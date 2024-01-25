— Я старалась вернуться к тому, как она видела их отношения сама. Это идеализированная романтическая история, но я сама мама и не могу не думать о том, что ей было всего 14 лет, когда они познакомились. Поэтому я хотела показать, как все было на самом деле, — чтобы зрители могли побыть на ее месте. А раскладывать произошедшее на хорошее и плохое мы уже будем потом. Но балансировать и правда было непросто: например, Присцилла рассказывала о давлении, которое испытывала, когда Элвис наряжал ее в платья.