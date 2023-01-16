Кино смотрят глазами. Кино смотрит на нас глазами Инны Чуриковой. Огромными, требующими — нет, не стать лучше, а просто разрешить себе быть счастливыми. Поэтому мои любимые у нее роли — где она ведет вторую скрипку, чтобы иметь возможность такими глазами подталкивать к счастью главного персонажа. Поэтому из панфиловских любимым таким фильмом будет «Тема», а из лент других режиссеров — «Военно-полевой роман»: не случайно именно за эту второплановую роль Чурикова взяла свой самый знатный международный трофей — «Серебряного медведя» как лучшей актрисе Берлинского фестиваля 1984 года. Не случайно и то, что разделила она его тогда именно с Моникой Витти — тоже музой крупного режиссера, тоже дивой авторского кино, но в первую голову неподражаемой клоунессой. Ибо любой ригидный выстроенный авторский киномир обе умели, не нарушая замысла, очеловечить, как очеловечивает женщина жилище холостяка, наполняя его цветочными горшками и пестрыми подушками. Как очеловечила в «Курьере» Чурикова электронный космический хит группы «Земляне» «Трава у дома», превратив в голосистую застольную бабью песню.