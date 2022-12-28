Нагадали: как узнать будущее с помощью кино (показываем на коубах!)

Для начала стоит найти достойного специалиста
«Сердце ангела» (1987)
Постарайтесь не нарваться на шарлатана, а то он отправит искать ваш любимый велосипед через всю страну
«Большое приключение Пи-Ви» (1985)
Можно попробовать обратиться к пожилым эксцентричным соседкам, только имейте в виду, что их мнения могут кардинально разойтись
«Коралина в стране кошмаров» (2009)
Можно пойти к вашей полусумасшедшей двоюродной прабабке, но ее методы могут показаться слегка не эстетичными…
«Робин Гуд: Принц воров» (1991)
…да и темперамент у бабули может оказаться тот еще!
«Робин Гуд: Принц воров» (1991)
Еще есть вариант отправиться на другой конец света (например, на Бали), но там вам могут нагадать совсем не то, что вам хотелось
«Ешь, молись, люби» (2010)
Некоторым везет — и они попадают к суперспециалистам (но их цена может быть слишком высока)
«Лабиринт» (1986)
Только учтите, что все это не точно…
«Сенсация» (2006)
В крайнем случае можно овладеть искусством гадания самому, только имейте в виду, что занятие это ужасно нервное…
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
…и дико скучное
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
К тому же гадание — не для всех
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
Добившись успехов на этом непростом поприще, можно открыть свой собственный семейный бизнес (под псевдонимом Мадам Козлова) и помогать всяким медведям в беде
«Приключения Паддингтона-2» (2017)
Овладев искусством гадания, можно использовать его с выгодой: например, узнать, когда местному королю предстоит долгая дорога… ну, вы поняли
«Бременские музыканты» (1969)
Главное — не напороться на специалиста покруче, чем вы сами, да еще и маньяка…
«Секретные материалы», сезон 3, эпизод 4, «Последний отдых Клайда Бракмана» (1995)
…или вообще какого‑нибудь умника
«Шерлок Холмс: Игра теней» (2011)