«Эмили»: секс, наркотики и «Грозовой перевал» в готическом байопике о сестрах Бронте

Дебютантка О’Коннор (девушка мечты Брендана Фрейзера в «Ослепленном желаниями» и мама маленького робота в «Искусственном разуме») тоже сняла не экранизацию странички в «Википедии». Она жонглирует фактами. Платонический роман со священником в реальности был не у Эмили, а у Энн, о чьих литературных занятиях мы даже не узнаем из фильма (режиссерке стоит попенять за это). В самый стереотипно-феминистский момент Эмили жалуется, что заперта «среди этих болот», тогда как в реальности она вернулась из Лондона из‑за тоски по родным местам. Роман «Джейн Эйр» был опубликован раньше «Грозового перевала», поэтому вряд ли Эмили вдохновила Шарлотту взяться за перо — скорее наоборот. Еще вероятнее, что все четверо сиблингов вдохновляли друг друга, поэтому и область в Йоркшире называют «страной Бронте», а не «страной Эмили».