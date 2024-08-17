Как выжить, если ты Чужой: лайфхаки к премьере «Ромула»

Этот материал впервые был опубликован 20 мая 2017 года на «Афиша Daily».
Не пытайтесь, никогда не пытайтесь установить контакт с людьми
Если вы получили приглашение на ужин от homo sapiens, знайте, что им может не понравиться ваш внешний вид. Сначала они будут тыкать в вас пальцем, а потом — забавы ради — устроят охоту. С огнеметом!
Тщательно выбирайте место для общежития
Выбор наиболее комфортабельных апартаментов для коммуны самое важное для безопасного роста популяции. Ни в коем случае не селитесь рядом с кораблем белокожих великанов-инженеров — даже если он имеет вид аппетитного бублика.
Поэтому гораздо лучше и продуктивнее заселять отдаленные миры, а то, не ровен час, люди решать колонизировать ваш родной планетоид — и тогда начнется настоящая борьба за выживание. Человечество вышлет взвод агрессивно настроенных космических морпехов с разрывными пулями, после чего попробуй докажи, что вы населили LV-426 первыми.
Берегите Королеву — мать вашу
Особенную ценность для популяции представляет Королева. Трутней много, а Королева — одна. Она единственный продолжатель вашего рода, посему держите ее подальше от управляемого робота-погрузчика, звездолетов и других опасных изобретений цивилизации.
Держитесь подальше от компании «Вейланд-Ютани»
Эта ушлая земная корпорация знает, как вы прекрасны, поэтому захочет использовать ваш вид в качестве совершенного биологического оружия в своих корыстных целях. Для переговоров она пришлет корпоративного чиновника. Ему нечего вам предложить.
Оказавшись среди заключенных с лишней Y-хромосомой, не притворяйтесь милым щеночком — не поможет
Зарубите у себя на второй челюсти: на планете Фиорина-161 вас обязательно захотят утопить в свинце, даже если вы имеете вид упитанного и добродушного барбоса — скорее всего, это связано с тем, что местные зэки просто не любят песиков и — особенно — ксенопесиков.
Ни в коем случае не контактируйте с этой женщиной (и другими девушками с короткой стрижкой)!
Наибольшую опасность для популяции Чужих представляет унтер-офицер Эллен Рипли. Это она только с виду производит благоприятное впечатление — на самом деле, это крайне коварная особа. При первой же встрече с ксеноморфом она выкинула его в космос — а он всего-то хотел подружиться с корабельным котиком. Впоследствии Рипли устроила настоящий геноцид Чужих на планетоиде LV-426, где жила работящая многодетная мать со своим потомством. Ну а события на военно-исследовательской станции «Аурига» еще нескольких поколений ксеноморфов будут вспоминать с содроганием.
Клонированная Рипли и после смерти не обрела покой: она не только снова расправилась с Чужими и их Королевой, но и убила человекоподобного ксеноморфа, который всего-то и хотел, что немного тепла и любви.
Не доверяйте безумным ученым (и используйте кислоту)
Военно-исследовательская станция «Аурига» известна тем, что занимается искусственным выращиванием Чужих, а затем их использованием в рабских целях. Остерегайтесь ученых, а если вы все-таки оказались в их лапах, бегите из камеры, используя кислоту, которая содержится в вашей крови.
Помимо людей опасайтесь Хищников!
Так уж повелось, что Хищники с незапамятных времен охотятся на Чужих. На Земле они особенно любят устраивать сафари в древней пирамиде — так что в сезон охоты воздержитесь от горящих туров на остров Буве. Американский пригород тоже не самое безопасное место для популяции: если до вас не доберется Хищник, то доберется правительство, которое, чтобы зачистить территорию, устроит небольшой ядерный взрыв.
Не вступайте в смешанные браки с Хищниками
Судьба матери-одиночки Предалиена (Хищжого или, если угодно, Чужника) незавидна. Улей, так или иначе, придется создавать самой, а к гибридам у общественности еще более негативное отношение — даже более негативное, чем к самим Чужим.
Поздравляем, вы выжили. Чем заняться?
Если вам удалось пройти через все круги человеческого и хищнического ада, то лучше всего подыскать себе какую‑нибудь работу. Какую? Ответ на этот вопрос дает великий комедиограф Мел Брукс в «Космических яйцах». Лучше всего устроиться в варьете — там любят Чужих и вообще не таких, как все.