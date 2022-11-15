Но есть один нюанс. Регулярно признаваясь в любви к «Человеку из стали», Кэвилл также расхваливал и «Ведьмака», называя себя его преданным фанатом, а в интервью The Hollywood Reporter и вовсе обещал остаться в нем на все семь сезонов. Вполне возможно, что графики съемок можно было развести и актер успел бы сняться и в сериале, и в фильме, будь у него такое желание, но он просто не захотел этого делать. Тут возникает фанатская теория заговора о том, что его выжили из сериала сварливые и недальновидные шоураннеры.