать феноменом, так это Анастасию Заворотнюк. «Моей прекрасной няне» вообще страшно повезло с кастингом, в котором запомнились все: и дети, и гардемарин ЖигуновВ сериале Сергей Жигунов сыграл продюсера Максима Шаталина, к детям которого устраивается работать няней героиня Анастасии Заваротнюк. , и покойная Любовь Полищук, которая прожилаЛюбовь Полищук умерла в возрасте 57 лет, а Анастасия Заворотнюк — в 53 года. всего на четыре года дольше своей экранной дочери. Особенно тепло вспоминаешь выдающийся дуэт саркастичного Бориса «мастер Йода»Смолкин, сыгравший дворецкого Шаталиных Константина, — голос Йоды в русском дубляже «Звездных войн». Смолкина и надменной Ольги ПрокофьевойСыграла бизнесвумен Жанну Аркадьевну, которая хочет выйти замуж за Максима Шаталина.. Но, тем не менее, это всегда было ее шоу.
Заворотнюк в роли няни Вики Прутковской ворвалась на российское телевидение с силой девятибалльного шторма. Нахрапистая и смешная девица в ярких шмотках моментально превратилась в узнаваемый образ, но никто так и не смог объяснить почему. Только потому, что она была простой девчонкой из Бирюлево? Или из‑за украинского происхождения, от которого она унаследовала шоканье и фрикативное «гэ»? От упоминания ее родного Мариуполя в сериале сейчас неприятно дергается глаз, но, по правде говоря, Вика могла быть какой угодно национальности (героиня оригинального сериала, например, еврейка), главное, чтобы она подчеркивала ее инородность в привилегированной русской семье Шаталиных, живущих в двухэтажной квартире в центре Москвы.
Так в чем же уникальность Вики? Даже фанат сериала, экс-кинокритик «Афиши» и режиссер Роман Волобуев, в свое время ограничился емкой характеристикой «комическая дура», повторяя сложившийся вокруг героини консенсус. Самое вежливое, что могли сказать про нее люди — няня Вика с ее любовью к «гламурненько» утрированно отразила типаж молодых девушек нулевых.
Понятно, откуда растут уши этой оценки. Няня Вика и впрямь не могла похвастаться отменной эрудицией, что вкупе с экстремальной самоуверенностью и болтливостью часто выходило ей боком. Не придавало ей интеллектуального флера и подчеркнутая феминность стиля, который в 2000-х все еще казался признаком недалекого ума. Что поделать, не каждый тогда посмотрел второй важнейший на свете фильм после «Гражданина Кейна» — «Блондинку в законе».
Однако с высоты прожитых лет образ Вики начинает выглядеть в другом свете. Интеллект — понятие многосоставное, а знания иногда могут оказаться дровами в костре тупости. Там, где Вике не хватало эрудиции, она компенсировала тем, что раньше бы назвали народной смекалкой, а сегодня — социальным интеллектом. В этой области ее едва ли назовешь гением — от привычки нарушать чужие границы у людей, прошедших психотерапию, волосы встанут дыбом.
В другом свете сегодня выглядит и феминность Вики. За прошедшие два десятилетия тикток-феминистки превратили понятие бимбо из ругательства в один из оттенков спектра женственности. Героиня Заворотнюк выглядит дальним эхо Мэрилин Монро, для которой феминность и привлекательность были одновременно щитом и мечом, которым она покоряла мужчин, и, что важнее, источником собственного удовольствия. На протяжении всего сериала Вика надевала самые разные наряды, но от игры Заворотнюк никогда не создавалось ощущения, что она делала это только ради внимания мужчин. Куда чаще возникает чувство, что она безмерно кайфует от самой себя в обтягивающих штанах и кофточках без плеч.
«Моя прекрасная няня» едва ли тянет на гимн феминизму: в конце концов, главный приз героини — это богатый мужик, пусть даже она приходит к нему на работу в поисках денег, а не обручального кольца. Кто‑то наверняка все равно назовет Вику меркантильной. Но разве можно винить девушку за желание обеспечить себя в этом несправедливом и жестоком мире? В «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин пела: «Поцелуй может быть замечательным, но не оплатит квартиру». Вика продолжает тему недвижимости в первой серии «Моей прекрасной няни»: «Вот где б мне, мама, взять такого мужа — чтоб глухой, но с квартирой».
Несколько лет назад в интернете случайно произошла ревизия образа антагонистки Вики — безнадежно влюбленной в Шаталина Жанны Аркадьевны. Повзрослевшие миллениалки вдруг прониклись сочувствием к незадачливой карьеристке с печальным положением на личном фронте. Кто‑то даже попытался закэнселить Вику в отместку. Но правда в том, что Жанна Аркадьевна с большим отрывом проигрывала конкурентке с самого начала. Не потому, что уступала в обаянии или красоте (тут вопрос субъективный), — просто в ней не было искренности Вики. Да, героиня Заворотнюк регулярно хитрила и могла соврать ради комического эффекта, но в итоге всегда оставалась честна перед собой. Жанна же в первую очередь лжет самой себе, когда пытается убедить Шаталина и всех остальных, что любит его детей (при упоминании о них остренькое лицо артистки Прокофьевой становится похоже на лезвие).
В этой искренности и кроется секрет Вики. Она не только простая девчонка — она настоящая. Даже когда в шестой серии Шаталин и дворецкий Константин на манер «Пигмалиона»Базирующаяся на античном мифе о Пигмалионе и Галатее пьеса Бернарда Шоу о профессоре фонетики, который взялся сделать из цветочницы прекрасную леди. Собственно, голливудская экранизация пьесы, взявшая восемь «Оскаров», так и называлась: «Моя прекрасная леди». Очевидно, что создатели российского ремейка «Няни» вдохновились этим названием. пытаются слепить из Вики светскую львицу для званого вечера, эпизод все равно заканчивается тем, что героиня Заворотнюк превращается обратно в саму себя — и покоряет всех на вечеринке.
И все это было бы невозможно без Заворотнюк. Российский ремейк не был уникален, зато уникальной была она. Заворотнюк играла Вику с театральной экспрессией, контрастирующей с более приземленной манерой оригинальной «Няни». Иными словами, вместо имитации она выражала суть. И если в улыбке Фрэн Дрешер чудится сарказм повидавшей многое женщины, то в широко открытых глазах Заворотнюк — сохранившаяся непосредственность и уверенность, что все будет хорошо. Все же обращусь к журналистскому штампу: теперь кажется неудивительным, что Заворотнюк так и не нашла себя в другой роли, потому что Вика была словно создана для нее.
Спасибо вам, Настя. И за оптимизм, и за урок, который можно подытожить строчками песни к другому хиту СТС: «Не смотри ты по сторонам, оставайся такой как есть».
* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.