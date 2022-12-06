Империя под ударом. Что общего у героя новых «Звездных войн» и молодого Сталина?

В «Андоре» почти нет инопланетян и вообще нет джедаев и световых мечей, а герои умирают не только от зарядов плазмы, но и от инсульта и даже просто от старости. В такой непривычной для «Звездных войн» системе координат появляется соответствующий герой. Лютен Раэль, теневой лидер Сопротивления, хозяин агентурной сети, одинаково успешно вербующий имперских чиновников и космических пиратов, и — авторы в каждой сцене неловко подбирают эвфемизмы для этого слова, но деться от него никуда нельзя — террорист.