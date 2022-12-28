Нагадали: как узнать будущее с помощью кино (показываем на коубах!)

Людям непременно надо знать, что их ждет в будущем. Благодаря этому появилось гадание. Но как правильно гадать? «Афиша Daily» решила разобраться в этом вопросе. Что выбрать: хрустальный шар или карты Таро? Поход к хироманту или ясновидцу? Что обо всем этом думает Дэвид Боуи? А Вуди Аллен? И при чем здесь медвежонок Паддингтон?