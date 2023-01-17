«Глаза кино». Памяти Инны Чуриковой

Вообще, в пору «горения на костре» ей пару раз довелось слезть с пьедестала, перестать читать стих с табуретки и уйти в подыгрыш, где она так выгодно умела распорядиться своим взглядом, чтобы понукать мужчину разрешить себе счастье. В том числе у Панфилова, в «Теме», в роли провинциальной библотекарши, чье обожание станет поворотным пунктом в преодолении кризиса главным героем, видным столичным писателем (Михаил Ульянов). Но по иронии именно эта лента, завершенная в 1979 году, показана не была — арестована до перестройки. А вот жену Мюнхгаузена, своими требовательными криками «Карл!» призывающую к порядку мужа-фантазера, когда тот уже нацелился сломать себе шею, мы увидели — но и советские войска были уже в Афганистане, и после разрядки 1970-х общество уже успело ощутить гнет нового напряжения. В «Военно-полевом романе» несдерживаемая ничем Чурикова вываливает на зрителя все свои шестидесятнические наработки, актерские хохмы, гримасы, ужимки, как вываливает посреди лета ребенок перед полюбившимся ему гостем тщательно упакованные и запрятанные родителями на антресоли коробки с новогодними елочными игрушками. В ход идут чалмы и халаты, фокусы и песни, и все эмоции — на лице, ничего не в подтексте, ничего не обтесано. Отбирают мужа — так раскиснуть, как в пять лет во дворе, когда большие мальчишки отняли велосипед, возвращают — так запыхтеть от радости, как закипающий чайник, свистком зовущий семью к завтраку.