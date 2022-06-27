Драма основана на реальных событиях: в 2012 году в московском районе Гольяново освободили мигрантов из Центральной Азии, долгое время работавших в местном продуктовом магазине в рабских условиях. Но спустя время преступный механизм продолжил свою работу по тому же адресу в Москве.