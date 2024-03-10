Культовое кино

Зомби-фундаменталисты и травма 9/11: как «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера стал классикой

Сегодня в 14:10
Фото: Universal Studios
Сегодня 20 лет исполняется великому ремейку «Рассвета мертвецов», запустившему карьеры Зака Снайдера и Джеймса Ганна (он написал сценарий). Кинокритик «Афиши» Василий Говердовский рассказывает, как им остроумно удалось перепридумать культовый зомби-хоррор Джорджа А.Ромеро.

Великие фильмы и их неказистые ремейки — этого мы видели предостаточно. Отличные ремейки относительно слабых лент — такое встречается чуть реже, но несколько ярких примеров вспомнить можно (взять хотя бы «Нечто» Карпентера или «Лицо со шрамом» Де Пальмы). Но чтобы и оригинальный фильм, и его ремейк были одинаково крутыми? Вот это действительно редкость.

«Рассвет мертвецов» (1978) Джорджа А.Ромеро — один из столпов хоррора, и потому неудивительно, что взявшиеся за ремейк режиссер (на тот момент дебютант) Зак Снайдер и сценарист Джеймс Ганн получили не одно письмо от рассерженных фанатов с требованием пояснить, зачем трогать совершенство. После выхода фильма в марте 2004 года все вопросы отпали сами собой. Новый «Рассвет мертвецов» получил неплохую прессу и успешно прошел в прокатеПри бюджете в 26 млн долларов фильм собрал 102 млн., перезапустив моду на зомби-кино и ненадолго вернув в строй самого Ромеро. Выпустившая ремейк студия Universal расщедрилась на рекордный для режиссера бюджет в 15 миллионов долларов на его «Землю мертвых» (2005).

Про снайдеровский «Рассвет мертвецов» критики писали разное, но в одном они сошлись — новая версия однозначно уступает оригиналу. Самая популярная претензия к Снайдеру и Ганну заключалась в том, что авторы упростили один из ключевых элементов классического фильма — его социальный месседж. Ремейк за это поругал даже сам Ромеро: ему понравились первые 15 минут, но все остальное показалось бездумной видеоигрой.

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Откуда взялась такая высокая планка, понятно. Ромеро не просто создал зомби как современного киномонстра, объединив в нем живого мертвеца, каннибала и вампира, передающего инфекцию через укус. Именно с его подачи популярным спутником зомби-хорроров стал социальный комментарий. «Ночь живых мертвецов» (1968) отразила параноидальные настроения и расизм США эпохи холодной войны. В «Дне мертвецов» (1985) — третьем фильме тематической трилогии — Ромеро атаковал милитаризм и токсичную маскулинность.

© Universal Studios

А в оригинальном «Рассвете», считающемся лучшей частью трилогии, целью режиссера стал консьюмеризм — именно поэтому почти все действие происходит в стенах торгового центра, где главные герои держат оборону от зомби. Ромеро нельзя назвать тонким режиссером, за что ему частенько прилетало от критиков. В «Рассвете» можно увидеть почему: главную для фильма метафору о живых мертвецах как типичных посетителях моллов персонажи проговаривают вслух аж два раза. Вдобавок Ромеро доходчивости ради даже жертвует жанровой целостностью и сознательно сваливается в слэпстикУтрированно-комическая манера актерской игры., когда дает понаблюдать за нелепостью мертвецов, бездумно слоняющихся по ярким и стерильным пространствам торгового центра. Один из зомби даже получает тортом в морду.

Вот уж кого точно не назовешь нелепыми, так это зомби из ремейка. На место классических медленных мертвецов пришли (точнее, вбежали) резвые зомби-спринтеры, позаимствованные из «28 дней спустя» Дэнни Бойла. Они задали ремейку принципиально иной темп повествования.

На смену жуткой вкрадчивой атмосфере оригинала пришли адреналиновые игры в кошки-мышки с дерганой камерой и лихорадочным монтажом, отражающим быстрое и хаотичное движение времени в XXI веке.

Все это позволило критикам говорить, что Снайдер устроил даунгрейд умного оригинала до уровня увлекательного, но тупого зомби-боевика. Это мнение популярно до сих пор: совсем недавно его озвучили коллеги из «Кинопоиска» в материале, посвященном фильмографии Снайдера. Но, если честно, лобовое сравнение с оригиналом кажется смешным: зачем смотреть новый фильм, чтобы пытаться увидеть в нем старый? Тем более что ремейк «Рассвета» вышел ничуть не глупее своего прародителя — просто он берется за другую тему и уходит от тяжеловесной назидательности Ромеро в сторону ловкой работы с подтекстом.

Начальные титры ремейка показывают нам кадры из новостей со всего света: настоящие беспорядки вклеиваются в одну реальность с зомби-эпидемией под апокалиптическую песню Джонни Кэша «The Man Comes Around». Из этой быстрой и дезориентирующей нарезки сильно выделяется один короткий фрагмент в самом начале: кадры молельной службы в мусульманском храме. Всего три года спустя после трагедии 11 сентября 2001 года Снайдер одним изящным монтажным решением проводит параллель между зомби и исламистами-смертниками, обрушившими башни-близнецы.

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Хваливший фильм Стивен Кинг писал в эссе «What’s Scary»: «К 2004-му, всего три года спустя после трагедии 9/11, безудержный консьюмеризм был последним, о чем мы думали. В кошмарах нас преследовал образ смертников, движимых непростительной (и немыслимой, как большинству из нас казалось) идеологией и религиозным рвением».

Это провокационная аллюзия на грани с исламофобией и расизмом, и потому дальше в эту сторону фильм не идет. Источник страха в снайдеровском «Рассвете мертвецов» не радикальный исламизм сам по себе, а террористический фундаментализм как явление в целом. У зомби нет ни идеологии, ни требований, у них нет даже страха перед смертью (потому что они уже мертвы) — только желание убивать. Но в то же время фантастическая зомби-метафора не мешает «Рассвету мертвецов» жутко фиксировать знакомую параноидальную реальность, в которой пошатнулось всеобщее доверие. Или говоря словами одного из героев: «Есть опасность впустить сюда не тех людей. И тогда нам конец».

«Рассвет мертвецов» — реакция на 9/11, и именно этим оправдан более широкий, чем у Ромеро, набор персонажей.

В оригинальном «Рассвете» сюжет крутился вокруг всего лишь четырех героев. Ромеро было важно уделить внимание их человечности и противопоставить ее дегуманизирующему влиянию капитализма. В ремейке же нам демонстрируют целый срез американского среднего класса: медсестра, продавец, полицейский, охранник, персонаж-гей, темнокожий с мутным прошлым и его русская (подчеркивающая современный глобализм) беременная жена.

У всех этих людей, как и у американцев после терактов 11 сентября, почва оказывается выбита из‑под ног. Пытаясь спастись, они баррикадируются в торговом центре — последнем оплоте привычного образа жизни. Как и в оригинальном «Рассвете», этот оплот оказывается ложным, но Снайдер и Ганн идут дальше простого осуждения консьюмеризма.

© Universal Studios

В середине фильма нам неожиданно напоминают о том, что религиозный фундаментализм всегда был частью не только исламского общества. Один из героев смотрит жуткое телевыступление христианского пастора: тот нарекает причиной всех бед гнев Божий, вызванный «сексом вне брака, убийством нерожденных детей, мужчин с гомосексуальностью».

Снайдер оставляет зрителей наедине с размышлениями от этого фрагмента, вероятно, потому, что в США 2004 года за чуть более конкретное высказывание о пересечениях в риторике приверженцев ислама и христианства можно было серьезно огрести (годом ранее группа Dixie Chicks нарвалась на полноценный кэнселлинг за осуждение вторжения в Ирак).

Безоценочная подача речи пастора заставила некоторых критиков утверждать, что в его словах и кроется основной посыл «Рассвета». Однако остальной сюжет фильма противоречит радикальному фундаментализму слов проповедника. В первую очередь линией темнокожего преступника Андре (Мехи Файфер) и его беременной жены Люды (Инна Коробкина). Укушенная женщина превращается в зомби, но уверовавший в Бога Андре решает, что его миссия — дать жизнь ребенку, и потому привязывает жену ремнями к кровати, чтобы та родила, уже будучи мертвецом.

Эта хоррор-пародия на традиционные гетеросексуальные отношения приводит к трагедии и окончательно развеивает все иллюзии выживших о возвращении к прежней нормальности.

Акцент на внезапно проснувшейся религиозности Андре в фильме сделан не просто так. «Рассвет мертвецов» пропитан противоречивым отношением к Богу, обрушившим на людей такую кару. Это результат католического воспитания сценариста (в будущем и режиссера) Джеймса Ганна, пронесшего сложное отношение к Богу через все свое творчество. В большинстве его работ так или иначе отражена христианская культура, а среди персонажей фигурируют боги, существа со способностями богов или с претензией на позицию бога. Последняя на сегодня лента Ганна «Стражи Галактики. Часть 3», например, посвящена противоборству генетически модифицированного енота Ракеты и его создателя Высшего Эволюционера, в какой‑то момент прямо заявляющего: «Бога нет! Поэтому я займу его место».

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Вот что говорил сам Ганн в 2004 году: «…я бы не назвал „Рассвет мертвецов“ христианским фильмом, но, думаю, в нем есть христианские принципы, те же, что и в любой отличной истории. Мне кажется, что в конечном счете „Рассвет мертвецов“ — это история искупления…»

© Universal Studios

Мотив искупления в фильме действительно важен: особенно ярко он виден на примере сюжетной арки охранника СиДжея (Майкл Келли), по ходу действия превращающегося из мерзавца в жертвующего собой ради товарищей героя. Что любопытно, именно СиДжей смотрит речь пастора, а его смерть от самоподрыва напоминает тактику шахидов — еще одна неожиданная связь в фильме между исламским и христианским фундаментализмом, которая, по всей видимости, не получила конкретики просто в силу чувства авторского самосохранения.

В том же интервью Ганн выделяет другую важную тему «Рассвета»: объединение людей в сообщества перед лицом трагедии. Впрочем, противопоставление человеческих связей жестокости мира — важный сюжетный элемент не только в творчестве Ганна, но и Снайдера. Режиссер найдет свой возвышенный комиксовый стиль лишь в следующей работе, «300 спартанцев», но «Рассвет», лишенный супергероев и мифологических отсылок, высвечивает две главные темы снайдеровского кино.

Во-первых, страх перед насильственным стиранием индивидуальности — именно поэтому героям Снайдера противостоят зомби («Рассвет мертвецов», «Армия мертвецов»), совы-фашисты («Легенды ночных стражей») и космические фашисты (дилогия «Мятежная Луна»). С этим же связан националистский пафос «300 спартанцев» и лоботомия в качестве главной угрозы героине Эмили Браунинг в «Запрещенном приеме». Во-вторых, идея того, что индивидуальности способны противостоять опасности, лишь преодолев противоречия и объединившись, — ровно этому и посвящена вся супергеройская трилогия«Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Снайдера. По этой же причине (и «Рассвет» тут не исключение) фильмы Снайдера, как правило, стремятся к расово и гендерно разнообразному кастингу.

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В приуроченном к выходу «Рассвета мертвецов» интервью Снайдер рассказывал, что фильм Ромеро вышел во времена, когда массовый консьюмеризм был относительно новым явлением, но к премьере ремейка мир слишком сильно погрузился в циничную коммерциализацию, чтобы идеи оригинального «Рассвета» кого‑то всерьез растормошили. Темы ремейка же, напротив, с каждым годом становятся только актуальнее на фоне мирового расцвета фундаментализма разных оттенков и сортов. По мнению Снайдера и Ганна, у нас есть лишь два варианта ответа на него — либо быть съеденными поодиночке, либо попытаться сплотиться с другими людьми. И пускай даже это не будет гарантией выживания — концовка фильма довольно неутешительна, — как говорит герой Винга Реймса в одной сцене, есть вещи пострашнее смерти.

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