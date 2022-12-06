Империя под ударом. Что общего у героя новых «Звездных войн» и молодого Сталина?

С нашим обзором сериала можете ознакомиться здесь, а в этой статье речь пойдет об одном из его главных героев.
Серая сторона Силы
В «Андоре» почти нет инопланетян и вообще нет джедаев и световых мечей, а герои умирают не только от зарядов плазмы, но и от инсульта и даже просто от старости. В такой непривычной для «Звездных войн» системе координат появляется соответствующий герой. Лютен Раэль, теневой лидер Сопротивления, хозяин агентурной сети, одинаково успешно вербующий имперских чиновников и космических пиратов, и — авторы в каждой сцене неловко подбирают эвфемизмы для этого слова, но деться от него никуда нельзя — террорист.
Проще просто было бы загубить такого персонажа неудачным кастингом, но авторам удалось заполучить в проект одного из великих актеров современности — Стеллана Скарсгорда.
Семидесятиоднолетний актер, кажется, помолодел для роли лет на двадцать, но громадный жизненный опыт, не гаснущий во взгляде даже во время фирменного злодейского прищура, не дает усомниться в правдивости мрачной фразы о том, что его разум стал местом, куда не проникает больше солнечный свет.
Моральный дуализмЕсли говорить совсем просто: непонятно, хороший это человек или плохой. подкрепляется сценами, где Скарсгорд играет две роли одновременно, на ходу перевоплощаясь из легкомысленного торговца антиквариатом в безжалостного провокатора и убийцу. Лучшая сцена — диалог по радиосвязи с преследующим героя имперским патрулем, где Лютен машинально натягивает на лицо улыбку, хотя, кроме него, в кабине звездолета никого нет, притворяться не перед кем. Привычка!
Это изобретательно придуманный, первоклассно написанный и потрясающе сыгранный герой, которого уже называют одним из лучших персонажей за всю историю «Звездных войн». Откуда он взялся?
Алданская экспроприация
Тони Гилрой, шоураннер «Андора» (автор сценариев фильмов про Джейсона Борна, обладатель премии «Оскар» за сценарий к «Майклу Клейтону»), никогда не скрывал своего увлечения мировой историей. В интервью Variety он утверждает, что «темам революции, угнетения, рабства, империализма и колониализма уже больше трех тысяч лет, а прелесть сериала о „Звездных войнах“ в том, что ему необязательно привязываться к какому‑то конкретному временному периоду». Можно выбирать самые лакомые провокационные куски из разных эпох. Тут и случается главное откровение.
Невооруженным взглядом можно заметить несколько явных параллелей; особенно эмоциональным получился монолог персонажа Фореста Уитакера: «Горманский фронт? Партизанский альянс? Сектористы? Культисты человеческой расы? Галактические сепаратисты? Они все сбились с пути». Это кажется отсылкой к началу революции 1905 года, когда оппозиция была разобщена (до тех пор, пока не появился Ленин).
Именно с Лениным и связана последняя деталь, из которой, кажется, и вырос весь сценарий «Андора». Как признался Гилрой в интервью Rolling Stone, авторы героических эпопей о повстанцах часто упускают из виду тот факт, что революции стоят денег. Бойцов надо чем‑то кормить, вооружение тоже небесплатное.
Ленину нужны были средства, и в этот момент он подружился с молодым Иосифом Сталиным. Дальше сценарист описывает хорошо известную каждому россиянину Тифлисскую экспроприацию. Это было спланированное Сталиным ограбление кареты казначейства, в ходе которого конвоиров застрелили, запряженной в карету лошади оторвало ноги взрывом гранаты и была похищена огромная сумма денег (по текущему курсу — несколько миллионов долларов).
«Андор» продлен на второй сезон (вернее, изначально был запланирован как сериал из 24 эпизодов, в котором мы увидим становление революционера Кассиана), он выйдет не раньше 2024-го. Тони Гилрой вновь у руля проекта — интересно, к какой странице мировой истории он обратится на этот раз.