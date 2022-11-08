Предыстория проекта. Почему он не вышел?
У Джорджа Мартина богатая история взаимоотношений с сериалами, и вплоть до 2011 года, когда его накрыло волной популярности «Игры престолов», ему с ними не везло. Мартин, уже будучи знаменитым фантастом, пытался продать разным каналам свои наработки, но их отвергали, не веря в коммерческий успех.
«Starport» — проект как раз из того периода его творчества, который сам мэтр красноречиво называет адом. В 1994-м он разработал концепцию и написал пилотный эпизод научно-фантастического сериала. Вот как он описал его в интервью syfy.com: «Джин Родденберри продал „Звездный путь“, описав его как „Караван повозок“ в космосе. „Игру престолов“ мы питчили как „Клан Сопрано“ в Средиземье. „Starport“ должен был стать „Блюзом Хилл-стрит“Бытовая драма о жизни рядовых сотрудников полицейского участка. с инопланетянами».
Так или иначе, никто идею у Мартина не купил, и сериал лег на полку. Его все еще могут экранизировать, но советуем не бояться спойлеров, читая этот текст, — пилотные эпизоды обычно здорово отличаются от своих первоначальных черновиков.
Посольства инопланетян на Земле
Пришельцы высадились на нашу планету. В день Суперкубка на переполненный стадион в Чикаго приземлился космический корабль. Несмотря на панику, начавшуюся на трибунах, никто не собирался завоевывать Землю — просто инопланетяне решили высадиться с помпой. Намерения у них оказались мирными: наша планета выгодно расположена на пересечении межзвездных торговых путей, и на ней решено было построить космический хаб-аэропорт — титульный Starport.
Расы пришельцев
После открытия трех грандиозных космопортов на Землю начали массово мигрировать инопланетяне. Одни напоминают летучих обезьян из «Волшебника страны Оз» — летают по городу, вырывают сумочки у зазевавшихся прохожих и могут с высоты обкакать не понравившегося им полицейского. Другие выглядят как бородатая женщина-лилипут с тремя грудями.
Еще есть похожие на тараканов скриты и добродушные безропотные лобы, работающие грузчиками в космопорту. Главная же раса, которой уделено больше всего внимания в сценарии, — нары. Это гиперсексуальные, сильные, ловкие и невероятно красивые сверхлюдиКадр из комиксной адаптации Райи Голден сценария Джорджа Мартина., которых интересует только собственная честь и подвиги.
Как реагируют земляне на присутствие инопланетян
По-разному. Одни рады, что технологии пришельцев могут решить часть земных проблем. Так, упомянутые выше тараканы-скриты умеют создавать источники неиссякаемой энергии, которые должны избавить мировые правительства от топливного кризиса.
Другие считают, что инопланетянам на Земле не место. Самые радикальные протестующие — неонацистская организация «Кровь Земли», под лозунгом «Земля для землян» устраивающая акции устрашения. По сути, это самые обыкновенные фашисты с наколками-свастиками, изменившие принцип превосходства белой расы на неприкосновенность человечества как биологического вида.
Именно с них начинается завязка конфликта. На Землю для заключения важнейшего торгового соглашения должен прибыть посол скритов. Если все пройдет удачно, на нашей планете запустится производство вечных двигателей.
Для покушения они будут использовать самое современное инопланетное плазменное оружие — а достать его можно только в самом космопорте. Это значит, что кто‑то в администрации Starport помогает нацистам!
Главные герои
Сюжет закручен вокруг оперативников правоохранительных структур, чья задача — предотвратить покушение.
Рыжеволосая Бобби Келлехер — девушка-детектив из чикагской полиции. Все свое время она посвящает работе, ни с кем не заводит романы: мужчины, кажется, ее не интересуют. Среди коллег ходит слух, что она лесбиянка.
Покрытый татуировками бритоголовый Аарон Стейн — полицейский под прикрытием, внедренный в нацистскую банду.
Похожий на молодого греческого бога нар Лиханн — начальник службы безопасности Starport.
Избранная сцена. Цитата
Бобби (напоминаем, это девушка) одна в квартире — отдыхает после работы. Раздается шорох, Бобби вскакивает с дивана, выхватывает пистолет. Перед ней стоит Лиханн.
Лиханн: Неужели ты думаешь, что это примитивное огнестрельное оружие спасет тебя от предводителя наров?
Бобби: Ты сделан из плоти и крови. Пуля убьет тебя точно так же, как обычного человека.
Лиханн подходит к Бобби в упор. Ее пистолет упирается ему грудь.
Лиханн: Только если ты нажмешь на спусковой крючок. Волосы моих сородичей цвета льда, угля или золотого сияния. Но твои горят как огонь!
Лиханн и Бобби целуются. Оказывается, воин-нар и девушка-коп любовники. После постельной сцены:
Бобби: У наших отношений нет будущего. Если кто‑то узнает…
Лиханн: Какое мне дело до кого‑то! Мое будущее — в твоих руках, о та, чьи волосы горят как огонь!
Бобби: В свое время мои родители взбесились, когда узнали, что меня на выпускной вечер поведет парень, который ходит в методистскую церковь. Ты, конечно, милый, но вряд ли моя семья обрадуется, когда узнает, что их дочурка занимается межвидовым кровосмешением.
Лиханн выхватывает сияющую фиолетовым пламенем секиру.
Лиханн: Прикажи, повелительница, и я заставлю их уважать твою волю!
Бобби: Да, иногда я забываю, что ты не человек, но такие вот моменты, конечно, отрезвляют.
Чем заканчивается пилотная серия
На Землю прибывает посол скритов — предельно отвратительный двухметровый таракан, одолеваемый неуемным любопытством. Ему хочется все потрогать, все обнюхать и со всеми поговорить, что осложняет миссию по предотвращению покушения.
Но в итоге и земные, и инопланетные службы безопасности исполняют свой долг безупречно. Внедренный в нацистскую ячейку Аарон с риском для жизни узнает, где будет засада. До этого Лиханн убеждает посла пересесть в обычную машину, а сам пилотирует его летающий катер, вызывая огонь на себя. Наконец, рядовые копы блестяще проводят задержание и ловят боевиков «Крови Земли» по наводке Аарона.
Добравшись до охраняемой базы целым и невредимым, любознательный таракан-посол принимается радостно все обнюхивать. Вдохнув пыльцы стоящего в вазе праздничного букета, он вдруг падает на пол, задыхаясь. Ему бросаются на помощь, но бесполезно: посол скритов гибнет.
Стоит ли грустить о том, что «Starport» так и не вышел?
Пожалуй, да.
Это веселый и динамичный фантастический боевик с глубокими, по-мартински проработанными персонажами. Вполне возможно, что рано или поздно его запустят в производство — за 28 лет с момента написания сценария имя Джорджа Мартина превратилось в знак качества и привлекательный для аудитории бренд.
От нас есть ровно одна претензия — к названию. «Люди разумны. Но толпа — это злой и опасный зверь», — говорил когда‑то персонаж Томми Ли Джонса. Представим, что мировые правительства дозрели до того, чтобы открыть им правду об инопланетянах на Земле — получится как раз описанная выше история.
Зачем множить сущности и называть сериал «Starport», когда получился прямой сиквел «Людей в черном»?