Зомби-фундаменталисты и травма 9/11: как «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера стал классикой

Это провокационная аллюзия на грани с исламофобией и расизмом, и потому дальше в эту сторону фильм не идет. Источник страха в снайдеровском «Рассвете мертвецов» не радикальный исламизм сам по себе, а террористический фундаментализм как явление в целом. У зомби нет ни идеологии, ни требований, у них нет даже страха перед смертью (потому что они уже мертвы) — только желание убивать. Но в то же время фантастическая зомби-метафора не мешает «Рассвету мертвецов» жутко фиксировать знакомую параноидальную реальность, в которой пошатнулось всеобщее доверие. Или говоря словами одного из героев: «Есть опасность впустить сюда не тех людей. И тогда нам конец».