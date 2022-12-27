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Фильмы-катастрофы

6 эпохальных фильмов-катастроф: насколько они правдободобны?

Евгений Ткачев
Сегодня в 14:00
Этот непростой год начался с «Падения Луны» Роланда Эммериха, так что неудивительно, что он заканчивается метеоритным дождем в отечественной «Мире». К этой премьере «Афиша Daily» составила список примечательных фильмов-катастроф и выяснила, насколько они достоверны.

«Армагеддон» (1998), реж. Майкл Бэй

«Armageddon»

Фильм

Хьюстон, у нас проблема: на Землю движется огромный, размером со штат Техас, астероид, и если бурильщик Гарри Стэмпер (Брюс Уиллис) ничего не сделает, миру в привычном его понимании придет конец. «Армагеддон» — квинтэссенция творческого метода Майкла Бэя (и просто один из лучших его фильмов), пересматривать который — все равно что листать старый фотоальбом, в котором есть совсем ударные кадры: космонавт Лев Андропов (Петер Стормаре) в шапке-ушанке и в футболке с надписью СССР, герой Стива Бушеми, оседлавший водородную бомбу, чтобы «почувствовать мощь между ногами», трогательная Лив Тайлер, плачущая перед гаснущим экраном, на котором только что была героическая физиономия Уиллиса, и сам Уиллис в белоснежной маечке на фоне пролетающей перед его глазами жизни, после того как он взорвал астероид.

Прокат

После финансового успеха «Скалы» Майкл Бэй и его продюсер Джерри Брукхаймер приготовили ответ «Дню независимости» Роланда Эммериха, который на тот момент собрал все деньги мира. Бюджет «Армагеддона» составил $140 млн (то есть в два раза больше, чем у «Дня»). Картина не подвела: в мировом прокате она собрала свыше $500 млн и сделала Бэя самым молодым в мире режиссером, суммарные сборы фильмов которого в тот период составили более миллиарда долларов.

На самом деле

Изначально авторы фильма советовались с НАСА, но потом, когда ответы экспертов космического агентства перестали их устраивать, решили все сделать по-своему. Как итог: 168 глупостей, насчитанных специалистами по космосу и бурению. Одна из главных — попытка взорвать астероид несуществующей формы, чтобы он раскололся на две части и пролетел в безопасной близости от Земли. Чтобы расколоть такой большой объект, мощность взрыва должна многократно превышать силу всех зарядов, имеющихся в распоряжении России, США и всех остальных ядерных держав планеты. На даже если бы астероид был взорван, он все равно не раскололся бы на две идеальные половинки, а превратился в миллион обломков разного размера, ущерб от которых, не исключено, был бы еще больше. Неудивительно, что ученые громко объявили «Армагеддон» нереалистичным фильмом в отличие от чуть более правдоподобного «Столкновения с бездной».

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«Земное ядро: Прыжок в преисподнюю» (2003), реж. Джон Эмиел

«The Core»

Фильм

Сначала погибли люди, носящие кардиостимуляторы. Затем голуби на Трафальгарской площади сошли с ума. Дальше — больше: мир просто начал разваливаться. Как выяснилось, «внутренний Армагеддон» случился из‑за того, что американские военные, испытывая сейсмическое оружие, случайно остановили вращение земных недр, и планете теперь грозит уничтожение от солнечного излучения. Правительство США собирает группу специалистов из разных отраслей (Аарон Экхарт, Хилари Суонк, Стэнли Туччи, Чеки Карио, Брюс Гринвуд, Делрой Линдо — нехилый состав), чтобы те на сверхскоростном корабле совершили бросок в преисподнюю, разместили в толще магмы ядерный заряд мощностью в тысячу мегатонн, после взрыва которого Земля — в теории — снова начнет вращаться.

Прокат

Плохие отзывы на фильм (всего лишь 39 процентов положительных откликов на Rotten Tomatoes) соседствуют с неутешительными финансовыми сборами. «Земное ядро» провалилось в прокате — в точности как его персонажи в толщу планеты.

На самом деле

По количеству нелепостей фильм Джона Эмиела превзошел «Армагеддон». Размагничивание поля земного ядра с помощью сейсмического оружия — конечно, бред. Но еще мощнее звучит заявление о том, что электромагнитное поле Земли — единственная защита от солнечной радиации. Ее роль незначительна по сравнению с атмосферой, которая спасает нас от космических излучений. Устройство внутриземного корабля «Вергилий», на носу которого установлена прожигающая все лазерная установка, тоже не выдерживает всякой критики, равно как и псевдонаучные диалоги персонажей в картине. Так что на вопрос «Ты точно ученый?», который героиня Хилари Суонк задает Аарону Экхарту, ответ один: нет.

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«Вулкан» (1997), реж. Мик Джексон

«Volcano»

Фильм

Лос-Анджелес сотрясает землетрясение. По канализации начинает течь лава, друг за другом следуют извержения, уносящие жизни людей. Майк Роарк (Томми Ли Джонс) — глава департамента города по предотвращению чрезвычайных ситуаций вместе с геологом Эмми Барнс (Энн Хеч), раньше всех сообразившей, что всему виной — проснувшийся вулкан, всячески стараются предотвратить набирающую обороты трагедию. «Вулкан» Мика Джексона («Телохранитель»), несмотря на разрушительный размах, — довольно камерная история о людях, которым приходится принимать быстрые решения, ведь у них земля горит под ногами. Тем не менее, Томми Ли Джонс даже в таких экстремальных условиях умеет сохранить каменное лицо.

Прокат

Фильм фактически провалился в прокате. Равно как и вышедший чуть раньше него «Пик Данте».

На самом деле

«Терпеть не могу фильмы-катастрофы. Извержение вулкана в Лос-Анджелесе — это же нонсенс», — говорил в интервью вулканолог и профессор Университета Аляски Фэйрбэнкс Джон Эчелбергер. Дело в том, что обычно вулканы просыпаются в тех местах, где есть стык двух тектонических плит, — так лава находит выход наружу. Лос-Анджелес же стоит на толстой монолитной плите, там подобная история исключена. Впрочем, создатели фильма, кажется, это и сами понимали, поэтому Роарк вначале не может поверить в то, что в Городе ангелов пробудилось плюющееся лавой нечто.

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«Невозможное» (2012), реж. Х.А.Байона

«Lo imposible»

Фильм

Семейная пара (Юэн МакГрегор и Наоми Уоттс снова вместе после «Останься») с тремя сыновьями прилетает в Таиланд в канун Рождества. Но отдохнуть у них не получится. Огромная волна цунами смоет их вместе с прибрежным отелем, и начнется борьба за выживание. Фильм основан на реальных событиях, случившихся в 2004 году с семьей врача Марии Белон Альварес. Испанский режиссер Хуан Антонио Байона до этого нагнал на зрителей страха своим виртуозным «Приютом». В «Невозможном» он призвал на помощь стихию.

Прокат

У фильма были уверенные сборы. Особенно тепло эту историю приняли у себя на родине испанцы, где она стала локальным хитом.

На самом деле

Создатели картины постарались сделать ее максимально правдоподобной. Они отсмотрели различные документальные материалы, посвященные бедствию (не исключено, что и этот фильм), а для разрушения использовали полноразмерные декорации, миниатюры и настоящую воду, грязный вид которой придала безопасная для здоровья краска и цветокоррекция. В качестве консультанта Байона привлек к работе над лентой Марию Альварес, которая в подробностях рассказала Наоми Уоттс о том, что пришлось пережить ее семье. После премьеры другие пережившие трагедию с цунами очевидцы говорили, что «Невозможное» воспроизводит те события довольно точно.

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«Метро» (2013), реж. Антон Мегердичев

Фильм

В результате проседания грунта в тоннеле метро и халатности дежурного по станции, не внявшего тревогам обходчика Сергеича, воды Москвы-реки вот-вот затопят Кольцевую линию, разрушив город. Расхваленный отечественный фильм-катастрофа с хорошим актерским составом, в котором многие захотели увидеть новый «Экипаж».

Прокат

«Метро» вошло в топ-10 самых кассовых российских фильмов за 2013 год. Его сборы в стране составили 12,1 миллиона долларов.

На самом деле

Экранизируя книгу Дмитрия Сафронова, режиссер Антон Мегердичев («Бой с тенью-2: Реванш», «Темный мир») был вынужден снимать в самарском метрополитене (московское ответило отказом). Для съемок также были построены тоннель в натуральную величину, его макеты и макеты вагонов поезда. А в специальном съемочном бассейне возведен подземный бункер. Фильм получился зрелищным, но не совсем правдоподобным. Так, сотрудники московского метрополитена насчитали в картине 30 неточностей. Например, даже если бы метро затопило, вагоны не смогли бы так свободно плавать — их масса слишком велика. Тоннели подземки сделаны не из бетона, а из прочного чугуна. В вагонах (в частности, для чрезвычайных ситуаций) установлены камеры видеонаблюдения. Ну и главное — подземка и столичные реки не имеют никакого соприкосновения.

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«2012» (2009), реж. Ролланд Эммерих

«2012»

Фильм

«2012» — высшая точка разрушителя крупных форм Роланда Эммериха, к которой он шел, разминаясь на «Дне независимости», «Годзилле», «Послезавтра» и других лентах. Свой фильм-катастрофу он приурочил к как бы эсхатологической дате у майя: окончанию 13 бактуна. В центре истории — пара в разводе (Джон Кьюсак и Аманда Пит), которая вместе со своими детьми пытается спастись, в то время как планета с огоньком катится в тартарары. Примечательно тут еще то, что у режиссеров эффектных разрушений в грохочущих блокбастерах свои представления о гуманизме: в «Армагеддоне» Эмпайр-стейт-билдинг рухнул, зато спаслась собачка. В «2012» старый мир разрушен до основания, зато маленькая дочка героя Джона Кьюсака перестала писаться в штаны.

Прокат

Фильм показал внушительные кассовые сборы, собрав около $800 млн. Особенно он понравился китайцам, которые активно проголосовали за него юанем. Что, впрочем, неудивительно, ведь в «2012» Поднебесная выведена союзником США и вообще великой нацией.

На самом деле

Картина Роланда Эммериха заняла первое место в десятке самых недостоверных фантастических фильмов по версии NASA. По ее концепции конец света наступает из‑за того, что нейтрино, исходящие от Солнца, «мутировали» и разогрели земное ядро. Создатели не учли того, что нейтрино — нейтральные частицы и почти не взаимодействуют с материей. Но это далеко не все: корабль в открытом море уничтожает волна цунами (и неважно, что там оно не представляет собой той угрозы, что на берегу). Во время бегства из зоны бедствия самолет с главными героями невредимым вылетает из облака пирокластического потока (то есть из нагретого почти до 800 градусов по Цельсию газа). А другой летательный аппарат при крушении высекает искры о снег. Что тут скажешь? На свете много есть чудес, которые не снились даже нашим мудрецам.

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Этот материал впервые был опубликован на сайте «Афиша Воздух» 7 августа 2014 года.

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