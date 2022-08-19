Старичок-боровичок: «Быстрее пули» Дэвида Лейтча с Брэдом Питтом в роли Божьей Коровки

В недавнем интервью для американского GQ меланхолично созерцающий лето тревоги нашей и осень своей жизни Брэд Питт, поведал корреспондентке, что «Быстрее пули», ворвавшийся на всех парах в мировой прокат, разрабатывался во время пандемии. Когда делать было совсем нечего. И грусть с тоской охватили даже Лос-Анджелес. Из откровений Питта мы узнаем, что трюки и шутки писались в перерывах между сеансами художественной лепки и кулинарными курсами, которыми актер тщетно пытался отвлечь себя от мыслей о самоубийстве.
Возможно, этим историческим фактом объясняется, прямо скажем, низовой уровень кинематографической культуры и юмора, ставящих самого неприхотливого зрителя в тупик. Следить за происходящим на экране, за коллективными потугами развлечь зрителя Сандры Баллок, Аарона Тейлора-Джонсона и Майкла Шеннона, ужасно неловко. Помнится, в разгар ковида все рассуждали о новом порядке, что точно не оставит камня на камне от прежней жизни. Теперь ясно, что ничего нового с планетой не произошло, просто все плохое стало еще хуже.
Конечно, режиссер Дэвид Лейтч, прослуживший значительную часть карьеры в дублерах у Брэда Питта, вряд ли кому‑то внушал большие надежды, но с началом «Быстрее пули» автор «Джона Уика» заставил аудиторию утратить последние иллюзии — настолько плохих картин в фильмографии самой интеллигентной голливудской звезды еще не было. Даже по дружбе Питту не стоило принимать участие в этом попурри из старых песен о главном.
Сперва над экранизацией одноименного романа Котаро Исаки трудился Антуан Фукуа («Тренировочный день»), он планировал снять мрачнейшее би-муви с массой насилия и редкими вкраплениями черного юмора. Однако Лейтч решительно двинулся в противоположную сторону. Поэтому его вариант выглядит как ремейк любого опуса Гая Ричи, но от создателей «Кахи».
Сюжет «Быстрее пули» вопиюще примитивен. На скоростном поезде Токио — Киото по стечению обстоятельств и по глупости сценаристов оказываются одновременно несколько наемных убийц, конкурирующих друг с другом за атташе-кейс с налом. Все флаги будут в гости к японским железным дорогам. Тут и десперадо из Мехико, желающий отомстить за смерть невесты, отравленной прямо на свадьбе. И два британских джентльмена-киллера, естественно одетых в твидовые костюмы-тройки и перед каждым кровопролитием бездарно косплеящих Джулса и Винсента, только вместо цитат из Библии их дискурс полнится референсами из аниме для дошкольников. В рамках нативной рекламы феминизма имеются аж три женских персонажа, вооруженных коброй, тротилом и уоки-токи. Ну и, разумеется, прикидывающийся старичком-боровичком, перечитавшим эзотерической литературы, Брэд Питт. Не обошлось без закадрового вмешательства русского босса токийских якудза по прозвищу Белая Смерть. Он изъясняется с таким чудовищным акцентом, как будто вокруг по-прежнему красная жара.
Все эти набившие еще в прошлом веке оскомину типажи два часа муторно кувыркаются по вагонам первого и второго класса, а также по умным клозетам — Токио, как известно, город будущего — чтобы в финале добро восторжествовало над злом, но не над дурным вкусом.
В принципе на Брэда Питта и его возрастные трещинки мы готовы смотреть при любых обстоятельствах, кроме вышеозначенных. Человек, когда‑то носивший гордое имя Тайлера Дердена, а вчера отзывавшийся на Клиффа Бута, соглашается на карикатурный псевдоним Божья Коровка. Хочется потребовать: Брэд, бери свой органический смузи, пошли домой, ты же умнее пули, даже в возрасте дожития.