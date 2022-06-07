На прошлой неделе на «Нетфликсе» состоялась премьера посмертного стендап-спешела классика антиюмора Норма МакДональда. Комик записал выступление в собственном кабинете и умудрился выдать чуть ли не лучший свой материал. Рассказываем, в чем уникальность его чувства юмора и как он выгодно выделяется на фоне артистов-ровесников.

В своем жанре Норм МакДональд был артистом такого масштаба, который случается раз в несколько десятилетий. Пожалуй, мир альтернативной комедии не испытывал большей потери со времен смерти Энди Кауфмана. И тем чудеснее месяц назад прозвучала новость, что МакДональд перед одной из своих последних операций (комик боролся с раком около 10 лет) успел записать часовой стендап в собственном кабинете. И, несмотря на скромность быта и качества записи (МакДональд в нелепых мониторных наушниках обращается в объектив веб-камеры, как будто звонит зрителям по зуму), этот «спешел» оказался готов опубликовать «Нетфликс».

Что же такого альтернативного в творчестве этого комика? Ведь всю свою карьеру он заигрывал с мейнстримом: начинал в шоу Saturday Night Live, снимался в маленьких ролях в ряду комедий с Адамом Сэндлером и даже получил свой собственный (первый и последний) студийный кинопроект, имел названный в честь себя ситком и вполне понятный массам спешел на «Нетфликсе». Альтернативность Макдональда — в его упрямом отказе как‑либо адаптироваться под чувство юмора масс: он делал своим личным челленджем выступление с самыми непопулярными шутками на максимально широкую аудиторию. Его язык — архаика в духе прозы Марка Твена , его поп-культурные отсылки — забытые сериалы с канадского телевидения, увиденные в детстве.

Этому же челленджу, в частности, была посвящена легендарная рубрика «Шутки» из ток-шоу «Норм МакДональд Лайв», в которой гости и ведущие вслепую тянули карточки с самыми плоскими в мире приколами, которыми затем нужно было, несмотря ни на что, рассмешить окружающих. МакДональд никогда не адаптировал материал под аудиторию, никогда не волновался из‑за реакции зала, а потому даже его последний перформанс без живой аудитории смотрится просто идеально — это типичные нормовские шутки, произнесенные с идеальным таймингом. Хейтеры назовут такое творчество «антиюмором»Разновидность альтернативной комедии, где шутки настолько плоские, что снова становятся смешными., но если это юмор с приставкой «анти», то почему во время просмотра было так уморительно смешно?

Норм начинает со своего самого личного материала, подходящего (веб)камерной обстановке («Собака Гитлера», его прошлый спешел на «Нетфликсе», был настоящим шоу, а это скорее обкатка): признается в игорной зависимости ( Норм предпочитает «ходить в индейские казино, потому что это своего рода репарации» ) и делится страхом умереть в авиакатастрофе. Часть про фобию полетов быстро эволюционирует в сюрреалистический бородатый бит про каннибализм в Альпах, где Норм валяет дурака с энергичными отыгрышами, заставляющими светиться его несколько изможденное лицо. Пересказывать поток сознания комика бессмысленно: почти часовой длинный дубль прерывает лишь незапланированный телефонный звонок, да и тот по итогу смотрится частью единого перформанса. Все-таки подход Норма всегда включал в себя превращение случайностей, нелепостей, оговорок, откровенных неудач в полноценную ткань комедии; его цель — сделать смешно, но чтобы при этом зрители не понимали, как именно и почему эта комедия работает.

Заканчивается все сентиментальным рассказом про детство артиста и отношения с матерью; градус пафоса Норм понижает с помощью пошлого панчлайна-бомбы на тему груди престарелой мамы. После этого зрителей ждет получасовое ток-шоу с самыми известными друзьями комика (Дейвом Шаппеллом, Сэндлером, Леттерманом, Конаном и т. д.), каждый из которых продемонстрирует не уступающее нам всем непонимание метода гения. Возможно, этот пафосно-сентиментальный эпилог Норму и не понравился бы. Но скорее ему было бы плевать. Ведь он никогда не заботился о рамках и форматах, в которые обстоятельства загоняли его необузданное, неповторимое, ни на секунду не принадлежащее своему времени чувство юмора.