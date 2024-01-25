— Ваш дебютный фильм назывался «Девственницы-самоубийцы». Создается впечатление, что вам нравятся истории о молодых женщинах, у которых нет права голоса и которые застряли в патриархальной матрице. Словно за этим стоит скрытая правда, которую вы хотите подсветить. Есть ли лейтмотив, объединяющих героинь ваших картин?
— Да, связь определенно есть. Я много думала о том, каково было женщинам в те годы, и впечатлена Присциллой — ее тягой к жизни и попытками что‑то изменить. Женщинам тогда (имеются в виду в 1970-е годы. — Прим. ред.) было намного сложнее развестись, особенно со столь влиятельным мужчиной. Я обожаю истории о поиске идентичности и о том, как девушки становятся самими собой.
— Что вас особенно впечатлило в жизни Присциллы?
— Когда я прочитала ее автобиографическую книгу «Элвис и я», то была удивлена тому, как актуальны ее слова для меня самой. Как Присцилла рассказывала о своем взрослении, жизни в поместье Грейсленд с Элвисом. Меня зацепила личная, человеческая сторона всего этого.
— Присцилла была очень юной, когда начала встречаться с Элвисом, и потратила много лет на удовлетворения его требований. Вам хотелось показать все грани их романа — от жестоких моментов до искренней любви, которая была между ними?
— Я старалась вернуться к тому, как она видела их отношения сама. Это идеализированная романтическая история, но я сама мама и не могу не думать о том, что ей было всего 14 лет, когда они познакомились. Поэтому я хотела показать, как все было на самом деле, — чтобы зрители могли побыть на ее месте. А раскладывать произошедшее на хорошее и плохое мы уже будем потом. Но балансировать и правда было непросто: например, Присцилла рассказывала о давлении, которое испытывала, когда Элвис наряжал ее в платья.
— Вы написали сценарий сами. Отходили ли вы от реальной истории?
— Я писала по книге «Элвис и я». Пытаюсь понять, добавляла ли что‑то от себя… Разве только информацию, которую добыла из бесед с самой Присциллой. Я брала яркие моменты из книжки и редактировала так, чтобы с их помощью рассказать историю Присциллы за полтора часа. Еще я подогнала сюжет под Грейсленд: мне хотелось подробно показать, как Присцилла въехала в поместье и уехала из него навсегда.
— Пока вы писали сценарий, сложно ли было не сделать Элвиса главным героем?
— Я сосредоточилась на Присцилле. Элвис тоже есть в фильме, но он проявляется через нее — не существует отдельно, он часть их отношений. Для меня было важно не позволять ему главенствовать в сюжете и показать, что трудный характер Элвиса — последствия его работы.
— Как вы готовились к съемкам?
— Мне повезло: на ютубе много частных видео с четой Пресли, где видно, как они относились друг к другу. Можно проследить разные стороны их характеров. Много фотографий, по которым становится понятен их стиль. Мы много что изучали: машины, одежду и другие детали повседневной жизни того времени. Было занятно создавать этот мир с нуля.
— У вашего фильма был небольшой бюджет, а снимать такую картину безумно дорого. Как вы с этим справлялись?
— Мы сняли все сцены за тридцать дней. Было много моментов из жизни Присциллы, которые нужно было охватить. Большую часть локаций мы построили сами — это для меня было в новинку. Было весело! Такова магия кино: ты видишь, как части чего‑то большого собираются вместе. Меня всегда впечатляет это в кино: ты можешь заставить людей поверить в реальность происходящего. Например, построить стену и притвориться, что это больница (смеется).
— Это кино — не только реальная история, но и в некотором роде сказка. Может ли современная женщина соотнести себя с Присциллой? Какой месседж вы хотите передать поколению своих дочерей?
— Нам всегда есть чему поучиться у влиятельных женщин из прошлого. Легко потерять собственную идентичность за крупной фигурой рядом, поэтому важно делиться историями жизни других людей, чтобы увидеть, что даже твой близкий человек может стать тем, кто тебя контролирует.
— Элвиса играет Джейкоб Элорди. Нравится ли вам сериал «Эйфория», благодаря которому он стал звездой? Как проходил кастинг?
— Я смотрела всего пару серий. Просто я мама дочери-тинейджера, поэтому не могу заставить себя посмотреть этот сериал целиком. Один мой друг посоветовал Джейкоба на роль. Когда я познакомилась с ним, он оказался очень харизматичным, очаровательным и обладал всеми качествами, подходящими для Элвиса. Я была впечатлена его игрой: Джейкоб заставил меня забыть, что он на самом деле не Элвис. Я просто следовала за историей, он идеально подошел для своей роли. Он не изображал Элвиса — он стал им. И этого было достаточно, чтобы мы ему поверили.
— Мой кастинг-директор рассказал о ней — и я так рада, что встретила ее! Мне было важно найти актрису, которая бы выглядела на 14 и 28 лет одновременно. Когда мы познакомились, я подумала, что ей вполне может быть 15, — она способна сыграть любой возраст. Но ты до конца не понимаешь, правильный ли выбор сделал, пока не оказываешься с актером на съемочной площадке. Я была поражена, как много Кейли может передать просто одним лицом, безмолвно. Тебе остается только связать ее эмоциональное состояние с нужным сюжетным отрезком.
— Вы говорили, что ваши сценарии позволяют актерам импровизировать. Были ли в этом фильме импровизационные сцены?
— Да, актеры, которые играли друзей Элвиса, были артистами из комедийного театра Торонто. Это помогло. Я понятия не имею, как писать диалоги для мужской компании. А они постоянно придумывали забавные глупые шуточки и подкалывали друг друга — идеально конструировали атмосферу мира парней, частью которого Присцилла никогда не была.
— У ваших фильмов уникальная эстетика: вы можете быть деликатной, смелой и даже попсовой. Какая эстетика у этого кино? Учитывая, что Присцилла считается фэшн-иконой.
— Мне понравилось анализировать фотографии ее образов. Они с Элвисом подбирали луки под любой случай! Получился перевод книжного контента в визуальный — я наслаждалась этим процессом. Обожаю проекты, где могу потеряться в другом мире и времени, сделав картинку цепляющей для зрителей. Мне интересно рассказывать истории визуально — так кино обрастает атмосферой, которая сопровождает героев на их сюжетном пути.
— Важная часть картины — музыка, но в фильме почти нет песен Элвиса. Почему?
— Мы не получили разрешения от представителей Пресли на использование его песен, поэтому их там и нет. Я хотела задействовать лишь пару его композиций, но заранее знала, что с этим могут возникнут сложности. Помимо этого, мне было важно использовать музыку женщин-исполнительниц, особенно в финале. Поэтому я задумалась, какая музыка тех времен мне нравится: я обожаю женские группы вроде The Ronettes. В книге Присцилла упоминает некоторые песни, в том числе те, которые играли в момент их знакомства. Мы взяли несколько таких композиций и смастерили саундтрек фильма из того, что подходило героине.
— В самом конце играет песня Долли Партон. Должны ли зрители связать жизненную историю Долли с судьбой Присциллы?
— У этой песни есть история: Долли не согласилась продавать ее Элвису, и я помнила об этом, когда выбрала именно этот трек.
— Это ваш третий совместный фильм с оператором Филиппом Ле Суром. Каково было с ним работать? Мне кажется, ваш режиссерский стиль и его уникальное видение — идеальный творческий союз.
— Я обожаю его: он потрясающий, очень чувственный, действительно беспокоится об эмоциях персонажа и о том, как мы планируем показать их через объектив камеры. Это помогло мне найти подходящий визуальный язык. Особенно интересно было продумывать сцену с употреблением ЛСД (в российской прокатной версии этого эпизода нет. — Прим. ред.). Мы думали: «Как мы будем это снимать?» Но нашли способ. Филипп — лучший партнер для таких случаев.