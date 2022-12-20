Не надо лить воду. Чем может не понравиться новый «Аватар»

Первые сомнения в том, что с фильмом что‑то не так, закрадываются в момент представления злодея. Это давно знакомый зрителю полковник Куоритч, погибший в финале первого «Аватара», но реанимированный для второй части. Такое «восстановление Звезды Смерти » чуть ли не официально считается слабейшим из всех возможных сценарных ходов, когда для сиквела авторы не находят ничего лучше, кроме как костыльно оживить умершего врага, обесценив тем самым победы предыдущей серии.