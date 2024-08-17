Как выжить, если ты Чужой: лайфхаки к премьере «Ромула»

К выходу фильма «Чужой: Ромул» мы решили посмотреть на мир глазами ксеноморфов. «Афиша Daily» составила краткую инструкцию по выживанию для всех Чужих.

Этот материал впервые был опубликован 20 мая 2017 года на «Афиша Daily».

Не пытайтесь, никогда не пытайтесь установить контакт с людьми

Если вы получили приглашение на ужин от homo sapiens, знайте, что им может не понравиться ваш внешний вид. Сначала они будут тыкать в вас пальцем, а потом — забавы ради — устроят охоту. С огнеметом!

Тщательно выбирайте место для общежития

Выбор наиболее комфортабельных апартаментов для коммуны самое важное для безопасного роста популяции. Ни в коем случае не селитесь рядом с кораблем белокожих великанов-инженеров — даже если он имеет вид аппетитного бублика.

Поэтому гораздо лучше и продуктивнее заселять отдаленные миры, а то, не ровен час, люди решать колонизировать ваш родной планетоид — и тогда начнется настоящая борьба за выживание. Человечество вышлет взвод агрессивно настроенных космических морпехов с разрывными пулями, после чего попробуй докажи, что вы населили LV-426 первыми.

Берегите Королеву — мать вашу

Особенную ценность для популяции представляет Королева. Трутней много, а Королева — одна. Она единственный продолжатель вашего рода, посему держите ее подальше от управляемого робота-погрузчика, звездолетов и других опасных изобретений цивилизации.

Держитесь подальше от компании «Вейланд-Ютани»

Эта ушлая земная корпорация знает, как вы прекрасны, поэтому захочет использовать ваш вид в качестве совершенного биологического оружия в своих корыстных целях. Для переговоров она пришлет корпоративного чиновника. Ему нечего вам предложить.

Оказавшись среди заключенных с лишней Y-хромосомой, не притворяйтесь милым щеночком — не поможет

Зарубите у себя на второй челюсти: на планете Фиорина-161 вас обязательно захотят утопить в свинце, даже если вы имеете вид упитанного и добродушного барбоса — скорее всего, это связано с тем, что местные зэки просто не любят песиков и — особенно — ксенопесиков.

Ни в коем случае не контактируйте с этой женщиной (и другими девушками с короткой стрижкой)!

Наибольшую опасность для популяции Чужих представляет унтер-офицер Эллен Рипли. Это она только с виду производит благоприятное впечатление — на самом деле, это крайне коварная особа. При первой же встрече с ксеноморфом она выкинула его в космос — а он всего-то хотел подружиться с корабельным котиком. Впоследствии Рипли устроила настоящий геноцид Чужих на планетоиде LV-426, где жила работящая многодетная мать со своим потомством. Ну а события на военно-исследовательской станции «Аурига» еще нескольких поколений ксеноморфов будут вспоминать с содроганием.

Клонированная Рипли и после смерти не обрела покой: она не только снова расправилась с Чужими и их Королевой, но и убила человекоподобного ксеноморфа, который всего-то и хотел, что немного тепла и любви.

Не доверяйте безумным ученым (и используйте кислоту)

Военно-исследовательская станция «Аурига» известна тем, что занимается искусственным выращиванием Чужих, а затем их использованием в рабских целях. Остерегайтесь ученых, а если вы все-таки оказались в их лапах, бегите из камеры, используя кислоту, которая содержится в вашей крови.

Помимо людей опасайтесь Хищников!

Так уж повелось, что Хищники с незапамятных времен охотятся на Чужих. На Земле они особенно любят устраивать сафари в древней пирамиде — так что в сезон охоты воздержитесь от горящих туров на остров Буве. Американский пригород тоже не самое безопасное место для популяции: если до вас не доберется Хищник, то доберется правительство, которое, чтобы зачистить территорию, устроит небольшой ядерный взрыв.

Не вступайте в смешанные браки с Хищниками

Судьба матери-одиночки Предалиена (Хищжого или, если угодно, Чужника) незавидна. Улей, так или иначе, придется создавать самой, а к гибридам у общественности еще более негативное отношение — даже более негативное, чем к самим Чужим.

Поздравляем, вы выжили. Чем заняться?

Если вам удалось пройти через все круги человеческого и хищнического ада, то лучше всего подыскать себе какую‑нибудь работу. Какую? Ответ на этот вопрос дает великий комедиограф Мел Брукс в «Космических яйцах». Лучше всего устроиться в варьете — там любят Чужих и вообще не таких, как все.