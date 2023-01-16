Первый главный редактор Vogue Russia, журналист, публицист, креативный консультант
Нежная, откровенная девочка.
Кто не хотел побыть такой смешной Марфушей со свекольными щеками?
Крошечный эпизод разбитной танцовщицы Жози держит полфильма.
Гомерическая тетя и мать всех Кроликовых.
Лучшая жена барона.
Великолепная генеральша Епанчина.
Старица пронзительная.
Кинокритик («Искусство кино»)
Актерское простодушие, лишь иногда оборачивающееся мастеровитостью. Острые подробности, не враждебные цельному рисунку роли. Героическое преображение внешних данных.
Кинокритик
Кино смотрят глазами. Кино смотрит на нас глазами Инны Чуриковой. Огромными, требующими — нет, не стать лучше, а просто разрешить себе быть счастливыми. Поэтому мои любимые у нее роли — где она ведет вторую скрипку, чтобы иметь возможность такими глазами подталкивать к счастью главного персонажа. Поэтому из панфиловских любимым таким фильмом будет «Тема», а из лент других режиссеров — «Военно-полевой роман»: не случайно именно за эту второплановую роль Чурикова взяла свой самый знатный международный трофей — «Серебряного медведя» как лучшей актрисе Берлинского фестиваля 1984 года. Не случайно и то, что разделила она его тогда именно с Моникой Витти — тоже музой крупного режиссера, тоже дивой авторского кино, но в первую голову неподражаемой клоунессой. Ибо любой ригидный выстроенный авторский киномир обе умели, не нарушая замысла, очеловечить, как очеловечивает женщина жилище холостяка, наполняя его цветочными горшками и пестрыми подушками. Как очеловечила в «Курьере» Чурикова электронный космический хит группы «Земляне» «Трава у дома», превратив в голосистую застольную бабью песню.
Кинокритик и куратор
В 2014 году в маленьком городке Соданкюля, находящемся за Полярным кругом, проходил созданный братьями Каурисмяки и историком кино Петером фон Багом фестиваль Midnight Sun Film Festival. Петер был тяжело болен и знал, что этот фестиваль станет для него последним. Главным событием фестиваля он на прощание объявил ретроспективу Глеба Панфилова. Увы, из‑за болезни Инны Михайловны Чуриковой они в последний момент не доехали, но я помню и сейчас, каким подлинно значимым впечатлением были эти показы, куда приходили Каурисмяки, Оливье Ассайяс и Аличе Рорвахер, а потом «ночами» полярного дня (солнце не заходит вообще) все обсуждали фильмы, которые остаются вечно живыми и всегда новыми. Мне кажется, что по аналогии с Абдрашитовым и Миндадзе можно назвать тандем Панфилова и Чуриковой редким примером соавторства. Но и любой фильм другого режиссера обязателен к просмотру, если там играла, даже пусть и небольшую роль, Инна Михайловна.
Кинокритик («Афиша Daily» и afisha.ru)
Впервые Инну Чурикову я увидел (точнее, услышал) в анимационный экранизации «Кошки, которая гуляла по себе» Редьярда Киплинга, где она озвучивала Кошку, поэтому с детства у меня эта великая актриса ассоциируется со сказками. Поэтому и топ любимых фильмов с ней пусть будет сказочным.