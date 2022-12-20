Не надо лить воду. Чем может не понравиться новый «Аватар»

Осторожно, в статье есть спойлеры, касающиеся основного сюжета.
Первые сомнения в том, что с фильмом что‑то не так, закрадываются в момент представления злодея. Это давно знакомый зрителю полковник Куоритч, погибший в финале первого «Аватара», но реанимированный для второй части. Такое «восстановление Звезды Смерти» чуть ли не официально считается слабейшим из всех возможных сценарных ходов, когда для сиквела авторы не находят ничего лучше, кроме как костыльно оживить умершего врага, обесценив тем самым победы предыдущей серии.
Но Джеймс Кэмерон давно научился обходить такие трудности. В «Терминаторе-2» злодей возвращался в роли героя, в «Чужих» предатель-андроид оказывался порядочнее людей. Часто самые простые решения оказываются самыми эффективными — но не в этот раз.
У нового «Аватара» две больших проблемы.
Первая: в кадре мельтешит слишком много персонажей, так что непонятноБуквально непонятно: они все синие. Фигурально тоже непонятно: и старым, и новым героям уделено примерно равное количество экранного времени., кто из них главный герой.
От этого страдает драматургия (взрослые герои в духе многодетной мамы-обезьянки из советского мультфильма всю дорогу носятся за разбежавшимися отпрысками). Кроме того, выбрав структуру семейной эпопеи, Кэмерон угодил на территорию современных сериалов, где за последние десять лет довели до совершенства сценарные механизмы, а планка качества улетела в небеса благодаря свирепой конкуренции. Для сериала «Путь воды» — слишком короткий (всего три часа), для полного метра — слишком длинный (целых три часа!). В итоге возня многочисленных синих сородичей быстро утомляет, история кажется тяжеловесной, а способ подачи — устаревшим.
Вторая проблема более фундаментальная.
Ее особенно легко выделить на примере финальной драки. В первом «Аватаре» героиня верхом на тропическом лютоволкеPandorian Viperwolf. сражалась против облаченного в экзоскелет полковника Куоритча — тот, когда кончились патроны, выхватил исполинских размеров нож. В «Пути воды» тоже есть драка на ножах: два абсолютно одинаковых синих мужчины колют ими друг друга в темном трюме тонущего корабля. На фоне прежней схватки это вполне ощутимый, однозначный шаг назад.
И так во всем.
Даже пресловутый масштаб не вырос, а скукожился. В первом фильме была отсылающая к «Навсикае из Долины ветров» сцена, в которой вся неукротимая планета восставала против земных захватчиков. В сиквеле ее обесценили: оказывается, это были звери и птицы одного отдельно взятого леса, а теперь вот будут рыбы из отдельного водоема (вернее, ровно один мстительный кит).
Вместо битвы за всю Пандору — стычка за конкретный атолл, вместо противоречивого героя-предателя — мудрый (скучный) отец семейства, вместо первой влюбленности — унылый семейный быт.
В «Чужих» была простая формула: «Чужого» умножили на десять. Здесь на десять зачем‑то разделили, в духе видеоигровых DLCНебольшое дополнение, зачастую бесплатное. заменив сеттинг с лесного на морской.
«Аватар-2» — это тот же «Аватар», только разведенный водой.