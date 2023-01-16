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«Начало» и конец: вспоминаем Инну Чурикову — великую актрису, которой не стало

Евгений Ткачев
Сегодня в 12:15
Ушла из жизни Инна Чурикова — звезда «Начала» Глеба Панфилова и массы других прекрасных фильмов. В память о ней «Афиша Daily» попросила журналистов и кинокритиков написать несколько слов об актрисе и назвать любимые картины с ее участием.
Алена Долецкая

Первый главный редактор Vogue Russia, журналист, публицист, креативный консультант

Инна Чурикова настолько великая и разносторонняя актриса, что выбрать любимые почти невозможно.

«Начало» (1970), реж. Глеб Панфилов

Нежная, откровенная девочка.

«Морозко» (1964), реж. Александр Роу

Кто не хотел побыть такой смешной Марфушей со свекольными щеками?

«Неуловимые мстители» (1966), реж. Эдмонд Кеосаян

Крошечный эпизод разбитной танцовщицы Жози держит полфильма.

«Ширли-мырли» (1995), реж. Владимир Меньшов

Гомерическая тетя и мать всех Кроликовых.

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979), реж. Марк Захаров

Лучшая жена барона.

«Идиот» (2003), реж. Владимир Бортко

Великолепная генеральша Епанчина.

«Иван Денисович» (2021), реж. Глеб Панфилов

Старица пронзительная.

Зара Абдуллаева

Кинокритик («Искусство кино»)

Актерское простодушие, лишь иногда оборачивающееся мастеровитостью. Острые подробности, не враждебные цельному рисунку роли. Героическое преображение внешних данных.

«В огне брода нет» (1967), реж. Глеб Панфилов
«Прошу слова» (1975), реж. Глеб Панфилов
Гертруда в «Гамлете», постановка Глеба Панфилова в театре «Ленком» (1986)
Комиссар в «Оптимистической трагедии», постановка Марка Захарова в театре «Ленком» (1983)
«Страна ОЗ» (2015), реж. Василий Сигарев
Алексей Васильев

Кинокритик

Кино смотрят глазами. Кино смотрит на нас глазами Инны Чуриковой. Огромными, требующими — нет, не стать лучше, а просто разрешить себе быть счастливыми. Поэтому мои любимые у нее роли — где она ведет вторую скрипку, чтобы иметь возможность такими глазами подталкивать к счастью главного персонажа. Поэтому из панфиловских любимым таким фильмом будет «Тема», а из лент других режиссеров — «Военно-полевой роман»: не случайно именно за эту второплановую роль Чурикова взяла свой самый знатный международный трофей — «Серебряного медведя» как лучшей актрисе Берлинского фестиваля 1984 года. Не случайно и то, что разделила она его тогда именно с Моникой Витти — тоже музой крупного режиссера, тоже дивой авторского кино, но в первую голову неподражаемой клоунессой. Ибо любой ригидный выстроенный авторский киномир обе умели, не нарушая замысла, очеловечить, как очеловечивает женщина жилище холостяка, наполняя его цветочными горшками и пестрыми подушками. Как очеловечила в «Курьере» Чурикова электронный космический хит группы «Земляне» «Трава у дома», превратив в голосистую застольную бабью песню.

«Я шагаю по Москве» (1963), реж. Георгий Данелия
«Тема» (1979), реж. Глеб Панфилов
«Военно-полевой роман» (1983), реж. Петр Тодоровский
«Курьер» (1986), реж. Карен Шахназаров
«Курочка Ряба» (1994), реж. Андрей Кончаловский
Борис Нелепо

Кинокритик и куратор

В 2014 году в маленьком городке Соданкюля, находящемся за Полярным кругом, проходил созданный братьями Каурисмяки и историком кино Петером фон Багом фестиваль Midnight Sun Film Festival. Петер был тяжело болен и знал, что этот фестиваль станет для него последним. Главным событием фестиваля он на прощание объявил ретроспективу Глеба Панфилова. Увы, из‑за болезни Инны Михайловны Чуриковой они в последний момент не доехали, но я помню и сейчас, каким подлинно значимым впечатлением были эти показы, куда приходили Каурисмяки, Оливье Ассайяс и Аличе Рорвахер, а потом «ночами» полярного дня (солнце не заходит вообще) все обсуждали фильмы, которые остаются вечно живыми и всегда новыми. Мне кажется, что по аналогии с Абдрашитовым и Миндадзе можно назвать тандем Панфилова и Чуриковой редким примером соавторства. Но и любой фильм другого режиссера обязателен к просмотру, если там играла, даже пусть и небольшую роль, Инна Михайловна.

«Прошу слова» (1975), реж. Глеб Панфилов
«Начало» (1970), реж. Глеб Панфилов
«Васса» (1982), реж. Глеб Панфилов
«Курочка Ряба» (1994), реж. Андрей Кончаловский
«Страна ОЗ» (2015), реж. Василий Сигарев
Евгений Ткачев

Кинокритик («Афиша Daily» и afisha.ru)

Впервые Инну Чурикову я увидел (точнее, услышал) в анимационный экранизации «Кошки, которая гуляла по себе» Редьярда Киплинга, где она озвучивала Кошку, поэтому с детства у меня эта великая актриса ассоциируется со сказками. Поэтому и топ любимых фильмов с ней пусть будет сказочным.

«Морозко» (1964), реж. Александр Роу
«Тот самый Мюнхгаузен» (1979), реж. Марк Захаров
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (1988), реж. Идея Гаранина
«Страна ОЗ» (2015), реж. Василий Сигарев
«Самый лучший день» (2015), реж. Жора Крыжовников
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