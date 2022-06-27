Социальная драма о рабстве «Продукты 24» Михаила Бородина в июле едет в тур с точечными показами по России. Премьера отрывка — на «Афише Daily».
Узбекская девушка Мухаббат работает в московском круглосуточном магазине «Продукты 24». Все сотрудники магазина — мигранты, они живут здесь же: в рабстве, без паспортов и прав. Подвергаются адскому моральному и физическому насилию. Мухаббат сбегает с помощью посетительницы магазина. Но это только начало нелегкого пути, полного потерь и компромиссов.
Драма основана на реальных событиях: в 2012 году в московском районе Гольяново освободили мигрантов из Центральной Азии, долгое время работавших в местном продуктовом магазине в рабских условиях. Но спустя время преступный механизм продолжил свою работу по тому же адресу в Москве.
Съемки проходили в том числе в Узбекистане, откуда родом режиссер Михаил Бородин. Помимо исполнительницы главной роли Зухары Сансызбай в фильме в основном снялись непрофессиональные актеры, уроженцы стран Центральной Азии, подобранные в соответствии с фотографиями настоящих «гольяновских рабов».
Мировая премьера состоялась на 72-м Берлинском кинофестивале. В июле «Продукты 24» покажут в нескольких российских городах, начиная с московского показа 4 июля в «Октябре».