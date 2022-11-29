Большую часть сезона кажется, что за происходящим стоит отец Моры Генри (Антон Лессер): мы видим, как он наблюдает за пассажирами «Цербера» и плетет свои загадочные планы. У него и правда есть какой‑то контроль над симуляцией или, по крайней мере, понимание, как она работает. Однако в финале выясняется, что он точно такой же узник, как и все остальные. Симуляцию создала Мора, которая по неясной причине начисто потеряла всякую память о своей настоящей жизни. Загадочный Дэниел оказывается ее мужем, который пытается помочь ей проснуться от симуляции. Им это удается, и в финале Мора обнаруживает себя… на космическом корабле «Прометей» в 2099 году (привет Ридли Скотту!).