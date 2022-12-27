6 эпохальных фильмов-катастроф: насколько они правдободобны?

Изначально авторы фильма советовались с НАСА, но потом, когда ответы экспертов космического агентства перестали их устраивать, решили все сделать по-своему. Как итог: 168 глупостей, насчитанных специалистами по космосу и бурению. Одна из главных — попытка взорвать астероид несуществующей формы, чтобы он раскололся на две части и пролетел в безопасной близости от Земли. Чтобы расколоть такой большой объект, мощность взрыва должна многократно превышать силу всех зарядов, имеющихся в распоряжении России, США и всех остальных ядерных держав планеты. На даже если бы астероид был взорван, он все равно не раскололся бы на две идеальные половинки, а превратился в миллион обломков разного размера, ущерб от которых, не исключено, был бы еще больше. Неудивительно, что ученые громко объявили «Армагеддон» нереалистичным фильмом в отличие от чуть более правдоподобного «Столкновения с бездной».