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Киноиндустрия
Ведьмаку не найдете достойной замены. Уход Генри Кэвилла — большая потеря для сериала?
Линар Феткулов
Сегодня в 20:26
В конце октября стало известно, что Генри Кэвилл, исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» покинет шоу, а его место займет Лиам Хемсворт. Разбираемся, почему это решение разозлило фанатов и может погубить сериал… или же вызвать небольшую волну гнева, которая схлынет так же быстро, как и поднялась.

Что случилось?

29 октября в блоге Netflix был опубликован пресс-релиз о том, что Генри Кэвилл, исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак», уходит из проекта. В четвертом сезоне, съемки которого еще не начались, его заменит Лиам Хемсворт (брат Криса Хемсворта, больше всего известного по роли Тора в киновселенной Marvel). Актеры обменялись любезностями. Кэвилл пожелал своему преемнику удачи, сказав, что Геральт из Ривии — глубокий персонаж: «наслаждайся погружением, и кто знает, что ты там обнаружишь». Хемсворт в свою очередь заметил, что тоже является фанатом саги и для него будет честью перенять эстафету у Кэвилла.

Кэвилл мог добровольно отказаться от образа Геральта ради роли Супермена

Это самое популярное, можно сказать, официальное объяснение случившегося. После провала «Лиги справедливости» казалось, что киновселенной DC в ее текущем виде пришел конец и проект придется перезапускать с новыми актерами или вовсе замораживать.

Недавнее камео Супермена в исполнении Кэвилла в фильме (спойлер)«Черный Адам»На появление Кэвилла в этом фильме настоял Дуэйн Джонсон. Кроме того, новый шоураннер DC Джеймс Ганн не конфликтует с Кэвиллом в отличие от прежнего продюсера Уолтера Хамады. Возможно, именно благодаря этому союзу возобновились работы над сиквелом «Человека из стали». дало надежду фанатам на возвращение любимого актера и спровоцировало волну слухов о «Человеке из стали-2».

Возможно, из‑за накладки в съемочных графиках Кэвилл сам принял решение в пользу Супермена. В это нетрудно поверить: актер не раз признавался в любви к этому персонажу и даже свою собаку, гигантского пса породы американская акита, назвал Кал-ЭлКриптонское имя Супермена.. Кроме того, Кэвилл не впервые попадает в неловкую ситуацию из‑за своего плотного расписания. Одновременно участвуя в съемках фильма «Миссия невыполнима: Последствия» и пересъемках «Лиги справедливости», он не сбрил положенные ему по контракту с франшизой Тома Круза усы, породив мем Усатый СуперменВ авральном режиме усы кое-как затерли на этапе постпродакшена..

Возможно, Кэвилл перестраховывается, чтобы уберечь нас с вами от нового мема «Супермен с длинными седыми волосами».

Но есть один нюанс. Регулярно признаваясь в любви к «Человеку из стали», Кэвилл также расхваливал и «Ведьмака», называя себя его преданным фанатом, а в интервью The Hollywood Reporter и вовсе обещал остаться в нем на все семь сезонов. Вполне возможно, что графики съемок можно было развести и актер успел бы сняться и в сериале, и в фильме, будь у него такое желание, но он просто не захотел этого делать. Тут возникает фанатская теория заговора о том, что его выжили из сериала сварливые и недальновидные шоураннеры.

Актера могли выгнать неуступчивые продюсеры

На реддите и форумах, посвященных романам Сапковского и сериалу Netflix, давно сложилось мнение, что Кэвилл — защитник интересов комьюнити и искренний поклонник оригинальных книг, а бездарные шоураннеры с ним воюют, навязывая свое популистское мнение.

Именно Кэвилл настоял на том, чтобы у Геральта стало больше реплик, а персонаж был не просто истребителем монстров, но и «философом-самоучкой». Актер требовал максимального соответствия книжному материалу, а продюсеры, напротив, искали компромиссы с широкой аудиторией (например, рассматривался вариант сделать Цири чернокожей). Если развивать теорию о конфликте Кэвилла и боссов Netflix, то сейчас их противоречия дошли до предела и то ли Кэвилл устал держать оборону и ушел сам, то ли продюсеры его просто уволили, тем самым разозлив поклонников сериала.

Главным сосредоточением фанатского гнева стала петиция на Change.org, прямо сейчас неумолимо приближающаяся к 300 тысячам подписей. Это удивительное в своей агрессивности и безграмотности произведение эпистолярного жанра, идеально описывающее токсичную культуру современных фанатских комьюнити.

«Мы уже проходили через эти страдания во время финала „Игры престолов“. Netflix, не повторяйте чужих ошибок!»

С полным текстом, переведенным на русский, можно ознакомиться вот здесь. Разъяренный автор петиции требует уволить сценаристов сериала, а соратников-фанатов просит перестать смотреть «Ведьмака» и отписаться от Netflix.

Почему уход Кэвилла — удар по «Ведьмаку»?

Помимо описанных в предыдущем абзаце причин не стоит забывать о том, что Кэвилл — настоящий гик, который разбирается в настолках и видеоиграх, любит похвастаться своим сверхмощным компьютером и особенно обожает WarhammerWarhammer 40000Вымышленная вселенная, посвященная войне сверхразвитого человечества с инопланетными расами..

К «Ведьмаку» это пристрастие не имеет никакого отношения, но отлично демонстрирует искреннюю любовь актера к хардкорной, недружелюбной к новичкам вселенной. На Gizmodo есть восхитительная статья:

«Дайте уже Генри Кэвиллу как следует позадротствовать о Warhammer!»

В ней описывается рекламное интервью для фильма «Энола Холмс-2», в котором актер исполнил роль легендарного сыщика. Вялый диалог, дежурные вопросы — усталый интервьюер и скучающий Кэвилл на автомате делают свою работу. Вдруг журналист неосторожно спрашивает: «А какую бы армию собрал Шерлок Холмс в Warhammer 40000?» Тон беседы мгновенно меняется, в глазах Кэвилла вспыхивает пламя. Как следует подумав над ответом, он объявляет, что Холмс, должно быть, возглавил бы Лигу Вотанна, древнюю расу космических гномов, добывающих руду на заброшенных планетах в непроглядном мраке далекого будущего. Чтобы проверить правильность своей догадки, Кэвилл уточняет у журналиста, верно ли он истолковал последний свод правил Warhammer. Тут выясняется, что интервьюер не понял ни слова из того, что ему только что сказал актер, поскольку он понятия не имеет о том, что такое Warhammer, а вопросы ему надиктовал коллега.

Кажется, примерно так же Кэвилл ощущает себя и на съемочной площадке «Ведьмака», окруженный усталыми циничными профессионалами, в отличие от него не испытывающими никакого восторга от заковыристых фэнтезийных вселенных. Без такого человека, всем сердцем обожающим свое дело, сериал может развалиться.

Почему «Ведьмак» безболезненно перенесет уход Кэвилла

А возможно, «Ведьмак» без особых потерь переживает потерю актера. Во-первых, кастинговые перестановки — норма для современных сериалов. В Netflix могли решить, что если приключения Геральта будут продолжаться еще десять лет, то проще сейчас избавиться от конфликтного актера, чем постоянно ругаться с ним на протяжении всего изнурительного съемочного процесса.

Кроме того, фанатский гнев сменяется на милость за считанные дни. Вспомните, сколько мемов породил анонс сериала: Геральта сравнивали с Леголасом и Дейенерис Таргариен из‑за парика, а актер выглядел слишком слащавым и ухоженным для роли потрепанного жизнью ведьмака. Кто знает, быть может, те же самые люди, которые подписали петицию о бойкоте сериала в случае ухода Кэвилла, три года назад постили обидные мемы, теперь перешли на другую сторону баррикад, а потом начнут говорить, что лучше брутального Хемсворта нет и не может быть исполнителя роли Геральта. Стерпится — слюбится.

Подробности по теме
10 внезапных актерских замен в сериалах
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Генри КэвиллТом КрузШерлок ХолмсЛиам ХемсвортКрис ХемсвортДуэйн ДжонсонДжеймс Ганн
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