«Starport» — проект как раз из того периода его творчества, который сам мэтр красноречиво называет адом . В 1994-м он разработал концепцию и написал пилотный эпизод научно-фантастического сериала. Вот как он описал его в интервью syfy.com: «Джин Родденберри продал „Звездный путь“, описав его как „Караван повозок“ в космосе. „Игру престолов“ мы питчили как „Клан Сопрано“ в Средиземье. „Starport“ должен был стать „Блюзом Хилл-стрит“ Бытовая драма о жизни рядовых сотрудников полицейского участка. с инопланетянами».