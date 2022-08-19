Старичок-боровичок: «Быстрее пули» Дэвида Лейтча с Брэдом Питтом в роли Божьей Коровки

Зинаида Пронченко посмотрела новый боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом от создателя «Джона Уика» и недоумевает, как любимый артист на такое согласился.

В недавнем интервью для американского GQ меланхолично созерцающий лето тревоги нашей и осень своей жизни Брэд Питт, поведал корреспондентке, что «Быстрее пули», ворвавшийся на всех парах в мировой прокат, разрабатывался во время пандемии. Когда делать было совсем нечего. И грусть с тоской охватили даже Лос-Анджелес. Из откровений Питта мы узнаем, что трюки и шутки писались в перерывах между сеансами художественной лепки и кулинарными курсами, которыми актер тщетно пытался отвлечь себя от мыслей о самоубийстве.

Возможно, этим историческим фактом объясняется, прямо скажем, низовой уровень кинематографической культуры и юмора , ставящих самого неприхотливого зрителя в тупик. Следить за происходящим на экране, за коллективными потугами развлечь зрителя Сандры Баллок, Аарона Тейлора-Джонсона и Майкла Шеннона, ужасно неловко. Помнится, в разгар ковида все рассуждали о новом порядке, что точно не оставит камня на камне от прежней жизни. Теперь ясно, что ничего нового с планетой не произошло, просто все плохое стало еще хуже .

Конечно, режиссер Дэвид Лейтч, прослуживший значительную часть карьеры в дублерах у Брэда Питта, вряд ли кому‑то внушал большие надежды, но с началом «Быстрее пули» автор «Джона Уика» заставил аудиторию утратить последние иллюзии — настолько плохих картин в фильмографии самой интеллигентной голливудской звезды еще не было. Даже по дружбе Питту не стоило принимать участие в этом попурри из старых песен о главном.

Сперва над экранизацией одноименного романа Котаро Исаки трудился Антуан Фукуа («Тренировочный день»), он планировал снять мрачнейшее би-муви с массой насилия и редкими вкраплениями черного юмора. Однако Лейтч решительно двинулся в противоположную сторону. Поэтому его вариант выглядит как ремейк любого опуса Гая Ричи, но от создателей «Кахи».

Русский трейлер «Быстрее пули» Дэвида Лейтча

Сюжет «Быстрее пули» вопиюще примитивен. На скоростном поезде Токио — Киото по стечению обстоятельств и по глупости сценаристов оказываются одновременно несколько наемных убийц, конкурирующих друг с другом за атташе-кейс с налом. Все флаги будут в гости к японским железным дорогам. Тут и десперадо из Мехико, желающий отомстить за смерть невесты, отравленной прямо на свадьбе. И два британских джентльмена-киллера, естественно одетых в твидовые костюмы-тройки и перед каждым кровопролитием бездарно косплеящих Джулса и Винсента, только вместо цитат из Библии их дискурс полнится референсами из аниме для дошкольников. В рамках нативной рекламы феминизма имеются аж три женских персонажа, вооруженных коброй, тротилом и уоки-токи. Ну и, разумеется, прикидывающийся старичком-боровичком , перечитавшим эзотерической литературы, Брэд Питт. Не обошлось без закадрового вмешательства русского босса токийских якудза по прозвищу Белая Смерть. Он изъясняется с таким чудовищным акцентом, как будто вокруг по-прежнему красная жара.

Все эти набившие еще в прошлом веке оскомину типажи два часа муторно кувыркаются по вагонам первого и второго класса, а также по умным клозетам — Токио, как известно, город будущего — чтобы в финале добро восторжествовало над злом, но не над дурным вкусом.

В принципе на Брэда Питта и его возрастные трещинки мы готовы смотреть при любых обстоятельствах, кроме вышеозначенных. Человек, когда‑то носивший гордое имя Тайлера Дердена, а вчера отзывавшийся на Клиффа Бута, соглашается на карикатурный псевдоним Божья Коровка. Хочется потребовать: Брэд, бери свой органический смузи, пошли домой, ты же умнее пули, даже в возрасте дожития.