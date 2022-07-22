Мрачная фантазия Дэвида Кроненберга («Муха», «Экзистенция») с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт готовится выйти в российский прокат 1 сентября. Премьера дублированного трейлера на «Афише Daily».

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«Преступления будущего» — первый за восемь лет фильм отца боди-хоррров Дэвида Кроненберга. Название ленты отсылает к его же одноименному фильму, снятому в 1970 году, но не является ремейком.

По сюжету в недалеком будущем у людей появился «синдром ускоренной эволюции», который позволяет вытворять с телом причудливые метаморфозы. Кто‑то рад такому дару, кто‑то используют новые способности организма для совершения преступлений, а вот артист Сол (Вигго Мортенсен) не без помощи партнерши Каприс (Леа Сейду) отращивает новые органы на потеху зрителям — устраивает незабываемые шоу по вырезанию новообразований хирургическими инструментами.

«Хирургия — это новый секс» , — шепчет на ухо Тенсеру влюбленная в него медработница Тимлин (Кристен Стюарт), которая очень хочет стать частью его представлений и готовит новый опасный замысел.

Новинка Кроненберга, побывавшая на конкурсе Каннского кинофестиваля этого года, должна выйти в российских кинотеатрах 1 сентября.